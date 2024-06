Más del 20% del centro histórico de Logroño es de uso turístico: el PSOE urge a regular la situación “sin criminalizar”

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha demandado este martes “conocer, regular y supervisar” las viviendas turísticas existentes en la ciudad, una tarea que “necesaria” que se debe realizar “afrontando la realidad, pero sin criminalizar”.

En rueda de prensa, Alonso ha especificado que “la oferta de viviendas de uso turístico se ha duplicado cinco años, solo de 2021 al 2023 creció la oferta de este tipo de viviendas en un 16%”, de manera que, de acuerdo con los datos que ha facilitado, “de manera legal, en la estadística del gobierno de La Rioja aparecen 667 viviendas de uso turístico en nuestra ciudad”.

Algo a lo que ha sumado que “más del 20% de las edificaciones localizadas en el Centro Histórico logroñés están destinadas a un uso turístico, es decir viviendas y apartamentos”. Y, según el INE, “el 8% del Casco antiguo está ocupado por viviendas de uso turístico y lo que es todavía más preocupante que los datos quedan desfasados mes a mes”.

Por ello, ha asegurado que “muchas ciudades españolas, de distinto signo político, están tomando medidas”, frente a lo que ha planteado que, en el caso riojano, existe un reglamento con carácter regional “que es de 2017, tiene ya siete años, y que carece de la intensidad con respecto a otras normativas autonómicas, con un Gobierno que tampoco ha considerado el hecho de las viviendas turísticas como un verdadero problema”.

“Precisamente porque esta normativa autonómica deja algunas lagunas, creemos que el Ayuntamiento de Logroño debe tomar la iniciativa y debe regular por sí mismo una serie de aspectos. Y es que debemos conocer la situación, regular y supervisar desde el Consistorio cómo están las viviendas de uso turístico. No hace falta criminalizar pero sí hace falta afrontar la realidad”, ha reseñado Alonso.

En este sentido, ha recordado que, en noviembre del 2021, el anterior equipo de Gobierno aprobó una modificación puntual de las normas urbanísticas del Plan General Municipal para regular establecimientos de apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico, para conseguir una distribución más equilibrada en Logroño“.

Igualmente, ha mencionado la moción presentada en enero pasado por el Grupo Socialista “para establecer una moratoria de dos años en la concesión de licencias de viviendas de uso turístico en el Centro Histórico de Logroño”, de la que salió un compromiso para realizar un estudio al respecto, del que, ha dicho, seis meses después, medio año después, nada se sabe“. También ha recordado las preguntas al respecto del pleno de mayo ”con respuestas que fueron todo largas“.

“Un Gobierno o un Ayuntamiento que se precie tiene que tomar la iniciativa ante un problema. Entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño, están agravando un problema real que necesita medidas ya y que no puede depender de esa parálisis a la que nos tiene acostumbrados el Partido Popular”, ha lamentado el portavoz del PSOE.

Alonso ha considerado que la proliferación de viviendas turísticas “cambian el modelo que queremos para Logroño”, al tiempo “inciden en la disponibilidad de vivienda para el alquiler, hay un desplazamiento claro de uso residencial de la vivienda a un uso turístico”. Una situación que se da especialmente en un Casco Antiguo logroñés, “en el que los problemas son muchos”.

Así, ha reclamado “medidas como zonificar el estado de concentración de esas viviendas en Logroño y para establecer, a partir de ahí, limitaciones y condiciones específicas para cada zona”, mientras que ha apuntado a la importancia de contar “con un registro municipal específico” y con procedimientos administrativos de control “definidos” por parte del Ayuntamiento de Logroño, “todo ello con vocación de continuidad y consenso”.

“Queremos trabajar por el Casco Antiguo, queremos conocer cuál es el estado de situación y establecer zonas específicas que determinen qué problema tenemos en cada una de esas zonas y qué medidas tenemos que tomar. En definitiva no se puede seguir mirando para otro lado. Para regular hay que conocer y para conocer hay que tener ganas de conocer”, ha finalizado el portavoz municipal del PSOE.

Devolver el carril bici a avenida de Portugal

El portavoz socialista también ha respondido a la prensa sobre las alegaciones del Ayuntamiento ante el Ministerio de Transportes, después de que este no aprobara los cambios en los proyectos de movilidad financiados con fondos europeos: “Creo que lo que hay que hacer es restituir el carril bici de Avenida Portugal y dejarse de errores”.

Asi, ha apuntado que “sobre el error de comunicación o de error al cuadrado, ya no sé cómo mencionarlo, creo que esto está más cerca del camarote de los hermanos Marx que de una verdadera respuesta a un Ministerio o incluso a una Comisión Europea que va a leer también esas alegaciones”.

Sobre el próximo congreso del PSOE después de que Concha Andreu dejara el acta de diputada y anunciara que no se presentara a la reelección como secretaria general, ha dicho: “Y lo que sí he pedido a mi partido es que ese Congreso se celebre no más tarde de este año 2024. Por lo tanto, noviembre y diciembre, que ya sería un Congreso ordinario, no extraordinario, creo que es la fecha correcta, una fecha muy buena para celebrar el Congreso”.