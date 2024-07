Alertan del riesgo por caballos sueltos y sin control en fincas y carreteras en la zona de Moncalvillo

Los agricultores y los vecinos de los pueblos de Moncalvillo llevan tiempo advirtiendo de la presencia de una manada de caballos sueltos y sin control en fincas y en las carreteras y temen que pueda ocurrir un accidente. La Guardia Civil asegura no tener constancia ni de denuncias ni de quejas sobre esta situación, mientras que varios vecinos aseguran que han llamado al Seprona en varias ocasiones.

Además del peligro que puede suponer que crucen la carretera para los ciclistas, muy habituales en la zona, e incluso para los conductores, que muchas veces tienen que pararse en la calzada por la presencia de los caballos, los agricultores denuncian los daños que están haciendo los animales en los cultivos, pues se tumban en los campos de trigo o se comen el cereal.

Los animales de producción no pueden estar sueltos ni libres fuera de las fincas de su explotación y sus ganaderos pueden ser denunciados, tal y como confirma el Seprona a Rioja2. Está regulado por la Ley 32/2007 y, si además invaden la calzada, puede ser denunciado también por incumplimiento del Código de Circulación. Además, también puede estar regulado a través de ordenanzas municipales.

Cualquier persona puede denunciar esta situación o llamar a la Guardia Civil para advertir de la situación, tras lo cual una patrulla de Seguridad Ciudadana o el Seprona acudiría al lugar y si los animales siguen sueltos, podrían cursar una denuncia también. No obstante, el Seprona explica que muchas veces cuando alguien llama, los recogen y para cuando llega la patrulla ya no están, por lo que no pueden denunciarlo.

Este servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil explica que se han reducido significativamente en los últimos dos-tres años, después de que antes los incumplimientos fueran muy habituales y se cursaran muchas denuncias por tener animales sueltos. Los vecinos de Moncalvillo siguen esperando soluciones ante un problema que dicen llevan sufriendo varios años.