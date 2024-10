Aprobada la Oferta de Empleo Público Docente de La Rioja con 248 plazas para Secundaria y FP

El Gobierno de La Rioja ha acordado hoy, 21 de octubre, con el apoyo de los sindicatos ANPE, CSIF Y UGT, una amplia Oferta de Empleo Público correspondiente a 2024, con el objetivo de bajar la tasa de interinidad y lograr una mayor estabilidad en la plantilla de docentes de la Comunidad. En total, la oferta asciende a un total de 248 plazas, 243 del cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria y 5 para especialistas en sectores singulares de Formación Profesional.

El viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional, Miguel Ángel Fernández Torroba, y la directora general de Gestión Educativa, Carolina Fernández, junto con representantes de la dirección general de Función Pública, y de los sindicatos ANPE, CCOO, CSIF, STAR, UGT y la Plataforma de Interinos de La Rioja (PIR) han participado en esta Mesa Sectorial que se inició el pasado miércoles 16 de octubre y ha continuado hoy. Durante esta reunión, la Administración ha propuesto añadir al número de plazas ofertadas de reposición (tasa del 120%), que asciende a 114, otras 134 plazas pertenecientes a la tasa de reposición de la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y que no han sido ofertadas por esta.

En concreto, para el cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria se ofertan 33 plazas de Inglés; 30 de Lengua Castellana y Literatura; 22 de Biología y Geología; 20 de Matemáticas: 20 de Orientación Educativa; 15 de Geografía e Historia; 15 de Servicios a la Comunidad; 12 de Física y Química; 10 de Filosofía; 10 de Administración de Empresas; 10 de Procesos Comerciales; 8 de Tecnología; 8 de Informática; 7 de Formación y Orientación Laboral; 5 de Latín; 5 de Francés; 5 de Instalaciones Electrotécnicas; 4 de Organización y Proyectos de Fabricación Mecánica; y otras 4 de Procesos Sanitarios.

Junto a estas plazas, se ofertan otras 5 para profesores especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, de las que 3 son para la especialidad de Mantenimiento de Vehículos; y otras 2 para Mecanizado y Mantenimiento de Máquinas.

Del total de las 248 plazas, 227 son de turno libre, 18 del turno de discapacidad, 2 de promoción interna y 1 de promoción horizontal.

STAR vota en contra

Desde el sindicato STAR se ha votado en contra porque consideran que no se han estudiado aspectos que eran importantes para el conjunto de los docentes. Señalan en primer lugar que no se han tenido en cuenta las propuestas que permitían contemplar especialidades que esta oferta no recoge. Por otra parte, indican que tampoco se han incluido plazas de Catedrático, ni se han priorizado aquellas especialidades cuyos listados estaban agotados.

Apuntan desde el sindicato que un punto “vital” era el abordar en este momento los aspectos propios de la convocatoria de oposiciones, y todo lo relacionado con los tribunales.

Por todo ello rechazan la propuesta de OPE “por no priorizar especialidades con listados agotados, además de no haber tenido en cuenta diferentes especialidades, y la ausencia de plazas de Catedrático”.