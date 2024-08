Asociaciones feministas de La Rioja condenan las dos agresiones machistas de Calahorra

Asociaciones feministas de La Rioja condenan las agresiones machistas sucedidas en Calahorra tras las que de detuvieron a dos hombres. A través de un comunicado firmado por Asociación Feminista Murillo de Río Leza, Horizonte Violeta deAlfaro, Asociación Luz Ultravioleta, Café Feminista de Calahorra y Kirké: feministas en acción, condenan estas agresiones y muestran su apoyo a las víctimas, familias y personas allegadas. “Ninguna víctima de la Violencia Machista en nuestra comunidad estará sola. Consideramos intolerable que estos hechos se sigan produciendo, tanto en el espacio privado como en el público. Recordemos que una de las intervenciones policiales se realizó en plena calle gracias al aviso recibido sobre una ”fuerte discusión de pareja“ que se estaba produciendo. Que en ambos casos se haya podido proceder a detener a los agresores gracias al aviso de quienes habían observado o escuchado que se estaba produciendo una situación violenta da cuenta de que nuestra sociedad está cada vez más concienciada sobre la necesidad de intervenir para proteger a las víctimas”.

Es importante recordar las cifras. A lo largo de 2024, y según Feminicidio.net, al menos 62 mujeres han sido asesinadas en España. Y alertan, además, de que “aún campan a sus anchas entre nosotras quienes niegan la existencia de la violencia de género y, de hecho, muy pocos casos llegan a trascender del ámbito privado. La violencia machista no es una cuestión de pareja que deba quedar entre las paredes del domicilio de las víctimas. Es una cuestión que interpela al conjunto de la ciudadanía y, especialmente, a todas las instituciones que la representan”.

Por ello, exigen a las instituciones municipales, autonómicas y estatales con competencias en materia de prevención e intervención en casos de violencia machista que “auditen los recursos destinados a la atención a víctimas y su protección. No podemos continuar permitiendo que los maltratadores y agresores sientan que sus actos pueden permanecer impunes. No podemos permitir que las víctimas queden desprotegidas. No estáis solas. Nunca lo estaréis”.