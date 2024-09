El Ayuntamiento de Logroño tiene 20 días para facilitar al Consejo de Transparencia el informe de siniestralidad de la Policía Local

Ecologistas en Acción ha recurrido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ante lo que consideran el “silencio” por parte del Ayuntamiento de Logroño sobre diversos asuntos. Y es que desde la organización ecologista cuentan que desde hace un año llevan solicitando al Consistorio logroñés información sobre cuestiones relacionadas con la movilidad en la ciudad como en el informe sobre siniestralidad que elabora cada año la Policía Local de Logroño y que aseguran también han solicitado otros años o lo s informes sobre las modificaciones en los carriles bici que se realizan con fondos europeos.

Peticiones que hasta la fecha sólo han recibido silencio. “La respuesta del Ayuntamiento de Logroño viene siendo la misma en la mayoría de los casos, el silencio, a pesar de haber reiterado en varias ocasiones nuestras peticiones”. Y ante este silencio del Consistorio, Ecologistas en Acción a acudido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Un organismo independiente encargado de promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de la publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno. Además, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es una autoridad administrativa independiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar pública y privada.

Y su respuesta es clara. Y es que según la resolución, dicho Consejo ha estimado la reclamación presentada frente al Ayuntamiento de Logroño e insta al Consistorio a que en un plazo máximo de veinte días hábiles, facilite a Ecologistas en Acción una copia del informe más reciente de siniestralidad de la Policía Local de Logroño.

La petición al Consistorio se realizó el 2 de febrero

El pasado 2 de febrero, Ecologistas en Acción solicitó al Ayuntamiento de Logroño el informe más reciente sobre siniestralidad y ante ausencia de respuesta, la entidad ecologista interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El 27 de mayo, dicho Consejo remitió la reclamación a la Secretaría General del Ayuntamiento de Logroño con el fin de que pudieran presentar las alegaciones que consideraran oportunas. Sin embargo, “en la fecha en la que se dicta la resolución, 9 de septiembre, no se ha recibido contestación al requerimiento efectuado”.

Y además de fijar un plazo para que el Consistorio de Logroño facilite dicha información, la resolución del Consejo de Transparencia también da un tirón de orejas al Consistorio. Y es que, tal y como recoge la reclamación, el Consejo entiende que el Consistorio de Logroño “dificulta considerablemente el cumplimiento de la función de garantía” de este organismo independiente “al no proporcionarle ni las razones por las que no se atención la solicitud de acceso ni la valoración de las cuestiones planteadas por el reclamante- Ecologistas en Acción- con el fin de que pueda disponer de los elementos de juicio necesarios para pronunciarse sobre la procedencia no de conceder el acceso a la información solicitada.

En resumen, el Consistorio de Logroño tiene un plazo de veinte días para facilitar a Ecologistas en Acción la información solicitada, el informe más reciente sobre siniestralidad elaborado por la Policía Local.