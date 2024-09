Un pleno tenso termina con Escobar pidiendo “una oportunidad para Logroño” al ministro Puente

La situación de los fondos europeos para los proyectos de movilidad llegaba hoy al pleno después de que el Ministerio no aceptara las alegaciones a los cambios en los proyectos de movilidad, en concreto, al eje ciclista este-oeste, la remodelación de la calle Sagasta y la conexión ciclista y peatonal de la zona industrial a través del puente de la A-13'. El pleno ha transcurrido con algunas momentos de tensión, con algunas interrupciones del público, entre los que se encontraban colectivos en defensa de la movilidad sostenible y de los concejales del PSOE, que han acusado de mentir a los concejales del PP que han intervenido.

Por su parte, el Equipo de Gobierno ha insistido en apelar al resultado de las elecciones municipales y en defender que las medidas llevadas a cabo “cumplen la normativa”. Por su parte, los grupos de la oposición han sido críticos, refiriéndose a “incumplimientos” o “mala gestión” en este asunto. Sobre los siguientes pasos, Conrado Escobar ha concluido pidiendo al ministro Óscar Puente “una oportunidad para Logroño” y ha dicho que “ acudirá a dónde sea necesario para defender lo que creo que es bueno para Logroño”. En una apelación directa al ministro de Transportes con la que ha cerrado su intervención ha señala que acudirá a las instancias europeas “si me cierran las

PSOE: “Han engañado a la ciudadanía a sabiendas de las consecuencias”

El pleno ha comenzado con la intervención del Grupo Socialista, a cuya petición se había convocado la sesión, en la que Eva Loza ha destacado que se trata de un “pleno importante”, pedido por el PSOE “tras una situación grave creada por la irresponsabilidad del PP en la gestión de fondos UE”, que “incluso puede poner en peligro la estabilidad económica de este Ayuntamiento”, con ese cálculo de devolución de dinero que podría llegar a 20 millones de euros.

En palabras de la edil, “han incumplido las normas y han engañado a la ciudadanía pese a saber que las tenían que cumplir, y lo han hecho a sabiendas de las consecuencias”. Ha defendido, en este sentido, la resolución del Ministerio, “perfectamente motivada, y con razones técnico-jurídicas contundentes, y no políticas”, ante lo que ha reclamado “asuman consecuencias y no acudan a la vía judicial en la Audiencia Nacional, que es la única vía que les queda, no lo hagan porque tiene escasísimo recorrido”.

En respuesta, el concejal de Administraciones Públicas, Francisco Iglesias, ha acusado a los socialistas de “hacer seguidismo al Ministerio” y de “estar dejando a los funcionarios municipales a la altura del barro”. “Están contando su verdad, la del pataleo, que noes la verdad de los vecinos de Logroño”, ha afirmado.

Ha hecho, en este punto, un recordatorio de que “cuando tomamos posesión, estaban los fondos europeos casi sin desarrollar, sin proyectos, estudios ni licitaciones”, citando las Cien Tiendas, la estación de autobuses, San Antón o las Ciudades Conectadas, entre otros, mientras que lo únicoa avanzado, los proyectos del MITMA “estaban al 54% de ejecución”.

Por eso, ha subrayado que “al llegar, nos tuvimos que poner el día, después de no engañar en campaña porque dijimos que íbamos a revisar todos los proyectos, lo que cumplimos y empezamos a tomar decisiones”. Si bien ha reconocido que no se dio cuenta al Ministerio en el primero momento de eliminar el carril bici de Avenida de Portugal, Iglesias ha apuntado que, acto seguido, se habló con Transportes y comenzaron los contactos “técnicos y políticos, en los que se fue avanzando”.

Una situación que ocurrió “hasta cambio en el Ministerio, que se interrumpen los contactos”. Con todo, ha seguido relatando que se abrieron procesos participativos, “y con todo lo que se recogió se empezó a trabajar en los proyectos” para luego solicitar los cambios no admitidos ahora, con argumentos del Ministerio que “muestran una tendencia política importante”.

Pese a ello, Iglesias ha mantenido que la Ley de subvenciones “admite los cambios reclamados por el Ayuntamiento de Logroño”, por lo que insistido en que “defendemos y lo haremos donde haga falta, que cumplimos con las bases”.

Podemos-IU: “Deje eso de que 'el maestro me tiene manía'”

En el turno de grupos, por parte de Podemos-IU, su portavoz Amaia Castro, que ha considerado que el pleno “está vacío de contenido, solo para ser simples espectadores del 'y tú más'”, ha pedido al alcalde que “deje eso de que 'el maestro me tiene manía', y le ha recordado que ”ganó las elecciones prometiendo medidas para favorecer los coches, pero se le olvidó decir que Europa no subvenciona modelos del siglo pasado y que habrá que devolver el dinero de no cumplir“.

Por eso, le ha criticado que “con la mayoría absoluta, gobierna como si estuviera en su cortijo particular, quita el carril bici, actuando sin comunicación ni autorización, han mentido no solo al Ministerio sino a la ciudadanía”. “Sea valiente, no haga los proyectos y devuelva los fondos”, ha retado Castro, quien pese a ello, le ha dicho a Escobar que “está aún a tiempo de rectificar, no pare la modernización de Logroño para hacerla una ciudad del siglo XXI”.

El PR pide a Escobar que “rectifique y anteponga los intereses de la ciudad a su metedura de pata”

Desde el Partido Riojano, su portavoz Rubén Antoñanzas ha afeado al primer edil que “tras la primera decisión del Ministerio, hizo una epopeya que le salió mal, nadie le compró la historia del malvado ministro que quiere gobernar Logroño”, al tiempo que ha cuestionado que el Gobierno local “nos pide lealtad para avalar una decisión que adoptó de forma desleal con el Ministerio, para avalar sus mentiraso para arriesgarnos la peor situación para la ciudad, perder 20 millones”.

Por eso, y advirtiendo que “es imposible que para ir contra los intereses de Logroño tenga nuestro respaldo”, ha acusado precisamente a Conrado Escobar de “haber sido desleal”, frente a lo que le ha reclamado “que rectifique y que anteponga los intereses de la ciudad a su metedura de pata”.

VOX: “Quisieron dar golpes en el pecho eliminando lo anterior sin pensar en las consecuencias”

Desde Vox, su portavoz María Jiménez ha defendido que “siempre hemos sidos claras, siempre hemos estado en contra de las políticas de movilidad lanzadas desde Bruselas y de la nefasta Agenda 2023”, recordando que los proyectos del anterior Gobierno local “iban en esta línea, imponiendo y aceptando dinero de Europa en temas que no eran necesarios para la ciudad”.

Así, ha lamentado que “se dejó una ciudad hipotecada y profundamente dividida”, lo que llevó al PP a ganar las elecciones con mayoría absoluta “tras lo que se quisieron dar golpes en el pecho eliminando lo anterior, pero sin pensar en las consecuencias”. “Un año después, estamos sin alternativas y sin dinero para devolver los fondos. No han gestionado correctamente y parece que la única solución ahora es reponer el carril bici. Han hecho las cosas mal”, ha concluido.

PSOE: “Y ahora qué van a hacer, porque es la hora en la que hay que tomar decisiones”

En palabras del portavoz del PSOE Luis Alonso, toda esta cuestión “era, es y será algo tan simple como cumplir las normas y dar alternativas que se puedan considerar como tales”. Algo en lo que ha acusado al Gobierno del PP de “no saber qué hacer con la movilidad sostenible, no saber cómo gestionar un tema que se ha convertido en esencial, solo tienen retrocesos y revancha, ningún modelo, solo destrucción”.

Una situación ante la que se ha preguntado “y ahora qué van a hacer, porque es la hora en la que hay que tomar decisiones, digan qué van a hacer”. “¿Van a seguir un camino judicial en la Audiencia Nacional que no va a ir a ninguna parte, van a seguir jugando a la ruleta rusa con millones de euros, o van a seguir con la decisión que cumple la norma?, Hay que rectificar y construir el carril bici. Depende de ustedes pero hay que tomar decisiones”, ha instado.

Por último, y en una intervención llena de interrupciones tanto por parte de ediles del PSOE como de parte del público, que ha llevado a la presidenta del pleno a amenazar con el desalojo, el portavoz del Grupo Popular Miguel Sáinz ha esgrimido que el modelo de movilidad del anterior Gobierno local, “fue impuesto y excluyente en el peor momento, el postpandémico, implementado con total nocturnidad y alevosía”.

Por contra, ha asegurado que “estamos haciendo con los fondos los que las urnas han dictado, avalando un cambio prudente, que devuelve la normalidad y la calma a las calles, un cambio avalado por los técnicos municipales”. Y sobre la resolución de Transportes, de la que ha criticado que “lleva el marchamo de Óscar Puente, el ministro más incompetente del desgobierno de Sánchez”, ha pedido “responsabilidad, porque hay alternativas”.

El Ayuntamiento de Logroño insiste en que “el eje ciclista está garantizado” y pide diálogo al Ministerio

La portavoz Celia Sanz y el alcalde Conrado Escobar han cerrado el pleno extraordinario. Sanz ha vuelto a referirse a las elecciones y ha pedido al PSOE “que pongan ya los pies en la tierra y vea que su modelo no era el que querían los logroñeses”, a lo que ha contrapuesto “el modelo que ahora se está implantando de forma responsable y con coherencia”, recordando que “ya en campaña dijimos que se iba a revisar proyecto a proyecto, cambiando lo que estuviera dentro de los objetivos de las ayudas”.

Objetivos que, como ha incidido, “son generales, que es crear carriles bici, lo que defendemos ante el Ministerio, convencidos de que las modificaciones que planteamos respetan esos requisitos que marca Europa”, donde ha señalado que “nos vamos a dirigir para plantear esas modificaciones avaladas al 100% por los técnicos”.

Tras criticar la gestión de los fondos europeos realizada por el Ejecutivo local anterior, “porque un buen equipo de Gobierno no es el que más fondos capta, sino el que luego tiene la capacidad de gestionarlos, y era imposible gestionar lo que había”, ha recordado que “no se pueden devolver fondos de actuaciones ya iniciadas” y ha apuntado que “ahora mismo, el Ministerio no nos está exigiendo devolver nada”. Aunque ha dicho que “nos plantearemos la devolución cuando llegue el momento”, ha defendido que “el eje ciclista está garantizado, no hay vuelta atrás”.

Acto seguido, y tras hacerse algunas preguntas sobre la ciudad como “¿Logroño funciona ahora mejor?”, “¿La movilidad es más pacífica y tranquila?”, “¿Está la ciudad más tranquila ahora que en junio de 2023?”, Escobar ha asegurado que “este actual Gobierno local ha resuelto problemas que tenía la ciudad en temas de movilidad, y lo ha hecho mirando al futuro”, en el que ha subrayado que “el eje ciclista está claramente garantizado”.

Sobre la gestión los fondos europeos, ha apuntado que “se sobrepasaron lo límites de la capacidad de gestión del Ayuntamiento”, que ha cifrado en unos 8 millones al año, mientras que, por parte del anterior Ejecutivo municipal “se presentaron 107 proyectos que hipotecaban el futuro de la Corporación, y se presentaron de espaldas a la gente, porque no se presentaron a las urnas con estos proyectos”.

Algo, ha afirmado, que sí hizo el PP, “porque la ciudad tiene que ser previsible y no construirse a salto de mata”, mientras que ha incidido en que “vamos a trabajar con estos fondos, yo no los hubiera pedido para lo que están, sino que los hubiera pedido para la Ciudad 30, para el transporte público, para mejorar el ciclo del agua o para mejorar la iluminación”.

Un “empeño” y un “compromiso” por la “movilidad sostenible y en convivencia”, en el que, en sus palabras, “la bici es un actor esencial, pero no el único, también va a haber una apuesta decidida por el peatón y el transporte público, y por la reducción progresiva de la circulación del automóvil, sobre todo en las zonas céntricas”. Un futuro “en el que, necesitamos aparcamientos” y con unas propuestas “en las que seguimos una hoja de ruta”.

“Los proyectos que ahora se modifican no son los que nosotros hubiéramos hecho, pero sí vamos a hacer lo posible para que mejoren”, ha asegurado Conrado Escobar. Y, en este contexto, el alcalde logroñés ha querido dirigirse directamente al ministro Puente, con “un esfuerzo por parte de todos para una contención dialéctica y para buscar un punto de encuentro”, apelando a “una reivindicación por el diálogo leal entre instituciones para llegar a un punto razonable”.

“Logroño se lo merece, que el Ministerio escuche nuestros argumentos porque entendemos que se cumplen los requisitos. Acudiré si es necesario a instancias europeas para explicarlo, si se cierran las puertas del Ministerio, iré donde haga falta para depende lo que creo que es bueno para la ciudad. Le pido a Óscar Puente una oportunidad para la gran ciudad que es Logroño”, ha concluido el alcalde.