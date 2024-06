Calahorra mantiene los plenos los martes en contra de una sentencia judicial y un concejal del PSOE es expulsado por quejarse

El pleno de Calahorra celebrado ayer por la tarde culminó con la expulsión del concejal socialista, Jesús Garrido. Al tomar la palabra en un punto del día, Jesús Garrido no se ciñó al punto del orden del día que tocaba debatir y se refirió directamente a la “forzada ausencia” de su compañera de bancada, Elisa Garrido.

Según el PSOE, esta concejal “no puede acudir a los plenos ordinarios de Calahorra por celebrarse en martes y coincidir con la jornada en que asiste al pleno del Congreso de los Diputados”. Los socialistas estiman que la decisión de la alcaldesa, Mónica Arceiz, de trasladar los plenos del lunes al martes, “no tiene otro objetivo que evitar la participación de Elisa Garrido en las sesiones municipales”. A pesar de que una decisión judicial considera que habría que facilitar la presencia de Elisa Garrido en los plenos, la sesión se celebró de nuevo en martes “porque la sentencia no es definitiva”, según argumentó la alcaldesa.

“El PSOE está y estará siempre a favor del cumplimiento de la ley y el derecho”, dijo Jesús Garrido mientras la alcaldesa trataba de quitarle la palabra por no sujetarse al punto que debía debatirse. “¿Qué punto más interesante se puede debatir que la vulneración de los derechos de una concejal?”, preguntó Garrido cuyo tono iba en aumento.

Mónica Arceiz le retiró la palabra y después de tres llamadas a la cuestión o al orden y de advertirle que no consentiría que siguiera hablando sobre un tema no relacionado con el punto del orden del día, lo expulsó del salón de plenos. Así, con Jesús Garrido fuera del Pleno y Elisa Garrido ausente, el PSOE se quedó con seis concejales para debatir el resto de los puntos del orden del día. El PP también estaba con un concejal menos tras la renuncia de la edil Estela cabezón que sería sustituida en un momento de la sesión para recuperar su representación oficial con 10 ediles.

Esteban Martínez pidió la palabra y aunque la alcaldesa se la negó, este concejal socialista pudo intervenir “por una cuestión de orden” para acusar a Mónica Arceiz de “torcer el reglamento hasta niveles insospechados nunca antes vistos. Es usted muy nociva para el funcionamiento del sistema democrático de Calahorra”, añadió Martínez que pidió a Mónica Arceiz que reconsiderase readmitir al concejal expulsado.

“Como todos ustedes saben –explicó la alcaldesa al final del Pleno– no es obligatorio acatar una sentencia mientras ésta no es firme. Cabía apelación, hemos apelado y el tribunal no sólo ha admitido a trámite nuestro recurso, sobre el que más adelante se pronunciará, sino que además suspende la ejecución de la sentencia anterior y así consta en la resolución que a ustedes les ha llegado hoy mismo y de la que me sorprendería que su compañero Jesús Garrido –a la sazón abogado– no les hubiera informado”.

En un momento del Pleno, el PSOE habló de la “inconstitucionalidad” que estaría detrás de “impedir que Elisa Garrido, como representante democráticamente elegida, pueda participar en los plenos”.

El concejal de IU, Óscar Moreno, reprochó a los socialistas “la fuerza con que su edil se agarra a los dos cargos que ostenta”. “Si yo llegara a ocupar dos cargos, no habría ningún problema en el acatamiento de la Constitución porque en primer lugar yo dimitiría de uno de los dos cargos. Y en segundo lugar, respetaría mucho los estatutos de mi partido que vienen a ser la constitución de mi partido, cosa que ustedes no están haciendo”.