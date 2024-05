Cocinas de Pueblo alcanza su tercera edición mirando a los productos y recursos importantes en la vida rural

Cocinas de Pueblo se celebra este lunes en el restaurante Venta Moncalvillo, que se convierte en un espacio de encuentro para compartir y hablar de las realidades de los pueblos, centradas en la cocina, en la gastronomía“.

El cocinero Ignacio Echapresto, y coorganizador de la tercera edición de 'Cocinas de Pueblo', ha destacado que este año “se centra en el pan, en la caza, en los recursos naturales que son tan importantes en la vida de los pueblos, ya no solo en lo gastronómico, sino también en el devenir cultural, en el devenir humano, y para nosotros es muy importante que haya personas que pongan esa voz y que den visibilidad a esas temáticas”.

Ha indicado que es un evento “consolidado” sobre todo porque “afortunadamente nuestros amigos cocineros de toda España se implican en esta historia, vienen a compartir su generosidad y su conocimiento con mucha gente”, siendo un encuentro que “es necesario”.

De hecho, ha indicado que va a haber una parte importante que se va a hablar del pan, a través de una mesa redonda, porque “no hay nada más de pueblo que el pan; un producto que va en desuso, y que la industria alimentaria está maltratando. Por ello, ”nosotros creíamos que es muy necesario hablar del pan de verdad, ese pan de pueblo que se hace en hornos de leña, en hornos de los de toda la vida y que mantienen la tradición, que mantienen el producto, que mantienen puestos de trabajo y que mantienen muchísimas cosas más, como el arraigo“.

Uno de los participantes, llegado desde Raxó, Poio (Pontevedra), Xosé T. Cannas, más conocido como Pepe Vieira, ha explicado su forma de ver la gastronomía donde la identidad gallega es esencial. Ha apuntado que “todos los que vivimos en los pueblos y estamos en estos ambientes rurales, sabemos que hay muchas cosas que en términos económicos ya no son rentables, ya no se utilizan o hay más facilidad de encontrarlas por medios más urbanos, pero para nosotros es parte de nuestra identidad el recuperar esos ingredientes -como la harina de bellota- o técnicas, porque es como recuperar nuestra identidad”. No obstante, ha admitido que “los que trabajamos en el mundo rural nos encontramos con una serie de problemática que en el mundo urbano no aparece y que son handicaps con los que nosotros tenemos que lidiar”.

También ha participado en este encuentro Andrés Torres del Restaurante 'Casa Nova' de Villafranca del Penedés (Barcelona). Es un cocinero autodidacta, ex corresponsal de guerra y cooperante que lidera la ONG Global Humanitaria, defiende la sostenibilidad aprendida en los muchos viajes que ha realizado. Ha señalado que el ser autodidacta “me otorga una dificultad, porque aquí hay que aprender todo lo que uno ve”. De hecho, ha afirmado que “tengo el restaurante desde hace unos 15 años aproximadamente y prácticamente fue por casualidad, ya que inicie mi etapa profesional como corresponsal de guerra en muchos medios de comunicación internacional y después de ver muchas necesidades en los países donde yo viajaba decidí montar mi propia organización de ayuda humanitaria -que trabaja en países como Brasil, Colombia, Bolivia, Ucrania, India o Costa de Marfil”.

De hecho, lo que “yo hago en el restaurante viene por lo que he aprendido como autodidacta en las comunidades indígenas con las que hago proyectos de desarrollo internal en educación, salud y alimentación”. Ha apuntado que “prácticamente el cien por cien de todo lo que hacemos en las instalaciones del restaurante lo trabajamos desde allí, tanto la huerta, que hemos aprendido a manejar bien los alimentos de las comunidades indígenas, como los platos, que fabricamos nosotros, utilizando barros de la zona donde estamos e incluso la producción de vino que hacemos para complementar algunas recetas de los platos lo hacemos en tinajas de barro”.

También se han dado cita cocineros de talla del valenciana Ricard Camarena, el vasco Aitor Arregi, o los oscenses Iris y Bruno Jordán.

'¿Hay algo más de pueblo que el pan?'

En el apartado de productores, este año se ha organizado una mesa redonda en torno al pan, bajo el título '¿Hay algo más de pueblo que el pan?', donde tres profesionales del pan riojanos debatirán sobre el pasado, presente y futuro de este alimento milenario muy presente en nuestra gastronomía.

Se cuenta con los panaderos Eduardo Villar de la panadería Horno de Arguiñano, una institución en La Rioja, y el contrapunto con Adrián Blanco de panadería Blanco, donde este joven encabeza el relevo generacional en este horno tradicional de su pueblo Murillo de Río Leza.

Y junto a ellos, Gerardo Sobrón, un hombre de pan, al frente del despacho del pequeño pueblo Anguiano, con un trabajo fundamental en el desarrollo rural. Para cerrar el apartado de productores, el evento contará con Fermín Sobrón de Cárnicas Arenzana, que adquiere piezas de caza a cazadores de La Rioja, y que tras tratarlas de manera artesanal las vende a distintos puntos de España y además las exporta a países como Francia, Alemania, Bélgica e Italia.

Como cierre de la jornada, el evento rinde un merecido homenaje a dos figuras que han sido parte esencial de la historia gastronómica de nuestro país: los hermanos Hilario y Eusebio Arbelaitz del desaparecido restaurante Zuberoa. Tras más de 50 años de andadura, Zuberoa cerraba las puertas en su caserío en Oiartzun (Gipuzkoa) diciendo adiós a una trayectoria que los ha convertido, por méritos propios, en un restaurante de leyenda.

Tras la jornada de charlas y debates, como cada año, los ancianos del pueblo, protagonistas indiscutibles de este encuentro desde sus inicios, cocinarán para los asistentes un “rancho” típico riojano.