Concentración este miércoles para denunciar “el caótico funcionamiento de Educación”

Los sindicatos UGT, CCOO y STE-Rioja han convocado para mañana 17 de septiembre a las 18 horas una concentración frente al Palacio de Gobierno en defensa de la escuela pública y de su profesorado, y han pedido a la comunidad educativa y a las familias que respalden estas movilizaciones contra lo que han calificado como “caótico funcionamiento de la Consejería de Educación”.

Los secretarios de los sectores de Enseñanza de UGT, Carmen Fernández; de CCOO, Pedro Antolín; y de STE-Rioja, Nuria Miguel; han ofrecido este lunes una rueda de prensa para denunciar la falta de negociación de la Consejería de Educación y la pasividad su consejero, Alberto Galiana, ante todos los asuntos pendientes por abordar. Los tres sindicatos han pedido el cese inmediato de Galiana: “No ha resuelto ninguno de los problemas existentes desde que fue nombrado consejero”. De hecho, UGT, CCOO y STE-Rioja han criticado que no acuda a las mesas sectoriales de Educación.

La secretaria del sector de Enseñanza de UGT, Carmen Fernández, ha asegurado que “la Consejería está ahogando al sistema educativo riojano, porque la gestión diaria es un absoluto y total desastre en el que nada funciona”, y ha citado algunos ejemplos, como las deficiencias del sistema informático, la comunicación telefónica o la provisión de puestos de trabajo.

Además, ha incidido en que se han baremado mal diversas listas de interinos, lo que ha influido en el orden en el que quedan los profesores para ocupar un puesto de trabajo. “Este grave error puede suponer el que una persona trabaje o no durante dos años”, ha constatado. En este sentido, ha recordado que el caos en el llamamiento del profesorado interino ha provocado que algunos alumnos no hayan contado con docentes en el inicio de curso escolar, y que tampoco ellos no sepan ni dónde ni cuándo van a trabajar. Fernández también ha denunciado que la Consejería rehace fondos de vital importancia para la Formación Profesional riojana.

Por otro lado, Nuria Miguel ha rechazado la posposición de la Oferta de Empleo Público para este año, lo que provoca que siempre salga “tarde y con errores”. Ha señalado que, “mientras otras consejerías la tienen definida desde la primera semana de junio, en Educación la retardan constantemente”.

También ha constatado que las plantillas del profesorado de los centros educativos continúan siendo insuficientes. “La inclusión real necesita de especialistas que atiendan las necesidades personales del alumnado”, ha aseverado Miguel, quien ha indicado que es necesario más personal en audición y lenguaje, en pedagogía terapéutica, ayudantes técnicos educativos, educadores sociales, enfermeras, en servicios a la comunidad, personal administrativo y ordenanzas. Además, ha criticado que el profesorado y los equipos directivos vivan ahogados en burocracia. “Esto les resta tiempo para dedicarlo a laborales pedagógicas fundamentales, labores que no están lo suficientemente reconocidos ni en sus horarios ni en sus salarios, como son la función tutorial o la pertenencia a un equipo de dirección”, ha añadido.

Miguel también ha denunciado la discriminación que sufren los maestros y los profesores de FP, que deberían tener el mismo salario que el resto del personal docente “por su desempeño laboral y porque realizan el mismo trabajo que sus compañeros”. Así, ha reclamado que se establezca un complemento para ellos que los equipare al A1. Por último, ha subrayado que, pese a la bajada de la natalidad, el Ejecutivo sigue sin bajar las ratios y ha reclamado un máximo de 20 alumnos por aula.

El secretario del sector de Enseñanza de CCOO, Pedro Antolín, ha rechazado la falta de plazas en la educación de 0 a 3 años, en el primer ciclo de educación infantil. “Lo necesitan tanto Logroño como las escuelas rurales para fijar población y dar un servicio”. También se ha referido a la orden de interinos, y ha recalcado que “no se ha negociado una orden de interinos real, es un parche de la Consejería”.

De este modo, ha asegurado que todas las modificaciones que ha hecho la Consejería “han sido maquillaje”, ya que no ha entrado en vigor el cobro del verano para los docentes que trabajan más de la mitad del curso en las aulas riojanas. Antolín también ha aseverado que hace muchos años que no se modifica el catálogo de titulaciones, que recoge las titulaciones que se les requieren a las y los docentes para poder trabajar como interinos.

El secretario de Enseñanza de CCOO ha criticado que todavía haya convocatorias extraordinarias abiertas desde septiembre de 2023 sin resolver. “Lo único que se debe hacer es baremar a las personas que han participado en esas convocatorias extraordinarias y agregarlas en las listas de interinos para que, entre otras cosas, no faltan docentes al inicio de curso como ha pasado este año”, ha aclarado. Antolín también se ha referido a la importancia de negociar las comisiones de servicio en mesa sectorial. “Debe haber comisiones humanitarias, por reunificación familiar o por interés personal particular”.

Por último, ha insistido en la importancia de los comedores escolares in situ, y que todos los centros educativos de primaria cuenten con cocineros que formen parte del personal propio de la Comunidad Autónoma. “Las familias riojanas están pagando ahora el menú más caro de todo el país, y está demostrado que en los colegios dónde hay personal propio se come mucho mejor y hay una mayor satisfacción de las familias”, ha concluido.