Educación retrasa la adjudicación de vacantes para docentes: el 13 de agosto se publicará la lista definitiva de destinos

La Rioja retrasa el proceso de selección de vacantes. Este lunes, CCOO ha convocado a los medios de comunicación para pedir este retraso ante los numerosos errores los listados. Finalmente este proceso se retrasa cuatro días y se llevará a cabo del 2 al 7 de agosto. El nuevo proceso, tal y como informan desde CCOO a través de sus redes sociales, irá con los listados corregidos, tal y como ha confirmado al sindicato la directora general de Gestión Educativa y la jefa de Servicio.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO La Rioja, Pedro Antolín, había exigido a Educación que se pospusiera “hasta que esté solucionado” el procedimiento de adjudicación de vacantes para docentes para el curso 24-25 en La Rioja “por la cantidad de errores que tienen en los listados de interinos”.

Como ha explicado Antolín esta situación es “muy grave” y hay que tomar medidas “de forma urgente” ya que, según ha podido conocer el sindicato, “las baremaciones han estado mal hechas desde el principio”.

Entre esos errores -destaca- se encuentran “fallos en la antigüedad y en permanencia en listas, que se supone que es muy sencillo de arreglarlo vía informática, pero ahora también hay errores en el expediente académico, en las titulaciones extra que tienen, en los diferentes máster que van metiendo como méritos.... errores de todo tipo”.

Ante ello, prosigue, “nos hemos personado delegados de la Junta de Personal Docente de La Rioja, en este caso de Comisiones Obreras, para pedir explicaciones. Además, hemos mandado diferentes misivas a la Consejería de Educación con los recursos de aquellas personas que han visto fallos en esos baremos y que son cientos”.

“Esto es muy grave porque implica cambios en las listas, y si el año que viene consigues uno u otro puesto o incluso ninguno para la enseñanza pública riojana”. Como ha indicado, estos errores se han dado sobre todo en el cuerpo de Maestros: Inglés, Música, Primaria, Educación Infantil, etc.

“Exigimos que se paralice este procedimiento hasta que estén subsanados estos errores”. Desde el sindicato han explicado que el viceconsejero de Educación “nos ha dicho que se van a intentar subsanar esos errores que ellos achacan a un tema informático”.

Aún así, lamentan, “esto no viene de un día para otro. Nos ha dicho que van a intentar subsanarlo antes de la una del mediodía y si no, posponerlo, que es lo que Comisiones Obreras exige”.

“Esperemos que no salga este procedimiento hasta que realmente estén subsanados estos errores porque nos jugamos la vida de muchas personas, el poder trabajar o no durante un curso completo”.

“Nos jugamos que la enseñanza pública riojana esté dotada de las mejores personas para ejercer estas labores docentes”, ha indicado. Por todo ello exigen al consejero de Educación, Alberto Galiana, “que no comience la solicitud de vacantes para el curso siguiente hasta que estén subsanados todos los errores”.

“En un principio les decían que tenían que hacer recursos de alzada, pero esto no puede ser arreglado con recursos de alzada. No podemos judicializar estos casos. Lo que tienen que hacer es solventarlo de oficio por parte de la Administración Pública y es el compromiso que tenemos en este momento conseguido”.

Con todo ello, finaliza, “hoy estamos a 29 de julio y esperemos que esto no afecte al inicio del curso 24-25. Esperemos que el primer día de colegio no falte ni un docente en las aulas y que no se repita lo de otros cursos. Eso es lo que exigimos desde CCOO”.

El listado definitivo, el 13 de agosto

Así lo ha confirmado la Consejería de Educación y Empleo. Y es que, a través de una nota de prensa, informa de que se ha fijado el 2 de agosto como nueva fecha para el inicio de presentación de solicitudes de participación en el procedimiento general de adjudicación de destinos de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad para el próximo curso 2024/2025. De esta forma, una vez subsanados los errores informáticos detectados, se garantiza el perfecto desarrollo del procedimiento para la adjudicación de plazas vacantes.

Así, el próximo viernes, 2 agosto, se publicará el listado agregado de todos los profesores convocados a participar para obtener un destino provisional el próximo curso 2024/2025 en todos los cuerpos y especialidades: funcionarios de carrera, funcionarios en prácticas, y aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen de interinidad. Desde este día y hasta el miércoles 7 de agosto, se abrirá el plazo de presentación telemática de solicitudes de participación en este procedimiento para la adjudicación de destinos para el próximo curso.

Por último, el 9 de agosto se publicará la adjudicación provisional de destinos y se abrirá el plazo de reclamaciones y renuncias hasta el 12 de agosto. La adjudicación definitiva de destinos se publicará el 13 de agosto.