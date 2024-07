La Junta de Ramblasque tiende la mano al Ayuntamiento para desbloquear el desarrollo de la zona

La Junta de Compensación del Sector de Ramblasque ha trasladado a través de un comunicado de prensa su firme voluntad de colaborar con el Ayuntamiento de Logroño en el desarrollo de este sector y calificado de “no idóneo” el plan aprobado, por el cual “el Sector no se ha podido desarrollar”.

“La Junta de Compensación tiene la firme voluntad de colaborar con el Ayuntamiento de Logroño en el desarrollo de este Sector, para que éste se desarrolle lo antes posible”, ha determinado la Junta a través de su comunicado. Así, han destacado “la no idoneidad urbanística del planeamiento aprobado en su día, cuyas determinaciones han sido el motivo por el cual el Sector no se ha podido desarrollar, no es ya objeto de duda alguna”.

En este comunicado han explicado que “este hecho fue refrendado en la aprobación del avance de la Revisión del Plan General Municipal, en el año 2019, aprobación que contó con la unanimidad de todos los grupos políticos”.

“En ese mismo avance, se proponía como una de las más firmes necesidades en materia de infraestructuras de la ciudad la prolongación de Avenida de la Sierra, así como el desarrollo del Sector con características similares al de otros sectores de la zona -Guindalera, La Cava, Fardanchón, etc-”, han subrayado.

Desde la Junta de Compensación del Sector de Ramblasque apuntan que “el Ayuntamiento de Logroño dispone de todos los informes técnicos necesarios para que este Sector pueda desbloquearse y ser una realidad en el corto plazo”.

Además, aseguran que “el desarrollo de este Sector culminará la conexión entre Logroño y Lardero de forma definitiva, además de permitir la puesta en el mercado de unas 900 viviendas de Protección Oficial”. Finalmente, la Junta de Compensación concluye el comunicado de prensa añadiendo que “desearía que ese desarrollo quede al margen de cuestiones políticas y sólo se plantee considerando el interés de la ciudad de Logroño”.