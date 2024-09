El cohete de San Mateo en clase: “Nos han dejado sin lo mejor de las fiestas y sin la gente joven, las fiestas no existen”

Las opciones eran dos: del 15 al 22 o del 20 al 26 de septiembre y esta última fue la escogida por los colectivos implicados para celebrar las fiestas de San Mateo 2024. Colectivos entre los que están representantes de la hostelería de las diferentes zonas de la ciudad, la Federación de Empresarios, Cámara de Comercio, sindicatos del ámbito empresarial y educativa y de las asociaciones de padres de centros públicos y concertados, Casas Regionales, Peñas, asociaciones vecinales, asociaciones de la Tercera Edad, Consejo de la Juventud y Estudiantes de Logroño, representantes de la Plaza de Toros y de los feriantes.

De esta forma, por un lado se acuerda que las fiestas de San Mateo de este año se celebren del 20 al 26 de septiembre, y por otro, el Consejo Escolar Municipal decide que el 20 de septiembre haya clase porque porque este Consejo Escolar es el que ha marcado que las vacaciones escolares sean del 23 al 27 de septiembre. Así que el lanzamiento del cohete en Logroño será el viernes 20 de septiembre a las 13:00 horas mientras que los escolares de Logroño están en clase.

"El día el chupinazo es sin duda el mejor y no estamos de acuerdo con tener que ir a clase Pedro, joven de 16 años de Logroño

Pero, ¿cuántos de estos escolares irán al colegio ese día? Pedro tiene 16 años y lo tiene claro, sí irá al cohete de San Mateo el próximo viernes 20. “Como adolescente creo que nos han dejado sin lo mejor de las fiestas”, recrimina. Y es que este adolescente logroñés considera que en San Mateo apenas hay actividades para ellos. “El día el chupinazo es sin duda el mejor y no estamos de acuerdo con tener que ir a clase. Mis padres tampoco lo están, consideran que es un día especial y comprenden que con nuestra edad queramos ir y disfrutar del inicio de las fiestas” asegura además de lanzar una advertencia, “sin la gente joven, las fiestas no existen”.

Daniela, también de 15 años, tiene una opinión similar. “Desde mi punto de vista creo que poner el chupinazo en horario lectivo es un error ya que a muchos adolescentes no les van a dejar ir y es una de las pocas actividades que hay para nosotros”. No es su caso, porque ella sí que estará el 20 de septiembre a las 13:00 en la plaza del Ayuntamiento de Logroño. “Mis padres me dejan faltar a clase ese día porque es lo mas guay de San Mateo y saben que me hacen mucha ilusión”. Su plan, quedar para ir al cohete, comer todos juntos y disfrutar de las peñas.

Mis padres, al ser un día al año, me permitirán no ir a clase porque además e un día muy especial para mí Julia, joven de 15 años de Logroño

Algo parecido hará Julia porque ella también faltará a clase el viernes 20 de septiembre. “No estoy de acuerdo con que el día del chupinazo haya clase, es el acto de las fiestas en el que más gente joven hay y tenemos dos opciones: o faltar a clase o perdérnoslo”. Ella optará por la primera. “Mis padres, al ser un día al año, me permitirán no ir a clase porque además es un día muy especial para mí”. Así que ese día, Julia también estará en la plaza del Ayuntamiento de Logroño y luego se irá a comer con sus amigas.

“Es injusto” sentencia Marcos de 15 años. “Que el día del chupinazo haya clase es injusto porque es una de las actividades más importantes de San Mateo, es una vez al año y nos han obligado a ir a clase cuando lo que queremos es disfrutar con los amigos del primer día de fiesta en nuestra ciudad”.

La Federación de AMPAS de Centros Públicos de La Rioja, FapaRioja, también se ha posicionado dejando claro que a pesar de que forman parte de la comunidad educativa, no está representada en el Consejo Escolar Municipal que fue quien decidió las vacaciones escolares. “No tiene sentido organizar una actividad a la que mayoritariamente acuden jóvenes, muchos de ellos estudiantes, siendo horario escolar”. Así que consideran que, “lógicamente deberían modificar el horario de la actividad o las fechas festivas elegidas”. Pero ni una cosa ni la otra porque las fiestas de San Mateo 2024 comenzarán el viernes 20 de septiembre a las 13:00 horas. Y además, desde el Gobierno de La Rioja ya se ha lanzado un aviso a navegantes: el viernes es día lectivo y los estudiantes que no acudan a clase, tendrán la falta correspondiente.

El Consejo Escolar Municipal de Logroño es un órgano consultivo, no vinculante, de participación de los sectores afectados en la programación de la enseñanza no universitaria dentro de su ámbito municipal. Así y como vocales hay representantes municipales de los distintos grupos políticos PP, PSOE, VOX y Grupo Mixto; representantes de las direcciones de centros públicos y concertados; profesorado de centros públicos y concertados; padres y madres de centros públicos y concertados; alumnado de centros públicos y concertados; y representantes de la Consejería de Educación.

Las hora elegida, “la menos mala”

Y, ¿cuál es la opinión del Ayuntamiento de Logroño? Este medio ha solicitado una entrevista con la concejala de Festejos, Laura Lázaro pero ha sido denegada y nos han remitido a las declaraciones del concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, en el último pleno municipal en el que recordó lo explicado. Que las fechas de las fiestas se eligieron “por unanimidad”, en una reunión con más de 25 colectivos implicados que se celebró en el mes de enero y que se barajaron diversas horas para el cohete. Y la elegida, las 13:00 horas era “la menos mala”.

Con esta decisión en la mano, “la comunidad educativa, con legitimidad, optó por dejar este día como lectivo, pese a que les pusimos de manifiesto las dificultades y les pedimos comprensión”. Y ahora, le increpó el Sanz al concejal socialista Kilian Cruz en el último pleno, “ustedes exigen que Gobierno de La Rioja modifique esa voluntad del Consejo Escolar”, en la que el Ayuntamiento “no tiene competencias”. “Ha habido disparos de cohetes a la una o a la una y media con ambos equipos de Gobierno, no es grato para padres ni para alumnos, pero es una realidad”, apuntó Sáinz.

Esas fueron las declaraciones del concejal de Promoción de la Ciudad en el último pleno municipal, pero seguimos sin saber qué opina el Ayuntamiento de Logroño sobre que uno de los días más importantes de las fiestas de San Mateo se realice mientras los escolares están en clase o que las clases ese día se queden sin alumnado. ¿Veremos la plaza del Ayuntamiento de Logroño como otros años?