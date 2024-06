Logroño estudia proteger el arco de San Bernabé con metacrilato y códigos QR en los puntos de banderazos

Tras las fiestas de San Bernabé es hora de hacer balance. El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sáinz, acompañado por la de Festejos, Laura Lázaro, ha mostrado su “satisfacción generalizada por el seguimiento que se ha vivido en las calles de las propuestas que habíamos planteado para los festejos en honor del patrón, San Bernabé”. Sáinz ha destacado que “los logroñeses hemos vivido nuestras fiestas más propias con un conocimiento creciente de las tradiciones históricas en las que tienen su origen y con una valoración cada vez mayor de nuestros símbolos”. Al mismo tiempo, ha agradecido “el esfuerzo de los voluntarios, colectivos, entidades y servicios que han colaborado para hacer posible este buen ambiente”.

Y de cara al próximo año, el Ayuntamiento ya trabaja en algunas novedades y propuestas futuras como la protección de la base del arco de San Bernabé con un panel de metacrilato para proteger el boj hasta el último día de la fiestas y además, ha avanzado Sáinz, también se instalarán códigos QR en los puntos de los banderazos que permitan conocer la historia del enclave y los motivos por los que forma parte de la tradición“.

Para las próximas fiestas, el concejal de Promoción de la Ciudad ha expuesto “algunas de las ideas que ya van a empezar a estudiar”. En primer lugar, ha señalado “el objetivo de que las actividades didácticas sobre nuestras tradiciones en los colegios se multipliquen, que se puedan programar a lo largo de todo el curso y que puedan contar con material escrito de apoyo, para el que vamos a contar con la colaboración de los grupos recreacionistas”. En este sentido, ha indicado que “será una iniciativa para la que se trabajará en colaboración con la Consejería de Educación”. Y además, también se va a seguir reforzando la distribución de las banderas en las calles por las que discurren mayor número de actos y se ha referido expresamente al acceso a la iglesia de Santiago, aunque ha puntualizado que “habrá otras calles que se incorporen a este objetivo”. Pero además, en las fiestas de San Bernabé 2025 se recuperará “la sastrería renacentista en la carpa del Espolón, para lo que también hay una excelente predisposición de los grupos recreacionistas”. Con estos grupos, se plantea también la posibilidad de organizar un encuentro con recreacionistas de otras procedencias, que permita, además del intercambio de experiencias, el incremento considerable de participantes en los campamentos y en las actividades de época de San Bernabé.

Interés creciente de los logroñeses en las fiestas de San Bernabé

Miguel Sáinz ha destacado en su valoración de San Bernabé 2024 que “en estas fiestas ha quedado patente el interés creciente que muestran los logroñeses hacia la tradición histórica que se festeja” y ha basado su impresión “en elementos como el papel de los voluntarios que participan en unas recreaciones históricas que cada vez son más pedagógicas o en las visitas y actos previos que desarrollamos con ellos en varios centros de la ciudad, fomentando el conocimiento de nuestra historia”.

La concejal de Festejos, Laura Lázaro, ha señalado que “precisamente, uno de los objetivos que nos marcamos este año es reforzar ese espíritu logroñés con la puesta en valor de algunos de nuestros elementos de identidad más relevantes”. En ese sentido, ha destacado la mayor presencia de la bandera de Logroño en diversos actos y en la calle Portales, así como el protagonismo que tuvo el Himno a Logroño, tanto en la entrega de las insignias de San Bernabé a sus dos compositores, Rafael Ibarrula y José Manuel Calzada (insignia que también recibió Angélica Sáenz), como en el concierto ‘Cantando a Logroño’ del 9 de junio en el que se interpretó como himno oficial por primera vez en público, ante más de 800 personas.

Dentro de la variada programación, “con actividades para todos los públicos, con un protagonismo importante del público familiar”, Lázaro ha destacado algunas de las convocatorias más tradicionales, basadas en el Voto de San Bernabé, “y que incluyeron varios de los actos que congregaron mayor participación”.

Protagonismo creciente de los actos tradicionales

En este sentido, se ha referido a cifras como las 26.000 raciones que se repartieron del pez, pan y vino el día 11, las en torno a 10.000 personas que reunió en Portales la tradición de las Luminarias en la madrugada del 10 al 11, las aproximadamente 8.000 personas que se dieron cita en la misma tarde del día del Patrón en el festejo taurino o las más de 1.000 raciones que se repartieron ayer del toro guisado. Todas estas propuestas se basan en el Voto de San Bernabé, que cada vez se cumple en mayor medida recuperando citas como el festejo taurino o incorporando otras, como la Comida de los Humildes el día 8.

Laura Lázaro ha destacado también la ofrenda floral al Santo “que cada año crece en número de participantes y de entidades que hacen una ofrenda que esta vez ha llegado a 70, con nuevos colectivos de carácter diverso que se incorporan a esta tradición, este año con incorporaciones significativas como colectivos interculturales, de servicios de asistencia al ciudadano o recientemente constituidos, por citar algunos casos” y que reunió a unas 550 personas entre el público. También se ha referido a otro de los espectáculos más seguidos por las noches, el Reloj de San Bernabé, que reunió abundante público en sus tres representaciones.

En la misma clave de balance numérico, la concejala de Festejos ha informado también de que sólo las recreaciones del asedio a Logroño reunieron en sus tres actos a cerca de mil personas, “y ello sin contar el público abundante que visitó los campamentos francés y logroñés en el parque del Ebro, que asistieron a sus exhibiciones o que disfrutaron con sus desfiles y escenificaciones de escenas históricas diversas”.

Por todo ello, Lázaro ha agradecido “especialmente la inmejorable labor y compromiso que ponen en estas fiestas colectivos como los Guardias de Santiago, Héroes del Revellín la Asociación San Bernabé 1521, y los muchos voluntarios que ponen su granito de arena para que estas fiestas tengan la capacidad de atracción que tienen”. En ese sentido, ha destacado también la labor desarrollada por otros colectivos cuya colaboración es fundamental en los actos tradicionales, como las Cofradías de San Bernabé, del Pez y de la Virgen de la Esperanza.

Excelente participación en las convocatorias

“El folclore -ha señalado Lázaro- ha sido otro de los elementos que han marcado estas fiestas y que ha movilizado a más personas en torno a la cultura de nuestra tierra”. En ese sentido, ha destacado que el XI Festival Nacional de Folklore de San Bernabé reunió en El Espolón el día 11 a casi 900 personas, que el VII Festival Folklórico Infantil y la Gala del Folklore de La Rioja movilizaron a otras 700 personas y que la iniciativa para aprender a bailar la Jota de Logroño también contó con unos 500 interesados, por citar algunas de las cifras más relevantes.

Las representaciones escénicas han sido otro de los aspectos destacados por la concejala, que se ha referido a la representación de Sapo Producciones de la comedia “El sitio de Logroño”, que reunió el día 10 en la plaza de San Bartolomé a unas 750 personas. Igualmente relevante fue también la asistencia al Homenaje a la ciudad de Logroño del día 11, con la misma compañía y los grupos de recreacionistas, que reunió a unas 400 personas.

Laura Lázaro también ha destacado que la asistencia al concierto de órgano en la Concatedral de La Redonda reunió a cerca de 600 personas, con la totalidad de bancos ocupados y un número importante de asistentes que lo siguió a pie. Y respecto a la feria, exceptuando el sábado debido a la adversa meteorología, la asistencia registrada el resto de los días fue muy numerosa también.

En cualquier caso, Lázaro ha señalado que las aportadas “son solo algunas de las cifras más relevantes de participación dentro de un programa que, en aquellos eventos en los que se ha calculado participación, reunió a un público acumulado por encima de las 52.000 personas, pero que contando con la participación en las calles y lugares de celebración de la fiesta, tiene una repercusión mayor”.

La concejala de Festejos ha valorado también “el clima de normalidad que ha predominado en estas fiestas, en las que los servicios de seguridad y emergencias no han tenido que atender ninguna intervención reseñable más allá de las situaciones habituales en este tipo de eventos, e incluso el favorable comportamiento de la meteorología que, pese a las previsiones de días anteriores, que no parecían las mejores, finalmente han dejado que la fiesta se desarrollara con esa normalidad a la que me refería”.

Por último, Laura Lázaro ha destacado “el trabajo y el compromiso de todas las unidades municipales que han trabajado duro por que el desarrollo de este San Bernabé haya sido tan positivo, empezando por el equipo de Festejos, pero sin olvidar la tremenda labor que realiza el Parque de Servicios, Protección Civil, Bomberos, Policía Local, Parques y Jardines y Logroño Limpio, Cruz Roja y otros profesionales implicados en las fiestas”.