Ministerio de Transportes: “Nadie se puede saltar la normativa para hacer una interpretación a su medida, como intenta el Ayuntamiento de Logroño”

El Ayuntamiento de Logroño se ha reunido este lunes con el Ministerio de Transportes después de unas declaraciones públicas en las que los concejales Celia Sanz y Francisco Iglesias acusaron al Ministerio de “cerrazón, intransigencia, falta de comunicación y de cintura política”. Así respondieron a una carta en la que se recordaba, en relación a los cambios en Duquesa de la Victoria, que “el incumplimiento de estas obligaciones de concesión de fondos europeos será causa suficiente para la pérdida del derecho al cobro o reintegro de la ayuda concedida”.

En la reunión de este lunes, el Ayuntamiento de Logroño ha traladado al Ministerio su intención de no ejecutar la actuación del puente de la A-13 ni el carril bici de Avenida de Portugal, actuación para la que Transportes ya había desestimado sus propuestas de modificaciones, como trasladar el tramo a Gran Vía o a la peatonal Bretón de los Herreros. “La no ejecución de las actuaciones”, advierte el Ministerio, “solo puede ser aceptada cuando se ajusten a las bases de la convocatoria, implicando el reintegro completo de la cuantía de cada actuación no realizada”.

También, el Ayuntamiento de Logroño ha puesto sobre la mesa, según ha podido saber Rioja2, opciones de renuncias parciales a tramos de algunas actuaciones, pero el Ministerio que la propuesta no está reflejada en las bases de la convocatoria y, por lo tanto, no es posible. En este sentido, Transportes ha sido caro: “Nadie se puede saltar la normativa para hacer una interpretación a su medida de las bases, como intenta hacer el Ayuntamiento de Logroño. El Ministerio velará siempre por su cumplimiento”.

Logroño defiende en el Ministerio que la nueva obra de Duquesa de la Victoria “no es una modificación”

Sobre Duquesa de la Victoria, el Ayuntamiento de Logroño ha defendido que, bajo su criterio, la actuación que se está realizando - que elimina el trazado sinuoso, aumenta los aparcamientos y establece un carril bici bidireccional con un carril más ancho para el tráfico motorizado- “no es una modificación”. Transportes ha recordado que “si se tratara de una modificación respecto a la solicitud inicial realizada en su día por el Ayuntamiento, esta debe ser comunicada, incurriéndose en una falta grave si finalmente se comprobara que lo era en el momento de la justificación final de las ayudas”.

La reunión se ha producido después de una resolución definitiva que desestimaba la solicitud de modificación de algunas actuaciones de movilidad sostenible financiadas con un total de 6,5 millones de euros de fondos europeos por no cumplir los criterios establecidos en las bases, algunas de estas modificaciones realizadas antes no solo de la respuesta ministerial sino de la propia solicitud. “El MITMS está firmemente comprometido y es su responsabilidad la efectiva ejecución de este programa de ayudas financiación con fondos de Europa”, han transmitido fuentes del Ministerio después de la reunión, subrayando “su absoluta voluntad colaboradora y de lealtad institucional”.

“El MITMS seguirá vigilante con este programa de subvenciones para asegurar que los fondos se destinan a la ejecución de las actuaciones solicitadas y aprobadas originalmente, o bien a aquellas modificaciones de alcance solicitadas y aprobadas conforme a lo establecido en las bases”, concluyen.

El Ayuntamiento de Logroño ha rechazado hacer valoraciones de la reunión por el momento y señala que las conversaciones siguen aviertas. La postura del consistorio en las últimas semanas ha sido la de defender que las modificaciones de los proyectos, desestimadas por el Ministerio, “sí cumplen con los objetivos de movilidad sostenible exigidos por Europa” y en el caso del carril bici que “no hay ruputura del eje ciclista”. “Tampoco está alineado con ideologías que entendemos nos están persiguiendo. Sí está alineado con las políticas y el marco europeo para una movilidad sostenible”, dijeron los concejales de Logroño en la última manifestación pública sobre este asunto en la que anunciaron que se plantearían devolver los fondos europeos. Si es que no tiene que devolverlos antes la ciudad. La fecha límite se mantiene: el 31 de diciembre tienen que estar terminados los proyectos según la normativa por la que fueron concedidos los fondos. El tiempo se acaba.