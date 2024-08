El PP confía en no tener que devolver los fondos europeos, el PSOE pide una rectificación y Podemos responsabilidades

El Partido Popular exigirá explicaciones al ministro de Transportes, Oscar Puente, tanto en el Congreso y como en el Senado y confía en que, desde el Gobierno central, se permita no devolver los fondos europeos condicionados a los proyectos heredados por el socialista Hermoso de Mendoza.

Responsables 'populares' han ofrecido una rueda de prensa tras la resolución del Ministerio de Transporte que ha rechazado las alegaciones del Ayuntamiento de Logroño y condiciona los fondos europeos recibidos a ejecutar el eje ciclista este-oeste (con el carril bici en Avenida de Portugal), el voladizo de la A-13 y Sagasta según lo previsto.

El diputado nacional Javier Merino ha visto esta resolución un ataque a la “voluntad popular” de los logroñeses, y ha anunciado iniciativas tanto en el Congreso como en el Senado.

Así, se pedirá explicaciones a Puente, se presentará una “bateria de preguntas” y, además, se registrará un moción contra esa decisión. “Esto no va a quedar aquí. Y tendrán que posicionarse, también, los diputados socialistas riojanos”, ha espetado.

Merino ha criticado que Puente, “que lleva ya casi un año en el cargo, que no ha hecho absolutamente nada por La Rioja y por Logroño, lo primero que hace es retirarle fondos europeos a la ciudad de Logroño, imponiendo carriles bicis por donde no caben, como ya dijeron los logroñeses en las urnas”.

Los 'populares', ha añadido el portavoz del Partido Popular de Logroño, Miguel Sáinz, todavía confían en que el ministerio de marcha atrás en su decisión, que ha visto política y no técnica. Considera que la decisión del Gobierno central de exigir la devolución de los fondos que estaban condicionados a actuaciones como el carril bici de Avenida de Portugal es, para Sáinz, una actuación de “acoso y derribo sectario y revanchista”.

El PSOE pide a Escobar que rectifique

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha considerado que la decisión del Ministerio de Transporte es “un castigo a la cerrazón” del alcalde, Conrado Escobar, a quien ha pedido “no politizar” este cuestión y “rectificar y ejecutar los proyectos previstos”.

Alonso ha afirmado que “lo dijimos, lo advertimos, lo denunciamos y no se nos hizo caso, que no se seguían los cauces adecuados y no se planteaban alternativas reales, no se quiso escuchar, no se nos hizo caso, ni al Partido Socialista, ni a otros grupos políticos, ni a colectivos, ni a muchos ciudadanos, nada”. “Todo -ha afirmado- por una promesa en campaña electoral hecha a los más extremistas del Partido Popular, una promesa para no perder votos hacia la derecha. Todo por un revanchismo hacia la anterior Alcaldía socialista, hacia las medidas que puso en marcha en materia de movilidad sostenible entre 2019 y 2023”.

El portavoz socialista ha asegurado que la decisión de Transportes “deja en evidencia la nefasta gestión del alcalde, Conrado Escobar, el grave daño que se está haciendo a la movilidad, a las arcas municipales, al bolsillo de los logroñeses y a la imagen incluso a nivel nacional y europeo de Logroño, ligada ya a retrocesos, a revisión constante, a errores de comunicación, a una actuación sobre la marcha y que carece a día de hoy de un modelo claro y definido”.

Alonso ha avanzado que el PSOE va a solicitar “un pleno extraordinario monográfico sobre esta cuestión”, que “sirva además para que el alcalde de Logroño dé la cara, dé las explicaciones oportunas y nos diga a los logroñeses y logroñesas cuánto nos va a costar esa soberbia, ese erre que erre, esos caminos a ninguna parte, todo por no torcer el brazo y continuar en una estrategia casi casi suicida”.

Podemos exige que se depuren responsabilidades

Por su parte, Podemos Logroño ha afirmado que la democracia “es permitir que cada vecino de Logroño decida si quiere pagar 300 euros de su bolsillo por esta insensatez”. En una nota de prensa, han manifestado su “profunda preocupación ante las recientes declaraciones del alcalde Conrado Escobar y exigimos su dimisión inmediata”.

Su gestión, “basada en mentiras y manipulaciones, ha demostrado que no tiene la capacidad ni la integridad para liderar nuestra ciudad”. Durante su etapa en la oposición y la campaña electoral, Escobar “engañó a los vecinos de Logroño prometiendo eliminar el carril bici de la Avenida de Portugal y desmantelar calles abiertas, pero ocultó deliberadamente las graves consecuencias que estas acciones conllevarían”.

“Esta estrategia de mentiras y manipulaciones le permitió ganar las elecciones, pero ha sumergido a nuestra ciudad en una crisis que podría haberse evitado”.

Castro ha lamentado que “el alcalde ha manipulado a la ciudadanía de Logroño con promesas engañosas y ahora pretende esconder su ineptitud señalando culpables que no existen. Es imperativo que la ciudadanía sepa la verdad: ni el ministro Óscar Puente era ministro cuando se concedieron estos fondos europeos, ni es el Ministerio quien establece las cláusulas de estos fondos”.