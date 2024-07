La playlist de Gonzalo Capellán: “A la oposición le dedicaría 'Las cuatro estaciones de Vivaldi', invierno y verano para IU y Vox”

El día que ganó con mayoría absoluta las elecciones sonó Believer, de Imagine Dragons en la cabeza de Gonzalo Capellán. El presidente del Gobierno de La Rioja tiene gustos musicales muy eclécticos que van de los ritmos más bailables a la música clásica o los grandes clásicos de Queen o Prince. A los grupos políticos les dedica las Cuatro Estaciones de Vivaldi y tiene claro a qué estación suena cada uno de ellos.

La canción de su infancia:

Las que escuchaba mi hermana que era la mayor, pero recuerdo especialmente Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles y el disco Escuela de calor de Radio Futura.

La banda sonora de la adolescencia:

Una obra maestra: A Night at the Opera, de Queen.

La canción que marcó su juventud:

Purple rain, de Prince.

Qué música sonará este verano en casa:

Soy muy ecléctico en mis gustos musicales, desde el rock hasta el flamenco, especialmente Camarón y, cómo no, Paco de Lucía, de quien nunca olvidaré su actuación en la inauguración de Riojaforum.

Una canción que no soporte:

Hay algunas canciones que no me gustan mucho pero ninguna que no soporte.

Una canción que le dé ganas de bailar siempre que suena:

El fin del mundo de La La Love You.

Una canción que defina su personalidad:

Qué bonita la vida, de Dani Martín.

Qué banda sonora le pondría a este primer año de gobierno:

Que nada nos pare, del dúo ELYELLA, con la arnedana María Eguizábal Elías.

Qué música sonó en su cabeza cuando ganó las elecciones con mayoría absoluta:

Believer, de Imagine Dragons.

Qué canción le dedicaría a cada uno de los grupos de la oposición (PSOE, Vox, IU):

Las cuatro estaciones de Vivaldi para cada uno de los grupos del Parlamento: la primavera para el PP, el otoño para el PSOE, invierno y verano para IU-Podemos y VOX.