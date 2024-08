La Policía Nacional enseña a las personas mayores a evitar estafas, robos y situaciones de riesgo

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de La Rioja pertenecientes a la Unidad de Participación ciudadana han impartido una Charla informativa dentro del marco “Plan mayor de Seguridad a personas mayores”, en la sede de Cruz Roja de Logroño, para acercar al colectivo de personas de más edad informaciones y consejos con los que pueden estar mejor preparados para afrontar situaciones de riesgo para su seguridad.

En la charla los agentes han hablado de las principales estafas y timos que se realizan a las personas mayores, para aprender a detectar estafas, robo y timos y saber cómo actuar.

Con un lenguaje sencillo y comprensible las charlas han abordado situaciones más cotidianas y cercanas de lo que puede parecer en las que las personas mayores corren un mayor riesgo de sufrir inseguridad. En buena parte de los casos se trata de intentos de estafa, que se producen tanto en el interior de los domicilios, propiciados por diversos engaños, en la calle o en viajes, con alusión también a los fraudes que se producen a través de Internet. El objetivo es aumentar la seguridad de las personas mayores, enseñándoles medidas de prevención y autoprotección.

La temática tratada y la forma de impartirla, con especial atención al empleo de un lenguaje sencillo y comprensible, gira en torno a los propios objetivos incluidos en dicho Plan Nacional como concienciar a estas personas para reducir los riesgos en su quehacer diario, bien en su propio domicilio, en la vía pública, en viajes, así como también a través de Internet. Además, se les ha mostrado el funcionamiento de la aplicación móvil policial ‘Alertcops’, muy útil en general, y en especial porque dispone de utilidades como el Botón SOS, que envía la geolocalización de una persona a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en caso de pérdida o accidente, o el Botón Guardián, que avisa de la irrupción de alguien en nuestro domicilio“.

Principales estafas y timos dirigidos hacia personas mayores

Estafas telefónicas: el fraude del hijo/nieto

Una estafa común que afecta a las personas mayores es el conocido «fraude del nieto». En esta estafa, un estafador llama o envía un mensaje a una persona mayor haciéndose pasar por un hijo o nieto en apuros financiero. El estafador solicita dinero urgentemente y pide que se realice un pago rápido, sin dar tiempo a que la persona mayor consulte con otros familiares.

Para evitar esta estafa, es importante mantener la calma y no dejarse llevar por el pánico. Si recibes una llamada de este tipo, asegúrate de verificar la identidad de la persona que llama haciendo preguntas personales que solo tu verdadero hijo o nieto podría responder. También es fundamental comunicarse con otros miembros de la familia para corroborar la situación antes de realizar cualquier pago.

El Hurto amoroso en diferentes modalidades

Los delincuentes actúan desde el interior de su coche, preguntando a la víctima por algún lugar y abrazando a la víctima agradeciendo su amabilidad a la vez que le sustraen los objetos de valor y los cambian por otros que no lo tienen.

Para evitarlo no haga ostentación de joyas u otros objetos de valor. Cuando un vehículo detenga su marcha muy próxima hay que tratar de distanciarse del mismo.

Estafas de servicios básicos (electricidad, gas)

En la mayoría de los casos los estafadores son supuestos operarios que trabajan para empresas legales que dicen trabajar como subcontratadas de las grandes empresas distribuidoras de electricidad y gas. Aparecen en el domicilio de la víctima para realizar distintas tareas, como la sustitución del contador, la revisión del gas o la sustitución de la goma de butano y/o los reguladores, alegando que es obligatorio, procediendo a cobrar por este trabajo precios excesivos o ilícitos.

En este caso debemos saber que son las empresas suministradoras las que nos avisarán telefónicamente o mediante carta de la sustitución de los elementos o la realización de las revisiones, siendo el cobro de los trabajos repercutidos en la factura.

Evitar las estafas a mayores está en nuestras manos y debemos actuar y también aconsejar a los mayores para que no se vean presa de estos timos.

Robo de objetos personales: una estafa muy común entre las personas mayores

El robo de objetos personales es otra estafa común que afecta a las personas mayores. Los estafadores pueden presentarse como trabajadores de servicios públicos o empresas de reparación y utilizar tácticas de distracción para robar objetos de valor en los hogares de las personas mayores.

Para evitar este tipo de estafa, es importante verificar siempre la identificación de cualquier persona que se presente en tu hogar antes de permitirles el acceso. Además, no dudes en llamar a la empresa o servicio público correspondiente para confirmar que el individuo enviado a tu casa es un empleado legítimo. Mantén los objetos de valor guardados de forma segura y no muestres información personal a desconocidos.

Amenazas e intimidación: cuidado con los engaños hacia las personas mayores

Algunos estafadores recurren a tácticas de amenazas e intimidación para engañar a las personas mayores y hacerles creer que deben entregar dinero o información personal para evitar consecuencias graves. Estas amenazas pueden incluir falsas demandas judiciales, multas inexistentes o acusaciones falsas.

Si recibes una llamada amenazadora, es importante no ceder ante la intimidación. No proporciones información personal o financiera por teléfono. En lugar de ello, cuelga la llamada y ponlo en conocimiento de la Policía Nacional. Es importante recordar que las instituciones legítimas no te amenazarán por teléfono.

Estafa del «tochomocho»

Esta técnica es una estafa típica, si bien, «requiere un poquito de habilidad» por parte de los estafadores.

El 'modus operandi' es sencillo: una persona se acerca a otra mayor o vulnerable y le muestra un décimo de lotería o un cupón supuestamente premiado.

Sin embargo, les dicen que por determinadas circunstancias, como ser extranjero, tener algún tipo de discapacidad o cualquier otra excusa, no pueden cobrarlo. Es cuando les ofrecen el cupón a cambio de joyas o dinero. No obstante, el boleto es falso y el premio no existe.

Si la persona acepta, incluso le acompañan a su casa o al banco para cobrar lo pactado,

Consejos para preservar la seguridad de los mayores

– En la vía pública:

Evitar fraudes a las personas mayores es algo que, por supuesto, comienza en la calle misma. Procure caminar por la parte interior de la acera, colocando el bolso en el lado de la pared. Si alguien le da un tirón en el bolso, lo mejor será soltarlo, pues de lo contrario podría caerse y ser arrastrado.

Evite hacer ostentación de joyas u otros objetos de valor por las calles.

Proteja su bolso o cartera en las grandes aglomeraciones y no acepte ninguna propuesta de desconocidos.

No olvide nunca su documentación.

Al utilizar los cajeros automáticos, no lleve las claves anotadas en ninguna parte y evite sacar mucho dinero a la vez. Es preciso prestar mucha atención al lugar y a las calles para que nadie pueda cogernos por sorpresa mientras extraemos dinero, o (lo que es bastante común) alguien avizore nuestras claves mientras las tecleamos. Es fundamental que se mantenga una distancia suficiente con los viandantes y cualquier persona presente en la calle en ese momento.

Si le han robado las llaves de su casa, cambie cuanto antes la cerradura de la puerta.

Si le han quitado el teléfono móvil, notifíquelo urgentemente a su compañía telefónica con el fin de evitar que terceros usen su línea telefónica. Podría llevarse un susto en su próxima factura.

– En casa:

No abra la puerta de su casa a personas desconocidas y no se fíe jamás en alguien que llama a su puerta ofreciéndole cualquier cosa, por mucho que le diga que represente a un organismo público. Por supuesto, jamás deje que entre en casa los individuos que vayan a su casa a solicitar firmas o a realizar encuestas. A veces, no se trata de intentos de asalto o de robo en el domicilio, sino de tentativas de espiar quién vive en el inmueble y las condiciones de acceso de este para facilitar un posterior robo. Es por ello que hemos de evitar que la persona acceda a la casa o incluso que pueda observar con cierto detenimiento y detalle el interior.

Cuando reciba llamadas telefónicas, nunca facilite sus datos personales o bancarios. En ocasiones, para engañar al anciano, pueden argumentar que ha resultado ganador de un premio o sorteo. Este es un truco muy habitual, pero bajo ningún concepto han de facilitarse tales datos: ni número de la cuenta bancaria, ni del Documento Nacional de Identidad, ni de afiliación de la Seguridad Social, etc.

Por su seguridad, jamás abra la puerta a personas desconocidas, ni siquiera a través del portero automático.

Desconfíe si llaman en nombre del cartero en horarios que no son de reparto.

Desconfíe hasta de las personas que se presentan en su domicilio bien arregladas o tienen buena presencia, es para ganarse su confianza.

No es recomendable permanecer al otro lado de la puerta y preguntar ¿quién llama? Con ello está poniendo de manifiesto que se encuentra solo en la vivienda.

Tampoco abra la puerta, aunque sea un poco, para ver quién es. Eso es suficiente para que de un empujón accedan al domicilio.

Si vive solo, procure que figure otra persona en su placa del buzón (aunque sea un nombre ficticio). Procure que figure la inicial de su nombre en lugar del nombre completo, para no dar pistas sobre su sexo, máxime cuando se trata de una mujer.

Si le llaman por teléfono con motivo de realizar una encuesta, nunca facilite información acerca de si vive solo, sobre la edad que tiene, sobre sus ingresos o sus datos bancarios.

Si personas desconocidas persisten en intentar acceder a su domicilio, permaneciendo al otro lado de la puerta, llame a la Policía Nacional (091), y si Vd. dispone del servicio de teleasistencia, póngase en contacto con este servicio para manifestarles que se encuentra en peligro

No marque números de teléfono de tarificación especial (905, 803, 806), ya que la llamada tendrá un coste muy elevado, ni llame a números de teléfono que desconoce, de los que reciba mensajes, ya que podrían darle de alta en servicios que no desea. Es muy aconsejable consultar en Internet el número de teléfono que acaba de llamarnos si lo desconocemos, ya que hay varias páginas dedicadas a la denuncia de estafas telefónicas y de llamadas de acoso o de spam o publicidad engañosa o no deseada. Esta es una forma muy recomendable de evitar estafas a los mayores por tales vías.– Móvil y nuevas tecnologías:

Internet y los servicios de mensajería y aplicaciones móviles, han traído también la proliferación de ciberdelincuentes que lo único que buscan es lucrarse utilizando diversos métodos. Es lo que se conoce como phising o suplantación de identidad. Las personas mayores son uno de los colectivos más vulnerables, ya que son el grupo menos familiarizado con las nuevas tecnologías. Las videollamadas, whatssap… son nuevos medios de contacto para nuestros mayores y ahí es donde acechan este tipo de estafadores.

Lo aconsejables es no aceptar ningún correo sospechoso, ni introducir claves o número de cuenta si lo piden. Lo importante es ayudarles a identificar riesgos en este tipo de operaciones para que no cometan ciertos errores.

Ejemplos como mensajes y correos electrónicos sospechosos en los que anuncian que hemos ganado un premio de un concurso (en el que no se tiene constancia de haber participado) también son una forma de estafa. Si accedemos al enlace y el adulto mayor facilita sus datos, puede ser que sea blanco de robo de información.

Además de ofrecer consejos para prevenir o afrontar estas situaciones, en estas charlas se ha mostrado el funcionamiento de la aplicación móvil policial ‘ALERTCOPS’, con utilidades como el Botón SOS, que envía la geolocalización de una persona a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en caso de pérdida o accidente, o el Botón Guardián, que avisa de la irrupción de alguien en nuestro domicilio.

La Policía Nacional quiere agradecer públicamente la buena acogida y el cariño recibido por nuestros mayores en el desarrollo de estas actividades.