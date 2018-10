La Ley que protege el excepcional cielo de La Palma cumple 30 años

"Gamma-rays and Comet Dust" (Rayos Gamma y polvo de cometa). Crédito: Daniel López. Esta imagen, en la que se ven los telescopios MAGIC, en el Observatorio del Roque de los Muchachos (Garafía, La Palma), y la lluvia de estrellas de las Perseidas, fue seleccionada como Astronomy Picture of the Day por la NASA el 20 de agosto de 2016: https://apod.nasa.gov/apod/ap160820.html