5.000 médicos de familia y pediatras arrancan una huelga en Madrid contra la sobrecarga asistencial

Los médicos de familia y los pediatras arrancan este lunes una huelga indefinida en Madrid para denunciar la “sobrecarga de los centros de salud, las agendas infinitas y la falta de tiempo para atender pacientes”. Si un madrileño quiere ir a su centro de salud tendrá que esperar una media de 15 días para ver a su médico. Eso en el mejor de los casos, puesto que en otros muchos hay ciudadanos que aún no tienen asignado uno. El Gobierno regional logró el pasado jueves terminar con la huelga en las urgencias extrahospitalarias tras nueve días de paros tras llegar a un acuerdo con los sanitarios, y ahora se enfrenta a las protestas de en la Atención Primaria. A esta convocatoria están llamados a secundar los paros 4.240 médicos de familia y 720 pediatras.

La sobrecarga asistencial, las largas agendas, con “más de 50 o 60 pacientes en su jornada laboral”, y las malas condiciones de trabajo y laborales son denuncias que los profesionales de Atención Primaria llevan haciendo desde hace años, una realidad que se agravó tras la pandemia. En la anterior legislatura, ya con Isabel Díaz Ayuso en la puerta del Sol, se atajó una huelga con un plan que finalmente no se cumplió. Los sindicatos convocaron entonces una nueva huelga, que comenzó el mismo día que la presidenta convocó elecciones anticipadas en la Comunidad de Madrid, en 2021, con lo que se interrumpió la convocatoria.

Por primera vez no habrá servicios mínimos del 100%, sino que en esta ocasión se han fijado unos servicios mínimos que el comité de huelga considera que permiten secundar la huelga, con dos médicos y un pediatra para centros de salud que cuenten con cuatro o más facultativos y de un médico y un pediatra en centros de salud con menos de cuatro médicos. Ante esta situación, el sindicato Amyts, mayoritario entre el colectivo médico, ha advertido que la situación puede ser complicada en los centros de salud, principalmente en los que tengan mayor dotación de profesionales. “Pedimos a los ciudadanos que esta vez se alíen con nosotros y que no acudan a los centros de salud si no son temas absolutamente necesarios”, subrayó el pasado viernes su secretaria general, Ángela Hernández.

En el primer contacto el pasado viernes entre ambas partes para iniciar la negociación se constató que las posturas estaban muy alejadas, aunque dicen estar dispuestas a seguir avanzando para llegar a un acuerdo.

“No hay ni siquiera un pequeño acercamiento”, explicó el comité de huelga el viernes tras reunirse con la Consejería de Sanidad. Según denuncian, existe una gestión “a coste cero”, es decir, sin inversión por parte de la Comunidad de Madrid en Atención Primaria. “En algunos puntos podría haber aproximación” pero la Consejería de Sanidad parte de “un no rotundo a todo lo que suponga financiación”, lamentan.