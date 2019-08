Aguirre defiende que no ha hecho "nada irregular y por supuesto ni ilegal"

Esperanza Aguirre ha hablado este lunes por primera vez desde que la Fiscalía Anticorrupción pidiese su imputación en la pieza de Púnica que investiga la financiación ilegal del PP de Madrid. La expresidenta ha defendido que "pueden investigar lo que quieran" porque ella no ha hecho "nada irregular y por supuesto ni ilegal pueden investigar lo que quieran".

Aguirre ha acudido este lunes a la toma de posesión de la popular Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Ha tratado de evitar a los periodistas en varias ocasiones, pero finalmente se ha visto obligada a contestar sobre la petición de Anticorrupción mientras insistía en que solo había acudido a apoyar a Díaz Ayuso.

Aguirre ha señalado que como no lo conoce no puede comentar nada de esa petición de imputación y ha agregado que está "a disposición de la Justicia" como en "los 30 años" que ha estado en política. Además, al ser preguntada sobre si está preocupada ante una posible imputación ha señalado que "no".

La expresidenta madrileña ha acudido a la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso, en un acto en el que ha estado sentada junto a los también expresidentes Alberto Ruiz-Gallardón, a su izquierda, y Ángel Garrido, que tras pasar del PP a Ciudadanos será el consejero de Transportes, Infraestructuras y Movilidad del Gobierno de coalición de PP y Cs.