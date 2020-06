Almeida cede y abrirá carriles bici provisionales en julio tras la negociación con la oposición

Pese a las reticencias, el Ayuntamiento de Madrid se muestra dispuesto a poner en marcha carriles bici temporales. El equipo de José Luis Martínez-Almeida ha cedido fianlmente ante una demanda de la oposición en la fase final de las mesas de diálogo para alumbrar un pacto de construcción de la ciudad tras el coronavirus. "No éramos favorables a hacerlos provisionales, sino fijos pero estamos abiertos a que algunos se puedan ejecutar de manera provisional", ha avanzado el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Con esta decisión, Madrid se encamina a dejar de ser la excepción española y europea: la mayor parte de ciudades habían contemplado en sus planes de movilidad postcoronavirus una atención especial a la bicicleta como vehículo seguro.

Mientras se termina de perfilar el plan de ciclista por parte del Ayuntamiento, Carabante ultima con el resto de partidos si los carriles se ejecutarán de manera temporal pero "con vocación de permanencia", como el prometido en el Paseo de la Castellana, o serán vías "fuera del plan". En cualquier caso, la previsión es que se pongan en marcha de inmediato, durante el mes de julio, y sigan el modelo de los carriles bus temporales: es decir, se delimiten con pintura en el suelo.

Queda por saber si la propuesta será tímida o ambiciosa –solo puede salir adelante si es por unanimidad – y hasta dónde está dispuesto a ceder el Ayuntamiento de Almeida. El mismo equipo que desmontó un carril bici segregado en la Gran Vía de Hortaleza y aseguró que preveía hacer lo mismo con el argumento, criticado por las organizaciones ciclistas, de que eran peligrosos y no tenían demanda. La apuesta con la que este equipo llegó al Palacio de Cibeles hace un año eran los ciclocarriles, vías de 30 kilómetros por hora que comparten automóviles y ciclistas, y que no cuentan con el apoyo de las entidades que defienden la bicicleta porque, dicen, las velocidades se rebasan y no fomentan el uso.

La asociación Pedalibre ha celebrado la posibilidad de que Madrid cuente con carriles bici provisionales desde el mes de julio y ha pedido que sean "segregados, protegidos y holgados para acomodar un elevado uso y garantizar la distancia física de seguridad". "La conveniencia y acierto de esta medida está fuera de toda duda a partir de la experiencia de numerosas ciudades y capitales europeas, y va en el sentido de facilitar el uso seguro y mayoritario de la bicicleta y de sentar las bases de una movilidad activa y sostenible", ha destacado Pedalibre en un comunicado.

Carabante también ha avanzado que la mesa de movilidad, una de las cuatro constituidas en el marco de los pactos de reconstrucción, elevará a la mesa política –formada por los portavoces de cada grupo y el último filtro– 17 propuestas que se cerrarán esta tarde si todo va según lo previsto. Entre los acuerdos a punto de firmarse también está, según el delegado, una batería de peatonalizaciones permanentes en "algunos distritos" a lo largo de este año. El cierre temporal de 36 calles al tráfico, vigente desde mayo durante los fines de semana y festivos, se mantendrá de momento hasta finales de verano.

Los grupos dan los últimos retoques a los acuerdos en estos días. Han dejado para el final los asuntos menos susceptibles de consenso, como Madrid Central en el caso de la movilidad, que se debate esta tarde. O las políticas de género, que es probable que encallen en la mesa social. El delegado de Movilidad ha reiterado su apuesta por la entrada de los vehículos C altamente ocupados en Madrid Central pese al rechazo unánime de todos los grupos, incluido su socio, Ciudadanos. "La política de subvención del Gobierno de España a los coches va en la línea de potenciar los vehículos C, ahí el PSOE estará de acuerdo", ha dicho.