Madrid no convocará presupuestos participativos en 2020 pero ejecutará algunos proyectos pendientes de Carmena

El Ayuntamiento de Madrid no convocará presupuestos participativos por primera vez en cuatro años. La concejala de Ciudadanos, Silvia Saavedra, ha confirmado que las cuentas de 2020 no recogen financiación para una nueva convocatoria, pero sí 51 millones de euros para ejecutar 75 proyectos ya en tramitación y trasladar otros a "contratos marco del área". Algunos han sido declarados "inviables" y se quedarán en un cajón, según ha explicado Saavedra.

Ciudadanos se ha comprometido a retomar una de las propuestas más destacadas del equipo de Carmena una vez se resuelva, según las palabras de Saavedra, la "bola de nieve" que encontraron al llegar en junio al Palacio de Cibeles. "Nos encontramos una bola de nieve de 1.000 proyectos sin ejecutar. Los hemos ordenado y los que estaban parado los hemos seguido tramitando. Estamos intentando arreglarlo porque nos parece algo muy positivo", ha asegurado la edil a declaraciones a los medios.

El actual Gobierno, sin embargo, no ha puesto fecha a una nueva convocatoria y ha señalado que solo tramitarán los proyectos que puedan ejecutar, lo que conducirá a un recorte en las inversiones en esta partida. "Creemos en ello, pero nos vamos a comprometer a sacar una cantidad que podamos realizar. Si son 30 millones, 30 millones. O 40", ha señalado Saavedra. El equipo municipal dirigido por Manuela Carmena invirtió en 2016 y 2017 60 millones de euros para esta partida. En 2018 y 2019, la cantidad se elevó a 100 millones.

A finales de 2018 solo se habían terminado el 18% de los proyectos ganadores: 75 en 2016 (de 206 propuestas) y 25 en 2017 (de 317), sin contar los de 2018. El funcionamiento de los presupuestos participativos es el siguiente: cualquiera -empadronado o no- podía hacer una propuesta, que si recababa el suficiente número de apoyos y pasaba el filtro de los técnicos, entraba en la fase de votación. Ahí los ciudadanos deben movilizar a los votantes empadronados en su distrito para ganar. Cada distrito tiene un dinero asignado, así que ganan las propuestas más votadas hasta agotar esta cantidad. Ciudadanos considera que había una "falta de implicación de las áreas de gobierno" para explicar los datos.

Más Madrid considera que no "hay un plan claro" sobre qué hacer con los presupuestos participativos y considera que no convocarlos para 2020 significa "ceder a las exigencias de la extrema derecha". "Hay una enorme confusión e indefinición. Y no hay equidistancia en esto: por un lado los que reivindican las herramientas concretas para ejercer el derecha a la participación y, del otro, quienes arrojan sospechas sobre las asociaciones", ha indicado el concejal Nacho Murgui que considera que el "señalamiento de Vox al tejido social está condicionando" a Ciudadanos.

En la comisión de Vicealcaldía, Ciudadanos también ha confirmado que no renovarán los contratos de dinamización de los Foros Locales y del Observatorio de la Ciudad tras una pregunta de Vox.

"No son necesarios 350 dinamizadores en los distritos", ha defendido el edil de Vox, Fernando Martínez Vidal, que ha instado al Gobierno a reducir el número y que se quede con una cifra más estrictamente imprescindible, todo con "una selección con transparencia".

Saavedra ha confirmado que no se renovará el contrato de dinamización de los Foros Locales, de 690.000 euros, que expirará en junio, dado que se va a modificar el reglamento de estos órganos de participación para que dicha participación sea "neutral". La modificación ya ha comenzado al pasar por consulta pública. No incluirán a los dinamizadores "porque no es necesario". Tampoco renovarán el contrato de dinamización del Observatorio de la Ciudad, de 132.000 euros, órgano que desaparecerá tal y como lo había concebido la anterior corporación. Los planes de Ciudadanos pasan por eliminar la actual estructura, formada por 49 ciudadanos.