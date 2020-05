Ayuso responde a las críticas de los hermanos Gasol por los menús de Telepizza: "Teníamos que asegurar esa comida fundamental"

La fundación de los hermanos Pau y Marc Gasol, que fomenta la alimentación sana entre los más jóvenes, ha cargado este lunes contra la Comunidad de Madrid por los menús infantiles de Telepizza y Rodilla que ofrece a los menores que disponen de beca comedor. Los hermanos Gasol consideran que esta alimentación basada en gran medida en pizzas y sandwiches tiene "consecuencias negativas" para la salud de los alumnos más vulnerables, en torno a 11.500 y lamentan las palabras de Ayuso del pasado miércoles cuando defendió en la tribuna de la Asamblea de Madrid las pizzas y la coca-cola les "encantan" a los menores.

"La promoción de hábitos de vida saludable debería ser un elemento esencial para la reducción de las desigualdades sociales", ha reprochado la fundación en un comunicado. Ante estas críticas de la Gasol Foundation que ha manifestado "enorme preocupación" por estos menús, Ayuso ha respondido con una carta remitida a la fundación: "Teníamos que asegurar esa comida fundamental", ha defendido la regidora.

Ayuso asegura en su misiva que estos menús basados en pizzas y sandwiches "han sido supervisados por los departamentos de nutrición de las empresas y no solo se ha tenido en cuenta la cantidad de calorías, sino otros aspectos como la fibra, vitaminas y minerales necesarios que aportan".

"El hecho de que los menús los ofrezcan Telepizza o Rodilla no significa que únicamente se ofrezcan menús de pizza o sandwiches. Hay una serie de opciones con ensaladas, pasta, y que también incluyen yogures y fruta. Además, en los de Viena Capellanes se ofrece también legumbres, arroz, verduras y pescado", añade la presidenta madrileña.

La presidenta madrileña asegura que "ahora que empezamos a ver la luz después de semanas durísimas con el Covid-19", podremos dejar atrás muchas de las soluciones de urgencia que tuvimos que implementar para dar soluciones como ésta y recuperar la normalidad". Ayuso ha añadido además que desde su Gobierno van a "seguir trabajando sin descanso para garantizar que ningún niño madrileño se quede sin su menú".

Por su parte, la fundación de los jugadores de baloncesto expone que la exposición "prolongada" a este tipo de alimentación "no saludable" contribuye "al deterioro de la salud entre las familias más vulnerables, cuya recuperación posterior será cada vez más complicada". La fundación recuerda además que el confinamiento ya supone un "deterioro generalizado de los hábitos de salud de los menores", no solo los relativos a su alimentación, "sino también a los de actividad física, las rutinas de sueño, y su bienestar emocional".

La oposición también recriminó este jueves a Ayuso que el Gobierno regional no hubiera buscado ninguna alternativa a estos menús de comida rápida. Ayuso se limitó a defenderlos y afirmar que si estos menús los pusieran en marcha "sus señorías de Podemos" a lo mejor serían "los de Venezuela que es nada".

"Que le den a un niño una pizza no creo que sea un problema", aseguró la dirigente del PP durante su comparecencia en el Pleno de la Asamblea de Madrid. La jefa del Ejecutivo autonómico enumeró algunos de los menús que Telepizza ha puesto en marcha: "ensalada mediterránea, pops de pollo, hamburguesa de pollo infantil y otro día pizza... y coca cola. Yo juraría que a la mayoría de los niños les encantan".

"Seguramente a ustedes no les guste y no se las hayan comido en la vida pero a los ciudadanos y a los niños... Juraría que al 100% de los niños les encanta", ha defendido. También la presidenta regional ha valorado los menús de Rodilla, que estaban compuestos en ocasiones por sándwiches. Ayuso no cree que "a ningún padre le parezca mal" porque, según ha dicho, "juraría que muchos padres durante estas semanas de confinamiento alguna pizza o algún sándwich le han dado a sus hijos".

La jefa del Ejecutivo autonómico agradeció la generosidad de estas empresas que ofrecieron sus "cadenas de distribución" que ya tenían puestas en marcha. La presidenta detalló que Telepizza ha repartido 3.200, 600 Rodilla y 360 Viena Capellanes. La Comunidad de Madrid paga por cada menú 5 euros.