Carteles de Lenin, los okupas de Carmena y una debutante TT: lo mejor del debate de Telemadrid

Una debutante convertida en trending topic. Silvia Saavedra es la única candidata del debate de Telemadrid de este miércoles que no aspira al sillón de alcaldesa de Madrid pero, contra todo pronóstico, ha sido la gran protagonista televisiva de la jornada. La concejala tenía la misión de sustituir a Begoña Villacís, ingresada por una complicación tras dar a luz a su tercera hija. Sus gestos, sus carteles y sus palabras, objeto de memes y carcajadas en redes sociales, han eclipsado al resto de candidatos en el último encuentro antes del 26M.

Saavedra ha abierto la veda del TT al mostrar una foto de Lenin. Al revés. "Lenin es exponente del comunismo, y es la foto que tiene un concejal en su despacho. Esta es la política que el equipo de Carmena ha puesto en marcha en el Ayuntamiento de Madrid", ha asegurado.

El desfile de carteles no ha terminado ahí. La sustituta ha mostrado dos diferentes para condenar el escrache impulsado por colectivos de vivienda a Begoña Villacís unos días antes de parir y otro más para criticar Madrid Central y el "efecto frontera" sobre los municipios de alrededor, sin acertar a llamar correctamente al dióxido de nitrógeno con el que se mide la contaminación. "Mostrar papelucos. Esto no es serio, es una niñería", le ha respondido Manuela Carmena, visiblemente molesta por el tono del debate y que se permitió incluso reñir al resto de candidatos por interrumpir sus turnos de intervención.

Durante más de dos horas, PP y Ciudadanos han echado mano de sus consignas preferidas en esta campaña contra la gestión de Carmena: la seguridad, la okupación o los manteros. Apenas hubo menciones a otros nudos gordianos en materia de vivienda, como la venta por debajo de precios de mercado de de vivienda pública a fondos buitre que originó la condena al Gobierno del PP que presidía Ana Botella.

"Usted no se gasta el dinero en los madrileños, se lo gasta en los okupas", ha afirmado Saavedra a la alcaldesa-candidata. Para el cabeza de lista del PP, José Luis Martínez-Almeida, el Ayuntamiento "incendió el barrio de Lavapiés" durante los disturbios que tuvieron lugar tras la muerte de un mantero en abril de 2018.

Tanto han ido en paralelo uno y otro partido, que la candidata de Ciudadanos ha llegado a criticar a Martínez-Almeida por gastar su tiempo en atacarla a ella. "No pierda un minuto criticándome, si están ganando minutos la señora Manuela Carmena, el señor Sánchez Mato y el señor Pepu Hernández", ha afirmado Saavedra después de que Almeida le advirtiera de que no se exciten "lanzando órdagos" como pasó en Andalucía, cuando proclamaban presidente a Juan Marín en la noche electoral. Un rato antes, la dirigente de Ciudadanos había ofrecido al aspirante del PP ser vicealcalde con Villacís.

Carmena ha sido el dardo favorito de los ataques de las tres derechas, alineadas en un bloque con pocas fracturas. Ante las críticas a su gestión de movilidad, la candidata de más edad ha tildado de "antiguos" a sus rivales de PP, Ciudadanos y Vox. "Me sorprende lo antiguos que sois. Bueno, no me sorprende [...] Los conservadores no estáis preparados para el progreso. Me da la impresión de que no viajáis", ha afirmado en el centro del debate sobre Madrid Central que, como es habitual, ha dejado momentos de confrontación y polémica.

El candidato de Vox, Javier Ortega-Smith, ha concluido, con argumentos similares a los que utilizan PP y Ciudadanos, que "lo que más contamina es estar dando vueltas por Madrid mientras buscas aparcamiento". También ha prometido el fin del "Madrid de las multas", en la línea de las rebajas que propone el PP para los infractores que aparquen mal o se salten las zonas de bajas emisiones.

Con quien más encontronazos ha tenido la alcaldesa ha sido con el candidato del PP, a quien ha afeado sus interrupciones."Señor Martínez-Almeida, para ser abogado del Estado qué poco sabe respetar esos términos tan fundamentales de los debates". Almeida ha contraatacado con la "infantilización" y la "falta de seriedad" de la política, a su juicio, de la alcaldesa. "A todos nos gustan los besos, los abrazos y las magdalena. Pero eso no es solucionar los problemas de los madrileños. Hay que esconder el fracaso de la gestión".

La política nacional también se ha colado en este debate sobre la ciudad de Madrid. Vox, PP y Ciudadanos han utilizado, siguiendo la estrategia de sus líderes nacionales, el saludo entre Oriol Junqueras y Pedro Sánchez este martes en el Congreso para morder al candidato socialista, que era protagonista pasivo por primera vez en toda la noche. El representante de la formación de extrema derecha ha condenado los "aplausos a unos golpistas que han pisoteado las sentencias de los tribunales" como un "bochorno", mientras el portavoz socialista, muy perdido durante el primer tramo del debate afeaba a las dos derechas que estén dispuestas a meter a Vox en el Gobierno.