Cifuentes presenta una batería de rebajas fiscales para el año electoral que dependen del apoyo de Ciudadanos

El Gobierno de Cristina Cifuentes ha presentado este lunes un ambicioso anteproyecto de ley de medidas fiscales que prevé bajar el IRPF, bonificar el impuesto de sucesiones entre hermanos y tíos y sobrinos y nuevas deducciones para gastos de escolaridad de niños entre 0 y 3 años del 15%. Al texto aún le queda un largo recorrido para convertirse en ley, un trámite para el que el apoyo de Ciudadanos es "imprescindible", y así lo ha reconocido la propia presidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Las medidas empezarían a aplicarse como pronto en 2019, año electoral, excepto la bajada del IRPF que solo se notaría a partir de la declaración de la renta del próximo ejercicio. Las previsiones del Ejecutivo son registrar el proyecto en la Asamblea antes de verano y llevar a cabo la tramitación en el último trimestre de este año. El Gobierno admite que no ha habido ninguna negociación previa con Ciudadanos que garantice su apoyo a la ley. "No está dentro del acuerdo de investidura y obedece al cumplimiento electoral. No lo hemos hablado, pero esperamos obtener el apoyo", ha dicho la presidenta.

Ciudadanos puso como requisito para sentarse a negociar con el Ejecutivo los presupuestos de 2018 la reducción del IRPF. Entonces, Cifuentes dijo que lo haría "al final de la legislatura", condicionando esta medida a la negociación del sistema de financiación en el Estado, que aún no ha dado sus frutos.

"Ya pedimos que se bajase el IRPF y en ese momento se nos llamó de todo. Oportunistas políticos, inmaduros políticos... Que era una irresponsbilidad. Hoy ha decidido que hoy ya no es una tontería. La inmadurez no es tanta cuando las encuestas empiezan a bajar para el PP. Dudamos de este tipo de anuncios por si son muy electorales y quiere llevar las bajadas en su programa de la siguiente legisltarua. Podría haber bajado impuestos hace tiempo y no lo hizo", ha reprochado el diputado César Zafra al Gobierno tras conocer "por un tuit" el anuncio.

El Ejecutivo calcula que las medidas previstas, que se suman a las deducciones por nacimiento y a las aplicables a los jóvenes que alquilen una vivienda, beneficiarían a tres millones de personas en la región y "dan cumplimiento al programa electoral", ha dicho Cifuentes. Hay una que afecta a todos los contribuyentes: la reducción del tipo mínimo del 9,5% al 9%. "Se trata de una rebaja del 5,3% en el primer tramo, por lo que para las rentas más bajas supondrá un aumento mayor", ha señalado la presidenta.

Nuevas deducciones por gastos de escolaridad

El anteproyecto amplía algunas deducciones y crea otras nuevas. Se aumenta de 900 a 1500 euros el importe por el acogimiento no remunerado de mayores no vinculados por parentesco o personas con discapacidad; y se incluye una nueva deducción para soportar el 15% del gasto de escolaridad de las familias con niños y niñas de 0 a 3 años, con un límite máximo de deducción de 1.000 euros. El objetivo, afirma el Gobierno, es " favorecer la conciliación de aquellas familias que no se benefician de una plaza sostenida con cheque-guardería o plaza en escuela pública".

Entre las novedades se quieren introducir también desgravaciones por aportaciones al capital social de cooperativas (50%) y donativos a fundaciones (15%), además de por adquirir acciones y participaciones (del 20 al 30%). Si estas entidades son universidades o centros de investigación la deducción se incrementa al 50% con un límite de 12.000 euros.

El texto del Gobierno, sujeto a modificaciones, incluye una nueva bonificación al impuesto de sucesiones. Si ya se bonificaba al 99% entre padres e hijos y entre cónyuges, ahora se introduce un 15% para transmisiones entre hermanos; y un 10% entre tíos y sobrinos. La Comunidad de Madrid es la región que más ha reducido este polémico tipo que también han bonificado Andalucía y Asturias.

El anteproyecto recoge, asimismo, bonificaciones del 10% por la adquisición de vivienda habitual de hasta 250.000 euros en el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Además, las familias numerosas contarán con una bonificación del 95% en Actos Jurídicos Documentados para la adquisición de la vivienda habitual.

La presidenta ha trasladado que se contempla también una bonificación del 100% por la adquisición de bienes muebles y semovientes de menos de 500 euros del valor real adquiridos por personas físicas. Con esta medida, dice Cifuentes, se pretende dar seguridad jurídica a los compradores particulares de este tipo de bienes en la Comunidad, estableciendo un límite exento de 500 euros por debajo del cual no se debe tributar este impuesto, con las excepciones de vehículos.

Asimismo, en lo que se refiere a la compra de viviendas de segunda mano, en su modalidad de Trasmisiones Patrimoniales Onerosas, nuestra región mantendrá el tipo de gravamen más bajo establecido en el 6 por ciento, mientras que en otras comunidades se eleva hasta el 11 por ciento.

Todas las nuevas medidas que afectan al Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados beneficiarán a casi 34.000 madrileños al año con un beneficio fiscal de 18 millones de euros.