Ciudadanos pedirá la dimisión de Cifuentes si en 48 horas no apoya su comisión de investigación sobre el máster

El líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid ha lanzado una advertencia clara a la presidenta de la región, investida con los votos del partido de Albert Rivera: "O comisión de investigación o dimisión". El partido da 48 horas al Gobierno para respaldar su iniciativa de crear una comisión de investigación para aclarar "la verdad" de las irregularidades en torno al máster de Cristina Cifuentes. Si en este tiempo no está registrada, romperán formalmente con el Gobierno.

"Si para el PP está todo zanjado y quieren seguir protegiendo a la presidenta y hundiendo el prestigio de la universidad; si no quieren apoyar la comisión de investigación, tienen que buscar un presidente interino", ha apuntado Aguado, que ha confirmado que su partido respaldará un recambio del PP "como solución transitoria hasta las elecciones de 2019". "Intentamos garantizar la estabilidad del país siempre y cuando se cumplan unos mínimos", ha justificado.

La estrategia de la comisión de investigación ha sido interpretada por Podemos y PSOE como un modo de ganar tiempo y hacer "caja de votos" para 2019. Amenazar pero no romper. Con este anuncio, Ciudadanos da un paso más aunque ya garantiza al PP que no le destronará del Gobierno.

La crisis desatada por las irregularidades del máster ha redoblado la presión sobre el partido que sostiene a Cifuentes a medida que se han ido conociendo pruebas que desmontan su versión. El rector de la Universidad Rey Juan Carlos confirmaba el viernes que la universidad no tiene constancia del registro del trabajo fin de máster, ni de la memoria ni tampoco podía asegurar que se hubiera defendido , como acreditaba el acta mostrada por la presidenta que después se ha confirmado falsa.

Ciudadanos quiere llamar a comparecer en la comisión a las tres profesoras (dos de las cuales ya han declarado que su firma se falsificó), al director del máster y al rector porque "es algo muy grave, hablamos de un delito que afectaría a tanto miembros de la universidad como a la presidenta como beneficiaria".

"Nuestra prioridad ha sido conocer la verdad hasta las últimas consecuencias, saber qué ha pasado, quién ha dicho la verdad y la mentira, qué pruebas tienen que aportar las partes afectadas. Queremos saber si el PP está del lado de la verdad o de la mentira. Del lado de la transparencia", ha argumentado desde la sede nacional del partido este sábado. En sus declaraciones no ha querido entrar a valorar el respaldo del presidente del Gobierno a Cifuentes en la Convención de Sevilla.

Los de Aguado no ven como un problema que el caso esté judicializado y las personas citadas puedan acogerse a su derecho a no declarar por este motivo. " Ha sido así en otras, donde pese a estar los temas judicializados ha habido comparecientes que han dedicado colaborar", ha defendido. Ha recordado que la expresidenta Esperanza Aguirre dimitió 24 horas después de pasar por una comisión de este tipo. "Son útiles porque no están controladas por el Gobierno y aportan una versión desde el punto de vista político que pueda avalar determinadas acciones y conocer versiones que aún no conocemos".

El partido de Albert Rivera ratifica que no quiere "estar a remolque de lo que se va publicando" y pide "versiones oficiales y bajo juramento" más allá de la información contrastada que se ha publicado en los medios. "Toda esa información se podría tener de primera mano", ha concluido para poner en valor su iniciativa.