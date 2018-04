El rector de la Universidad Rey Juan Carlos confirma el fraude en el máster de Cristina Cifuentes

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, ha reconocido que, tras la investigación realizada, "no consta el acta" de la supuesta defensa del trabajo de fin de máster de Cifuentes, pese a que "su archivo" en el servicio de posgrado es obligatorio". Ramos ha añadido que "no se puede confirmar que la defensa de dicho trabajo haya tenido lugar" y que "tampoco ha sido remitida la memoria" del mismo, ha dicho en la comparecencia para dar explicaciones sobre las irregularidades del caso después de haber elevado el caso a la Fiscalía al apreciar "informaciones que pueden ser constitutivas de delito".

Por otro lado, ha desmentido las declaraciones pronunciadas por el responsable de los estudios, Enrique Álvarez Conde, que le ha acusado de obligarle a "reconstruir" un acta que avalase la versión de la presidenta madrileña, como informó El Confidencial: "Es rotundamente falso que se haya pretendido interferir, modificar o manipular alguna de las actuaciones del proceso".

"Entiendo que el profesor Álvarez Conde intente defenderse, pero comprenderán que revisaré las declaraciones y me reservo el derecho a iniciar las acciones judiciales oportunas", ha afirmado después de reiterar que "l a afirmación de que yo le obligué a reconstruir un acta es rotundamente falsa".

Según ha relatado Enrique Álvarez en una entrevista en Onda Cero, Javier Ramos habría dado la orden el 21 de marzo, el mismo día en que eldiario.es desveló las notas falsificadas en el máster de la presidenta. El responsable del máster ha asegurado que el proceso contó con el conocimiento y el apoyo de las docentes que figuran en el acta. La "reconstrucción" –luego ha rectificado y ha hablado de "elaboración de un documento para el propio rector"– la llevó a cabo una de sus "discípulas": "Me puse en contacto con las tres personas que formaron parte del tribunal. Con la primera que hablo es con López de los Mozos. La reconstrucción fue hecha por otra de mis discípulas, la secretaria, con la autorización de las otras profesoras. Es ella quien se encarga de rellenar el formulario, y le debéis de preguntar a mi discípula, que tiene constancia de la autorización de las otras profesoras".

Señala a una de las miembros del tribunal

La docente Alicia López de los Mozos destruyó ayer la coartada de Cifuentes al confirmar ante la inspección de la Universidad Rey Juan Carlos que el tribunal para examinar su trabajo final no se celebró y que su firma fue falsificada. Tras esta comparecencia, ha explicado el rector, "la jefa de inspección de servicios me comunicó la apreciación de indicios de posible delito de falsedad en documento público" y ha confirmado que la doctora "afirmó, primero, no haber formado parte ni presidir ningún tribunal que examinase el TFM; segundo, no reconocer el contenido del acta; tercero, no reconocer la firma que aparece en dicha acta".

El máximo responsable del rectorado ha asegurado que el día en el que eldiario.es desveló este caso intentó recabar toda la información. Para ello se reunió con Amalia Calonge, la funcionaria que modificó las notas, y los docentes de las asignaturas afectadas. "Ambos me dejaron constancia escrita de que había superado las asignaturas y habían pedido el cambio", apunta. Además reseña que esas declaraciones se realizaron delante de varios testigos y que la secretaria del presunto tribunal del máster, Cecilia Rosado, le confirmó que "la defensa tuvo lugar". Con esa información recolectada compareció a las 13.30 horas ante los medios de comunicación acompañado del director del instituto de Derecho Público y el profesor Pablo Chico.

Esa misma tarde comenzó a dudar de la información que le facilitaron desde este departamento. "A las 17.29 se recibió por parte de Álvarez Conde la versión escaneada del acta del trabajo de fin de máster. Debido a las inconsistencias detectadas, a las 17.55 de ese mismo día ordené a la jefa de inspección de servicios de la Universidad, Pilar Trinidad, la apertura de un procedimiento de información reservada para aclarar lo sucedido", informa sobre el momento en el que decidió iniciar la comisión de investigación de la URJC.

La investigación fue anunciada con un comunicado en el que aseguraba que se habían detectado "diversas informaciones sobre presuntos errores o irregularidades" en la calificación de asignaturas en el Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico".