La Fiscalía investiga el caso del máster de Cifuentes tras la denuncia de los estudiantes y de la universidad

La Fiscalía ha abierto diligencias para investigar el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, tras haber admitido a trámite la denuncia que varias asociaciones de estudiantes pusieron al día siguientes de conocerse el escándalo y tras el anuncio de la Universidad Rey Juan Carlos de que le traslada el caso al apreciar indicios de "delito".

En un escueto comunicado enviado por mail este jueves a las 17.44 a los medios de comunicación, la universidad pública Rey Juan Carlos de Madrid ha informado: "Como consecuencia de la investigación ordenada por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, el pasado 21 de marzo, y ante la aparición de informaciones que pudieran ser constitutivas de delito, la Universidad ha decidido dar traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para su investigación". El rector dará una rueda de prensa este viernes a las 13.30 horas.

El caso fue desvelado el pasado miércoles 21 de marzo, cuando eldiario.es publicó que Cifuentes había obtenido su título de posgrado con notas falsificadas. La funcionaria Amalia Calonge había entrado en la intranet en 2014 y había modificado dos "no presentado" por dos "notable" para el curso 2011/2012 ilegalmente, sin que mediara apertura de acta.

Esta decisión de la universidad pública madrileña se ha producido el mismo día que se ha tomado declaración a una de las profesoras que supuestamente firmó el acta del Trabajo Fin de Máster, Alicia López de los Mozos, que ha confirmado ante la inspección de la URJC que ese tribunal no se celebró y que su firma fue falsificada. Este testimonio confirma que no hubo ningún tribunal que escuchara a Cifuentes defender el trabajo, un paso obligatorio para obtener el título. De hecho, la docente ha dicho que se enteró del engaño y de que le habían puesto como presidenta de ese tribunal cuando el documento fue difundido la propia Cifuentes, según cuenta El Confidencial.

Esta misma mañana la URJC había informado precisamente de que necesitaba tiempo para acabar la investigación, ante las numerosas demandas de información, pero la confesión de López de los Mozos ha precipitado el cambio de rumbo del rectorado y el traslado del caso a la Fiscalía para que estudie si hay delitos, ya que las pruebas recabadas por la universidad así lo sugieren. De hecho, ante la magnitud de las pruebas encontradas, el rector había solicitado la intervención de dos inspectores externos de la CRUE el pasado 28 de marzo. También este miércoles tenían que comparecer ante la comisión de investigación de la URJC las otras dos profesoras, Cecilia Rosado y Clara Souto, pero no lo han hecho. Mañana sería el turno de Enrique Álvarez Conde, el tutor del trabajo, pero no se sabe si finalmente lo hará o si la universidad paraliza su investigación al haberla elevado a la justicia.

Cifuentes ya ha presentado su querella por el máster y ha pedido un acto de conciliación previo a otra segunda denuncia

Ese acta de trabajo fin de máster se falsificó la misma tarde que eldiario.es publicó la primera información. En esa operación para darle una coartada a la presidenta y buscar documentos que sustentaran que sí estudió y se examinó, participó su amiga y asesora María Teresa Feito, a la que Cifuentes envió al rectorado en la mañana del 21 de marzo. La propia Feito reconoció a eldiario.es que estuvo allí, aunque alegando que era porque tenía que dar unos cursos el mes siguiente.

"La defensa duró poco", dijo este miércoles Cristina Cifuentes ante los medios en su primera rueda de prensa en 14 días. Veinticuatro horas después López de los Mozos confirma que no duró nada porque nunca se celebró. "Sí. Lo defendí de forma presencial. En el campus de la Universidad Rey Juan Carlos de Vicálvaro". E incluso sobreactuó con frases como: "La defensa no consiste ni mucho menos, para quien no lo hayan hecho, en una lectura sino en un resumen en una defensa que puede durar entre 10 ó 15 minutos aproximadamente".

Pero también había defendido minutos antes, en sede parlamentaria, que sí hizo la defensa del máster, inventando incluso que se podía hacer sin tener todas las asignaturas aprobadas: "Cuestionan que pudiera defender el trabajo con una asignatura pendiente, que es una práctica común. Fue una de las 14 mentiras para intentar justificar sus estudios sin aportar ningún documento .

La primera vez que la presidenta enseñó el acta, acababa de ser falsificada: "Aquí tengo un acta del trabajo de fin de máster. Un acta que está firmada por las tres miembros del tribunal calificador, con la fecha de la evaluación". Además, presumió de nota: "Fue el 2 de julio de 2012, y la calificación del trabajo que, por cierto, saqué un notable". Dos semanas después, se confirma que era mentira.

En la Puerta del Sol, sigo trabajando después de un día de ataques falsos que no van a conseguir desanimarme💪🏼 https://t.co/6hb6PpZhHA — Cristina Cifuentes (@ccifuentes) 21 de marzo de 2018

Este jueves la situación ha sido diferente. Preguntada de nuevo por el acta durante una inauguración se ha remitido a la universidad: "Ayer respondí durante 6 horas sobre este asunto".

Las dudas sobre el máster de Cifuentes empezaron por el cambio de dos "no presentado" (entre ellos el trabajo) que hizo una funcionaria en 2014 con un procedimiento absolutamente irregular. La presidenta dijo en un primer momento a eldiario.es que efectivamente no se había presentado, pero cuando la información salió publicada al día siguiente dijo que había sido un error y que lo había aprobado todo en 2012.

Sin embargo, esa coartada dejaba sin explicar el pago de 6,11 euros en noviembre de ese año por el trabajo fin de máster. Si lo había aprobado no tenía sentido volver a pagar para aprobarlo. A partir de ese momento, el caso de Cifuentes pivota sobre su trabajo, dónde está, cómo lo pudo defender el día de la Eurocopa o cómo aprobó el trabajo sin tener la asignatura aprobada.

Su última comparecencia, horas después del anuncio de la Fiscalía, ha sido para asegurar que no piensa dimitir, que es una "buena noticia" para ella y que es la primera interesada en que el tema se judicialice, arrojándose el mérito de haber sido la primera en hacerlo, en referencia a la querella contra eldiario.es que todavía no se ha llegado.