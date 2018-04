Cifuentes: "El título es perfectamente real y legal, ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas"

Cristina Cifuentes ha asegurado en la Asamblea de Madrid que su título de máster "es perfectamente real y legal". "Ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas", ha apuntado la presidenta, que ha vinculado las informaciones publicadas que desvelan irregularidades en su obtención con "En este "un burdo intento de desestabilización institucional".

"Es una operación de descrédito contra mi persona para ganar en los medios y en las redes lo que no han logrado ganar en las urnas y también es el precio que tengo que pagar para combatir la corrupción", ha añadido la dirigente, que ha repetido que tiene "tolerancia cero contra la corrupción". Durante su discurso, ha enseñado los mismos papeles que ya envió a la prensa junto al comunicado enviado el pasado miércoles.

La presidenta también ha atacado a la oposición por llevarla a comparecer en un pleno extraordinario. "Es u n acto excepcionalmente preocupante. Es un síntoma del deterioro de nuestros mecanismos parlamentarios", ha apuntado. "El reglamento de esta cámara no contempla la comparecencia de la presidenta. No guarda relación ninguna con mis competencias. Es un claro fraude de ley parlamentario".

El pleno ha empezado con la intervención de los grupos solicitantes del pleno: Podemos y PSOE. ¿Hizo usted el máster de la universidad Rey Juan Carlos, señora Cifuentes?, la ha preguntado directamente la portavoz de Podemos Lorena Ruiz-Huerta. Ángel Gabilondo ha advertido que es "su oportunidad de ofrecer una explicación verosímil que no se limite a derivar a otros su responsabilidad”. “De no hacerlo dejará en una situación insostenible a la Comunidad de Madrid”, ha dicho.

Las últimas informaciones publicadas por eldiario.es y El Confidencial, que revelan que el acta presentada como prueba por la presidenta tiene dos firmas falsificadas y l as presiones a la universidad de una de sus asesoras, han obligado a reestructurar el discurso con apenas unas horas de margen en un contexto cada vez más desfavorable para la dirigente autonómica.

La confianza de los grupos de la oposición en su versión, modificada 24 horas después de publicarse la noticia, es casi nula. Ciudadanos ya desliza que no "está diciendo la verdad" y asegura que pedirá su dimisión si se demuestra que "ha cometido un delito". Y los socialistas afirman que, en el caso de que las "explicaciones no sean convincentes", "llegarán hasta las últimas consecuencias para que haya un cambio de gobierno en la Comunidad de Madrid".

Las preguntas pendientes son muchas: ¿Fue a las clases del máster? ¿Hizo los exámenes? Los alumnos aseguran no haberla visto nunca. ¿Cómo se pudo presentar si no tenía aprobadas todas las asignaturas? ¿Por qué si había aprobado el TFM en julio de 2012, se vuelve a matricular en noviembre de 2012? ¿Cómo pudo defender el trabajo ante el tribunal mientras recibía a la selección? ¿Por qué los documentos presentados como prueba por Cifuentes no están compulsados ni tienen sello?

Las dos semanas desde que eldiario.es publicó la primera información, que acreditaba que la universidad había modificado dos notas dos años después de terminar la titulación (de no presentado a notable), han estado marcadas por el silencio. La presidenta ha evitado convocar ruedas de prensa y ha vaciado su agenda hasta este miércoles.

Tras el pleno, su equipo prevé que responda a las preguntas de los periodistas tras trece días sin ofrecer una rueda de prensa.