La Comunidad renuncia a aplicar esta legislatura la reducción de citas a las 18.30 horas en los centros de salud

La Comunidad de Madrid no a va a aplicar en lo que queda de legislatura la reducción horaria para pedir cita en Atención Primaria hasta las 18.30h, más allá de la prueba piloto que está desarrollándose en 14 centros de salud desde hace unas semanas para evaluar la medida.

Así lo ha señalado en una entrevista con Europa Press el presidente del Gobierno madrileño, Ángel Garrido, quien ha explicado que esto lo han planteado "como una experiencia piloto para saber lo que hay". En este punto, ha recalcado que lo han hecho, "sobre todo, de la mano de los profesionales que son los que pidieron" que Sanidad valorara esta posibilidad.

"Hay una concentración de citas en unas horas determinadas y luego hay menos a partir de cierta hora de la tarde", ha remarcado Garrido, quien ha señalado que "en cualquier caso" con esta reducción "no se deja de prestar el servicio. "Se sigue prestando en esos horarios pero se trata de optimizar los recursos", ha apostillado.

La idea que tiene Garrido es que "a lo largo de este mes y en los próximos días" vean "la evaluación" y "desde luego, no se va a cambiar nada en esta legislatura en absoluto". De hecho, ha respondido con un "por supuesto" a la pregunta de que si eso significa que no será él el que aplique esta nueva reducción: la deja para el Gobierno que llegue si es que lo ve razonable.

"Yo creo que habrá que hacer un informe de cómo ha ido esto y con los profesionales también... Después los gobiernos que lleguen que decidan qué quieren hacer con esto pero insisto que lo hicimos a petición de los profesionales, a los que también hay que tener un respeto", ha destacado.

Una vez esté listo este informe, la Consejería de Sanidad tendrá la información y, "después, lógicamente, que el Gobierno que venga evalúe si es mejor o no". "También vamos a ver lo que resulta, porque igual los datos nos indican que tampoco esta era una idea que funcionará tan bien", ha admitido.

"Yo creo que lo que no se puede en esta vida es negarse a evaluar posibilidades, vamos a verlo y después que tome la decisión lógicamente quien venga, no nosotros", ha insistido Garrido, que no ve "mal" que "de vez en cuando" se planteen pruebas para tratar de hacer una mejor prestación de los servicios y ha rechazado la polémica que ha surgido en torno a esta medida.

"Al final creo que ha habido aquí la vieja dinámica de la oposición de tratar de vender cosas que no son, como la privatización de la sanidad, todo eso que se contó durante años y que no se ha producido jamás porque seguimos teniendo la mejor sanidad pública de España y la segunda mejor de Europa y así va a seguir siendo", ha defendido.

En cuanto a la mejora de los hospitales más antiguos, ha garantizado que se va a seguir invirtiendo. "El trabajo no se para", ha asegurado Garrido, que ha matizado que "seguramente", por legislación electoral, no se podrá hacer presentaciones como tales en las próximas semanas, pero que su tarea es seguir con las mejoras.

"Por tanto, seguiremos trabajando de forma igual, menos mediática, pero siguiendo esa hoja de ruta que nos hemos planteado, que son 1.000 millones destinados a mejorar nuestras infraestructuras hospitalarias para seguir con las mejores infraestructuras hospitalarias de España", ha añadido.