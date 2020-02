Manuela Carmena considera que se "equivocó" al fundar Más Madrid

"Creo que me equivoqué". Así respondía Manuela Carmena, exalcaldesa de la capital con Ahora Madrid, a la pregunta de por qué fundó Más Madrid, la formación con la que se presentó a la reelección en las elecciones de mayo de 2019. Carmena contestaba a una pregunta del que fuera candidato del PSOE en 2015 a la alcaldía, Antonio Miguel Carmona, en un programa de Radio Inter.

Carmena explicaba a continuación que su intención era hacer una lista propia que la acompañase porque los concejales son los que luego ocupan los cargos en las área. "A mí me parecía imprescindible que hubiera una plataforma y que no tuviéramos una candidatura que fuera una especie de álbum de cromos de muchos partidos políticos, sobre todo porque yo había vivido una candidatura en la que el alcalde no había podido diseñar a las personas que me iban a acompañar en el gobierno", proseguía la exprimera edil a la pregunta de por qué fundó Más Madrid.

"No podíamos tener concejales designados por partidos. Había que buscar personas de la sociedad civil, por supuesto con ideología, que pertenecieran a partidos pero que no fuera determinante la designación del partido. Me parecía tan lógico…", insistió la exalcaldesa.

Carmena señaló también durante la entrevista que le "sorprendió muchísimo que los responsables de los partidos no lo entendieran así", en referencia a Podemos e Izquierda Unida que acabaron desvinculándose de la candidatura cuando la exregidora decidió aliarse con Íñigo Errejón para hacer ticket electoral en las municipales y autonómicas. "Les pareció mal y tomaron una posición muy beligerante", lamentó la exalcaldesa en su conversación con el socialista Carmona.

Sobre Errejón, después de que a principios de diciembre manifestase distancias asegurando que no tenía una relación especial con él, Carmena declaró ahora que "es un gran político" aunque "es muy joven y tendrá ocasión de demostrar su valía". "En la vida hay muchos momentos en los que no salen las cosas como tú crees, pero eso son enseñanzas que te preparan para que más adelante sí salgan como quieres", respondía la exprimera edil sobre el diputado de Más País en el Congreso de los Diputados.

Preguntada por si ella hubiera pactado con el Esquerra Repúblicana de Catalunya como ha hecho PSOE y Unidas Podemos para investir a Pedro Sánchez, Carmena aclaró que "son partidos democráticos que están dentro de nuestra Constitución. Aunque hicieran cosas como el referéndum ilegal, yo no veo mal que ahora se pacte con ellos".

Manuela Carmena se encuentra inmersa en el lanzamiento de su nuevo espacio de debate 'Cuidar la democracia'. La exalcaldesa descartó que pueda volver a ser candidata en las elecciones municipales de 2023 aunque abre la puerta a aceptar otros puestos de responsabilidad.