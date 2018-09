El chantaje del PP a la alcaldesa de Torrelodones: "queremos esa silla"

Un concejal del PP trató de chantajear a la actual alcaldesa de Torrelodones, Elena Biurrun, para que su partido (Vecinos por Torrelodones) no se presente a las próximas elecciones municipales que se celebran en mayo de 2019. "Lo que queremos es la silla en la que estás sentada. Si esa silla que queremos, en lugar de pelearnos para que te levantes dices pues ya me iba..." son las palabras del edil Ángel Viñas en un audio que publica la Cadena SER

Viñas advierte a la alcaldesa de lo que hará su partido si concurren a los comicios. El concejal conservador asegura que el PP tiene la intención de enviar un escrito al Tribunal de Cuentas por las obras del paso subterráneo de la A6, por el que entienden que el consistorio pagó más dinero del debido. Y advierte que la denuncia está muy avanzada. "El daño político no tiene ningún sentido si no os presentáis, y el daño personal no deseo hacerlo", advierte.

Pero deja clara su amenaza: "Si os vais a presentar, nosotros seguimos con nuestra guerra, y venía aquí para saber eso, si no os vais a presentar yo lo paro". Según la información de la emisora, Viñas se reunió con la alcaldesa el pasado martes acompañado por el ex presidente del PP en el municipio, Jorge García.

El PP de Madrid quiere "hacer ruido"

En este encuentro, el concejal del PP asegura que la dirección del PP Madrid tiene interés en este asunto y "quieren hacer ruido".

Este concejal del PP asegura a Biurrun que puede demostrar que el consistorio "pagó 388.000 euros de más" para esta infraestructura. En ese momento, Viñas reconoce que ese informe, que "ha costado varios miles de euros", lo ha pagado con fondos del partido. Al mismo tiempo que admite que confía en la honorabilidad de sus adversarios políticos, aunque no tanto de sus compañeros del PP: "No os habéis metido un euro en los bolsillos. No podría decir lo mismo de mi partido".

La información de la SER recuerda que el 25 de marzo de 2015 la alcaldesa de Torrelodones firmó con FCC la construcción del paso inferior bajo la autopista A6. El Ayuntamiento justificó la inversión al tratarse de un proyecto prioritario para la circulación de la localidad. Esa adjudicación fue aprobada de forma unánime por el Pleno, donde se acordó encargar esos trabajos por 5.258.379,28 euros (IVA incluido).

Con retraso, las obras se inauguraron el 27 de agosto de 2016. Según fuentes municipales el proyecto se realizó con el precio cerrado y no supuso ningún sobrecoste para el municipio.

Viñas lo niega

La SER se ha puesto en contacto con Ángel Viñas y asegura que ha reconocido la existencia del encuentro pero niega coacción o chantaje. Indica que se ofreció a mediar con el partido para que se detenga el citado escrito ya que de no presentarse el partido independiente a las elecciones, la investigación no tendrá ningún sentido.Viñas admite que no ha habido delito en la actuación municipal y si se ha producido algún error ha sido fruto de la inexperiencia de la alcaldesa y de su equipo.