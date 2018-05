Podemos repasa los casos de corrupción de los anteriores gobiernos del PP en la investidura de Garrido

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha centrado su discurso en la investidura de Ángel Garrido en recordar los casos de corrupción de los anteriores gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid. A día de hoy, cuatro de los cinco últimos presidentes madrileños se encuentran imputados por corrupción. Solo se salva Esperanza Aguirre, cuyos dirigentes más cercanos tienen cuentas con la justicia.

La portavoz de Podemos se ha referido a los años de gobierno del PP, que ha ido ajustando paulatinamente "sus políticas al guión de 'El Padrino', y haciendo realidad la famosa frase del traficante Sollozo a don Corleone: 'Necesito a todos esos políticos que Ud. carga en el bolsillo como si fueran centavos'".

Por eso, ha dicho Ruiz-Huerta, Podemos no puede apoyar la investidura de Garrido. "Los años de gobierno del PP han dejado como legado cuatro expresidentes vinculados a tramas de corrupción, con una imagen tan denostada que les incapacita para presentarse en cualquier acto público", ha asegurado la portavoz de Podemos.

"El saldo se completa con 72 políticos populares de Madrid imputados por corrupción, junto a otros tantos que se encuentran a resguardo de la justicia, gracias a su aforamiento, o a la prescripción de los delitos. Esta corte de imputados representa una pequeña parte de los más de 900 cargos que tiene este Partido investigados por corrupción", ha enumerado.

Lorena Ruiz-Huerta ha recordado que bajo el mandato de Aguirre, la única presidenta de los últimos años que no está imputada, "se desarrollaron las tramas Gürtel y Púnica". Con estas tramas, ha señalado, "se financiaron campañas electorales y sobresueldos, y fueron orquestadas por sus dos manos derechas, a las que ella luego denominó sus "ranas”".

"Fueron los años de los 130 millones de euros dilapidados en la Ciudad de la Justicia, mientras se recortaban salarios de miseria a los abogados de oficio. Años de vino y rosas, en los que el empresario de la trama Gürtell, Francisco Correa, se hacía llamar Don Vito Corleone, el capo del que su hijo Michael decía: "Mi padre no es diferente a ningún otro hombre poderoso... como un senador o un presidente"", ha remarcado.

Pero también ha habido críticas a la gestión de Garrido, que ha sido el número dos de Cristina Cifuentes estos tres últimos años de legislatura: "Con su política fiscal, favorecen un modelo de economía puramente especulativa, frente a la inversión productiva. El turismo es considerado como la gran panacea, a pesar de su dependencia de la coyuntura global, de sus altos costes ambientales y energéticos, y de su previsible contracción. Además, las alarmantes evoluciones en el sector inmobiliario recuerdan los años más oscuros de la burbuja especulativa", ha reprochado la portavoz de Podemos.

"Comprenderán, señorías que con esos antecedentes, mi grupo parlamentario no esté por la labor de otorgar al señor Garrido la confianza requerida para ser presidente de la Comunidad de Madrid. No es nada personal. Solo que las políticas que representa nos resultan a todas luces insoportables", ha asegurado Ruiz-Huerta.

Ataques a Ciudadanos por investir a Aguado

La portavoz de Podemos ha centrado su discurso también en atacar a Ciudadanos que este viernes apoyará la investidura de Ángel Garrido y lo convertirá en el nuevo presidente de la Comunidad de Madrid.

"Dimitida la señora Cifuentes, Ciudadanos continuó entregando su confianza a ese Partido que, durante diez días, fue incapaz de encontrar un “candidato limpio” para presidir la CAM. Y una vez propuesto el señor Garrido –desconocemos por qué razones- tampoco se han atrevido a poner la mano en el fuego por él, porque cualquiera confía en el Partido Popular…", ha lamentado Ruiz-Huerta.

Para Lorena Ruia-Huertas la "razón" para que Ciudadanos apoye hoy a Garrido, es que el partido que representa en la asamblea Ignacio Aguado y el PP "constituyen el bloque que garantiza la continuidad en la aplicación de las políticas neoliberales".

"Ciudadanos ha votado a favor de los Presupuestos del PP, cuyo modelo económico ha sido el caldo de cultivo para su corrupción. Pero no les preocupa, porque esos Presupuestos garantizan un reparto desigual de la riqueza, así como el poder para las élites dominantes, que es lo que de verdad les importa", ha recordado.

A pesar de acusar a Ciudadanos de ser el "recambio" del PP, la portavoz de Podemos ha pedido a Aguado que no apoyen la investidura de Garrido: "Señores de Ciudadanos, están a tiempo de votar NO al candidato del PP. De votar no a 23 años de corrupción institucionalizada, de mordidas, de financiación ilegal, de saqueos del Canal de Isabel II y de Caja Madrid, de sobrecostes en las infraestructuras, de mentiras y mentiras a los ciudadanos. ¡Bastaría, al menos, con que se ABSTUVIERAN!", ha reclamado la dirigente de Anticapitalistas.