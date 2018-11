Podemos mantiene su apuesta por una candidatura conjunta con Carmena

Podemos mantiene su intención de presentarse en una candidatura liderada por Manuela Carmena a las elecciones municipales de 2019. Así lo ha manifestado este martes la dirección estatal. El partido que lidera Pablo Iglesias "seguirá trabajando" en esa candidatura, pese a haber suspendido de militancia este lunes a los concejales de la formación en el Ayuntamiento de Madrid, con los que la alcaldesa de Madrid cuenta para las municipales, según ella misma declaró.

La portavoz adjunta de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Ione Belarra, ha esperado este martes que la decisión que tomó ayer la dirección en Madrid de Ramón Espinar expedientando no enturbie las opciones de Carmena. "Todos en el grupo confederal y en Podemos tenemos claro que vamos a seguir trabajando para que Carmena sea la alcaldesa en 2019. Esperemos que esto no lo enturbie".

El objetivo, dice Podemos, es evitar que el PP vuelva a gobernar en Madrid. "No me gustaría que este tema enturbiara lo que ha sido una gestión magnífica del Ayuntamiento, que ha saneado las cuentas después de muchos años del PP enormemente corrupto y que ha aumentado un 40% la inversión social a la vez que saneaba las cuentas", ha insistido Belarra.

La decisión de Podemos de suspender de militancia a sus seis concejales en el Ayuntamiento de Madrid, después de que se borraran de las primarias, ha incendiado la formación que lidera Pablo Iglesias a seis meses de las municipales. Este enfrentamiento con los ediles abre un nuevo escenario dado que Carmena les quiere en su lista pero que vayan en ella significará que sean expulsados del partido definitivamente.

Desde Podemos aseguran que la formación no se opone a que los concejales vayan en la lista de Carmena, pero que en ese caso deben abandonar el partido ya que no serían cargos de Podemos al no haberse sometido a las primarias.

Todos los concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Madrid –Rita Maestre, José Manuel Calvo, Francisco Pérez, Esther Gómez, Jorge García Castaño y Marta Gómez– se borraron de las primarias por desacuerdos con la lista que encabeza el exJemad y secretario general de Podemos Madrid Ciudad, Julio Rodríguez. Es el propio Rodríguez el que propone la suspensión de los ediles.