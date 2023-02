“El aborto y la eutanasia son crímenes aberrantes”: el correo de un profesor a sus alumnos de la Complutense

“Estimado alumnado. Empezamos el curso. Este correo es de presentación y hacer algunas observaciones”. Así comienza el correo electrónico que algunos estudiantes de la asignatura Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales de la Universidad Complutense de Madrid recibieron el pasado 23 de enero. Sin embargo, lo que al principio parecía un clásico correo de presentación del curso, acabó convirtiéndose en un discurso inconexo y polémico sobre la importancia de “formar opiniones” con respeto a temas de actualidad, como la ley del 'solo sí es sí’', la cultura de la violación, el aborto y la eutanasia.

“La asignatura se rige por los principios de la disciplina, trabajo y estudio, y no tienen ninguna ideología”, empieza el autor del correo, Carlos de la Puente Viedma, antes de empezar a dar su opinión sobre la ley del 'solo sí es sí' y la detención del futbolista Dani Alves. “Parece ser que ha forzado sexualmente a una mujer, el juicio lo decidirá. Pero la realidad, por las pruebas recogidas, es que ha tenido relaciones sexuales con una mujer, lo que quiere decir que ha sido infiel a su mujer”, argumenta.

De la Puente sigue con la que en un primer momento parece ser una defensa de la ley del Ministerio de Igualdad, aunque acaba por ridiculizar la denuncia de la mujer ha denunciado al futbolista por agresión sexual. “Seguramente, sin la ley del ‘solo sí es sí’, la Policía no le habría hecho ni caso. Pero con esa ley, todo lo que diga una mujer se tiene muy en cuenta (lo que me parece perfecto), pero entonces la cuestión es que todos los personajes públicos que tengan amantes estarán temblando (también me parece muy bien) y entonces la ley del ‘solo sí es sí’ puede que acabe con la infidelidad”, termina.

Sin embargo, el punto que más revuelo ha desatado en las redes sociales –donde los pantallazos del correo se han hecho virales– es cuando habla del aborto y de la eutanasia, que describe como “crímenes aberrantes y abominables contra la Creación”. “Como diría un creyente, Dios castigará a Occidente, y la versión laica que el inconsciente pasará factura. Hasta que se lleva a cabo el juicio a Occidente”, añade el catedrático.

Este diario ha intentado ponerse en contacto con el profesor De la Puente a través de correos electrónicos y llamadas, pero por el momento no ha recibido respuesta. Elisa García Mingo, vicedecana de Estudiantes y Participación, asegura que la decana y los otros miembros de la Facultad se enteraron este miércoles del contenido del correo, también a través de las redes sociales. Al mismo tiempo, recibieron una petición de la delegación de estudiante para organizar una reunión donde escuchar testigos y recolectar pruebas para abrir un procedimiento administrativo. “Nosotros por supuesto que no compartimos las afirmaciones de este señor. También porque estos tipos de discurso no caben para nada en la que es la asignatura que imparte. Nos preocupa mucho que se produzcan estos tipos de situaciones y vamos a actuar”, afirma García Mingo.

Conducta habitual

Cuando el correo se hizo viral en Twitter, ninguno de los estudiantes que lo habían tenido como profesor se asombró, ya que este tipo de discursos son recurrentes en sus clases, según el testimonios y los comentarios en las redes sociales de numerosos exalumnos.

“No me ha sorprendido, nos solía enviar correos así todo el rato, y en clase soltaba comentarios un poco fuera de lugar”, asegura Marta, que asistió a las clases de De la Puente el pasado semestre. “Muchas veces decía que los alumnos dábamos mala imagen a la Universidad y que la Complutense era la germen de Podemos”.

Alejandro, que además de estudiante es miembro de la junta de Facultad, asegura que los alumnos suelen evitar a toda costa las clases de De la Puente. “Es bien conocido en la Universidad. En la Facultad se sabe de qué profesores hay que huir, y él es seguramente uno de ellos”, afirma. Sin embargo, reconoce que no le consta que nadie haya puesto una queja o expediente por su comportamiento: “Hay mucho miedo a las represalias cuando llega la hora de recibir las notas”.

“Podría contar mucho sobre cómo da sus clases y las barbaridades que dice”, recuerda Carla López, que cursó la asignatura en 2020. “Lo más duro que hizo a mi promoción fue darnos una lista con 24 temas para hacer un trabajo, entre los que se encontraban la homosexualidad y el aborto como crimen contra la humanidad; Rita Maestre como sacrílega en cargos públicos; o explicar que el PP y el PSOE son partidos corruptos, y por qué a Vox, el único partido moral, le llaman fascista”.

Contrariamente a lo que pasó a finales de enero, en este caso nunca llegó a publicar dicha lista de temas en el campus virtual, ni la envió a sus estudiantes por correo. “Sabía que lo que decía eran barbaridades y no podía dejar trazas. Lo peor es que hacía eso en la asignatura de estadística, que no tiene nada a que ver con estos temas”, añade.

Sin embargo, la mayoría de los estudiantes acabaron aceptando el temario de De la Puente. “Si no cumples con sus criterios, te toca pagar una segunda matrícula o arriesgarte a perder la beca”, explica, aunque ella decidió abandonar la asignatura y volver a dar el examen el año siguiente con otro profesor. “Trabajaba y me pude pagar la segunda matrícula. Me sentía muy incómoda en sus clases. Él tuvo también algún gesto raro conmigo y no estaba en un buen momento como para echarle ganas”, reconoce.