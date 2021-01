Almeida pide no usar el coche en Madrid y anuncia que los buses serán gratuitos del lunes al miércoles

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez–Almeida, ha anunciado este domingo que los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de la Comunidad de Madrid (EMT) darán un servicio completamente gratuito del lunes al miércoles.

"Es fundamental que las calles estén despejadas para que podamos seguir trabajando y poder recuperar la normalidad en toda las calles de Madrid por la situación meteorológica que se va a producir. Por primera vez en la historia de Madrid la Empresa Municipal de Transportes va a ser gratuita: lunes, martes y miércoles de esta semana no se va a pagar por ir en los autobuses", ha señalado el político popular ante medios de comunicación.

Anuncia para ello que viajar en autobús de la EMT será gratuito lunes, martes y miércoles y que el Servicio de Estacionamiento Regulado será gratuito toda la semana

Al mismo tiempo pide a los madrileños que no utilicen el vehículo privado "para que todas las calles estén accesibles para aprovechar esta oportunidad que tenemos desde el punto de vista climatológico en la ciudad de Madrid después de tantos días de nieve y temperaturas extremadamente bajas".

Por otra parte la semana que viene también será gratuito el Servicio de Estacionamiento Regulado. Todo, según el alcalde, con la misma mentalidad: "Que todas esas personas que han tenido que dejar sus coches como consecuencia de la nevada no se alarmen: no van a ser multados y no tienen que retirar sus coches. Lo pueden dejar donde estaba de forma gratuita durante toda la semana".

"Es un esfuerzo extraordinario el que se ha hecho durante los últimos siete días por parte del Ayuntamiento de Madrid y por parte de los madrileños, y lo que nos queda ahora es culminar este esfuerzo colectivo", ha defendido Almeida.

Sin embargo, 10 días después de la gran nevada las quejas vecinales se suceden porque los servicios básicos aún no alcanzan a la puerta de muchas casas mientras el Ayuntamiento trata de blindar su gestión. La lenta limpieza de las calles, a mano y dificultada por el hielo, retrasa la reactivación de los servicios básicos en la capital mientras el Ayuntamiento defiende su "gran capacidad de coordinación".

"La situación de las calles sigue siendo muy complicada para la asistencia sanitaria", decía a elDiario.es Ana Martín, una técnica de emergencias que ha atendido varios partos desde el fin de semana con su UVI móvil. Lo mismo piensan los basureros, que pese a la orden del Ayuntamiento de reanudar el servicio han dejado todavía muchos camiones en las cocheras por la imposibilidad de acceder a un gran número de calles.

El Ayuntamiento de Madrid dio a conocer en la tarde de este sábado la cifra de calles despejadas de nieve en la capital, que asciende a 3.700 vías, 885 más que ayer. Además, asegura que se han recogido más de 15.000 toneladas de basura desde que se reanudó el servicio el pasado 12 de enero. En el balance de movilidad facilitado por el Consistorio de la capital, se señala que Madrid tiene, hasta las 20.00 horas de este sábado, el 40,2% de sus calles abiertas de nieve, lo que supone un total de 2.346 kilómetros practicables. Asimismo, existen 3.500 calles abiertas parcialmente.

En cuanto a los viajeros en la Empresa Municipal de Transporte (EMT), ascienden hasta los 134.680 personas, habiendo un total de líneas en circulación de 96, siendo 28 autobuses nocturnos. Además, los trayectos en la M-30 hasta las 20.00 horas de este sábado han alcanzado los 435.103.