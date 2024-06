Un alto cargo de Ayuso participó en la construcción del centro de FP pagado con facturas troceadas

Jorge Elías de la Peña es el actual director general de Educación Concertada, Becas y Ayudas al Estudio del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, un alto cargo en la Consejería de Educación. Fue nombrado el 20 de julio de 2022 por la presidenta de la Comunidad de Madrid, como refleja el Boletín Oficial de ese día. Tan solo cuatro meses antes de su nombramiento como alto cargo, De la Peña estaba supervisando directamente una obra que se estaba construyendo en el complejo educativo del Instituto de Secundaria (IES) Antonio Machado de Alcalá y que se estaba pagando de manera ilegal, sin sacar a concurso público: la Escuela de Arte de Alcalá.

De la Peña era entonces director del Área Territorial Este (Madrid se divide en áreas educativas y cada una tiene un responsable dentro de la consejería), la que competía a ese centro. Y, además, tenía su despacho como cargo público y responsable de esa zona educativa a unos metros del proyecto en construcción, dentro del mismo complejo educativo.

Según la documentación a la que ha podido acceder elDiario.es, De la Peña estuvo en todo momento al tanto de la obra, que se inició en febrero de 2022, y que iba a culminar en septiembre de ese mismo año con la inauguración de esa nueva escuela de arte de FP.

Esa escuela se construyó utilizando un sistema ilegal, igual que se hizo en el centro sanitario de FP de Ciudad Escolar investigado ahora por la Fiscalía. Para evitar sacar a concurso el proyecto como marca la ley, Educación hizo la construcción fraccionando facturas, como si fueran independientes entre sí y no parte de un mismo proyecto. Así se pagaron 1,2 millones de euros de dinero público al constructor. Al fingir que se trataba de contratos menores (y, por tanto, hay que hacer facturas de menos de 40.000 euros más IVA) se esquivan controles económicos, financieros y de la inspección. elDiario.es tampoco ha podido encontrar estos contratos en el Portal de la Contratación de Madrid.

De la Peña, el responsable de la zona educativa este de la Comunidad en aquel momento, estuvo visitando las obras e incluso sugirió algunos cambios, como solicitar mejoras en el acondicionamiento climático que no estaban reflejadas en el presupuesto inicial: pidió cinco aparatos de climatización extra en una visita a la obra junto a los directores, como queda acreditado por escrito. Su nombre aparece en los correos entre la dirección del IES y la empresa y también aparece en copia en alguno de ellos.

De hecho, a los pocos días de ser nombrado director general de la Concertada, De la Peña continuó al tanto de la obra de la Escuela de Arte de Alcalá y solicitó un resumen detallado del proyecto por correo. El 26 de julio de 2022 hacía cuatro días que era alto cargo de la Educación Concertada y la obra estaba a dos meses de estar acabada y recepcionada por la administración pública. Cuando le enviaron toda la documentación respondió con otro correo, ya con membrete de director general: “Muchas gracias”.

Como DAT (Director de Área Territorial), durante las obras estaba al tanto de la envergadura del proyecto y de que era una obra que requería contrato público, ya que no se trataba de una pequeña reforma. Hasta qué punto el actual alto cargo del Gobierno Ayuso –que fue también número dos del PP en la lista de Alcalá en las municipales de 2019– sabía que esa obra no había sido licitada y se estaban fraccionando facturas es algo que no ha despejado ni el propio De la Peña, contactado por correo, ni la Consejería de Educación, que no responde a las peticiones de información de elDiario.es.

Por qué se fraccionaron facturas al menos en dos casos de centros millonarios en vez de sacar obras a concurso o a cambio de qué es otra duda que no ha sido respondida.

