Ayuso acusa a la izquierda de ayudar a ETA y Hamás: “Tú mata, que te daré una comunidad, tú mata y te daré un Estado”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a respaldar hoy al Gobierno israelí, investigado por genocidio en el Tribunal Internacional de Justicia por su actuación en Gaza, y ha acusado al Gobierno de favorecer a Hamás en una pirueta dialéctica en la que ha metido también a la desaparecida ETA. “Pretenden que las democracias hagan con Hamás lo mismo que con ETA: tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma; tú mata, que yo te daré un Estado”, ha lanzado. Después ha defendido al presidente argentino, Javier Milei, tras sus insultos a la esposa de Pedro Sánchez. “Son ustedes quienes le han difamado”, ha dicho.

Ayuso respondía a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que le afeaba su defensa de Israel en un momento en que la guerra de Gaza se ha cobrado un mínimo de 35.000 civiles palestinos muertos. El partido de izquierda defiende que España rompa relaciones diplomáticas y comerciales con el país hasta que no decrete un alto el fuego, pero Ayuso no está de acuerdo. Si la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pronunció ayer la frase “Palestina será libre desde el río hasta el mar”, que los palestinos emplean históricamente en contra de la ocupación israelí, Ayuso entiende, con Israel, que la fórmula representa “un mensaje criminal”.

“Quieren arrasar con el Estado de Israel”, ha acusado la líder popular, que se las ha ingeniado para meter a la extinta ETA también en este asunto. Las referencias a la banda terrorista vasca han molestado también al PSOE. En declaraciones a los medios, el portavoz, Juan Lobato, ha dicho que estudian querellarse por injurias contra Ayuso. Además, el dirigente socialista ha recordado que el reconocimiento a Palestina figura en el programa electoral del PP

Entre Trump y Macron

El debate ha tratado la guerra de Gaza y otras cuestiones internacionales que no suelen figurar en el orden del día, como los insultos del presidente argentino, Javier Milei, a la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que Bergerot también ha censurado. “Vino a tapar el auge de la pobreza y la inflación en Argentina con un insulto a las instituciones españolas”, ha criticado. Pero Ayuso no ha bajado el tono y, en una nueva acrobacia discursiva, ha acusado a la oposición de la crisis económica argentina. “Son ustedes los que han provocado que Milei sea presidente”, y esto porque el “peronismo, el socialismo, la subvención” y Más Madrid representarían lo mismo. No se quedó a gusto con ello, y más adelante, en respuesta al portavoz popular, añadió que el Gobierno pretende una “deriva peronista” en España y por eso han “difamado” a Milei.

Ayuso ha cargado también contra el portavoz socialista, Juan Lobato, que le había recordado que el programa electoral del PP defiende la solución de los dos Estados para Israel y Palestina. También le había pedido que pensase si no era mejor emular a la derecha francesa de Emmanuel Macron que a la estadounidense de Donald Trump. “Usted va de Kennedy y no ha dejado de ofender a mi familia cada vez que ha podido”, ha opuesto Ayuso. Cuando Lobato pidió la palabra al presidente para apostillar que aquello no era cierto, el presidente de la cámara, Enrique Ossorio —exconsejero de Ayuso la pasada legislatura— le dijo que no, porque entonces tendría que dársela a todo el mundo y así el debate “sería imposible”.