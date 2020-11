Ayuso, sobre los contratos a una empresa en la que trabaja su hermano: "No hacen otra cosa que emponzoñar la imagen de mi maravillosa familia"

La diputada de Unidas Podemos Izquierda Unida, Sol Sánchez, ha anunciado este jueves en el Pleno de la Asamblea de Madrid que el grupo parlamentario pedirá toda la información relacionada con la adjudicación de contratos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a Artesolar Iluminación, la empresa en la que trabaja el hermano de la presidenta madrileña. elDiario.es desvela hoy que el Ejecutivo regional ha adjudicado al menos 70.503 euros a dedo en seis meses a esta compañía a través de contratos menores.

La dirigente del PP sin embargo no ha dado explicaciones sobre estos contratos, al igual que tampoco lo hizo la Consejería de Sanidad ni su equipo a esta redacción. La presidenta madrileña se ha limitado a decir que su familia "no tiene ninguna culpa" de que ella se dedique a la política y ha acusado a la oposición de "emponzoñar" la imagen de la gente que la rodea y de su "maravillosa familia a la que tanto le debo".

"No esperaba menos que su grupo parlamentario siguiera ahondando en mi familia, en mi entorno e intentando como siempre bajar al barro en algo que yo no haría a ningún partido político. Mi familia no tiene ninguna culpa si yo me dedico a la política, lo único que puedo hacer es pedirles disculpas. Así que sigan emponzoñando la imagen de mi entorno. El umbral del dolor ya lo superé hace muchos años cuando falleció mi padre y a partir de entonces no han hecho otra cosa que emponzoñar la imagen de la gente que me rodea y de mi maravillosa familia a la que tanto le debo".

Sol Sánchez había anunciado que su grupo parlamentario solicitará todos los contratos con Artesolar, "con la esperanza que por el bien de todos que en un momento como este no nos tengamos que dedicar a abrir una pieza separada de Avalmadrid", ha defendido la diputada de Unidas Podemos-IU en referencia al aval de la empresa pública a una en la que el padre de la presidenta era administrador único y que nunca devolvió.

Antes de que empezase el pleno, el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha pedido explicaciones a la presidenta madrileña y ha asegurado sembrado dudas sobre la contratación del Gobierno regional. "Ante una noticia consistente lo que hace falta es dar una explicación consistente para aclarar lo sucedido", ha dicho Gabilondo.

También desde Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha pedido explicaciones a la presidenta madrileña. "Nos preocupa mucho esta información porque tenemos en cuenta cuáles son los antecedentes familiares de Isabel Díaz Ayuso", ha criticado Perpinyà.