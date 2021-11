Ayuso, en el Hormiguero: "Soy leal a Casado pero también libre y tengo criterio propio"

En medio de la batalla por el control del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha acudido este martes al programa de televisión el Hormiguero –líder de audiencia en esa franja de prime time–, para dejar clara su posición: "Soy leal con Pablo Casado, pero es también soy una persona con criterio propio y libre", ha asegurado enviando un mensaje a su partido: no se va a retirar de la carrera a la presidencia del PP de Madrid. La dirigente madrileña ha avisado: no va a dejar de dar batallas porque "las urnas le dan más libertad que los despachos".

Ayuso se ha dejado querer este martes en el Hormiguero donde ha sido recibida por el público con un "presidenta, presidenta". Ante estas muestras de cariño, la dirigente madrileña ha asegurado que procura mantener los pies en la tierra porque "todo lo que sube, baja". La presidenta madrileña ha reconocido la importancia del "control de las listas" y ha defendido que ahora "las hacen muchos" y quiere tener las manos libres para poder diseñar a su equipo. "Lo de las listas no es tontería porque es importante que tu te responsabilices, ahora las listas la hacen muchos por tanto no te puedes responsabilizar de la misma manera", ha señalado.

Ayuso ha descartado no obstante que quiera desbancar a Pablo Casado de la presidencia del PP ya que, según ha afirmando, su aspiración es únicamente regional. "No puedo tener más claro que mi vida es la Comunidad de Madrid. Yo no tengo carrera política, la mía empieza y acaba en la Comunidad de Madrid", ha asegurado trasladando un mensaje de tranquilidad a Génova.

La presidenta madrileña también ha hablado de su relación con el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ahora que su nombre suena para disputarle la presidencia del PP a Ayuso con el beneplácito de la dirección de Pablo Casado. Ayuso ha defendido que la relación entre ambos es buena y que su intención es que forme parte de su ejecutiva en caso de que gane ella las primarias. "Yo siempre he dicho que en mi equipo siempre estará él", ha asegurado. Ayuso ha afirmado que Almeida no está bloqueado pero que este debate le parece "una absurdez de patio de colegio".

La dirigente del PP ha insistido en pedir que el Congreso de Madrid se celebre "pronto" porque "cuando hay conflicto no tiene sentido que se alargue más". Sobre las informaciones de que en Génova buscan pruebas para desprestigiarla, Ayuso ha asegurado que le parecería "gravísimo" pero no cree que esté pasando aunque "es verdad que siempre te pueden construir cosas".