Ayuso ordena el cierre de la Comunidad de Madrid solo durante los puentes de noviembre sin esperar a la respuesta del Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ordenado el cierre de la autonomía solo los días que corresponden al Puente de Todos los Santos (2 de noviembre) y de La Almudena (9 de noviembre), sin esperar a la respuesta del Gobierno.

"Yo no estoy conforme con cerrar Madrid y de hacerlo, ya que no tengo ningún estudio sanitario que me demuestre que esto es mejor, quiero hacerlo los mínimos días posibles porque defiendo las medidas quirúrgicas y adaptadas a cada situación", ha trasladado en un acto de Educación en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. De esta forma ha anunciado que esta mañana ha decidido ordenar el cierre durante el puente de Todos los Santos, pero solo los días imprescindibles, y hacer lo mismo de esta manera en el siguiente puente.

Solo unas horas antes en una entrevista en Onda Cero, Ayuso había defendido que si el Gobierno no autorizaba su petición, dejaría la autonomía abierta. Sin embargo, finalmente ha anunciado que cerrará. "¿Me confirma entonces que si Pedro Sánchez le impide cerrar solo el puente, Madrid quedará abierto?", ha preguntado el periodista Carlos Herrera. A lo que Ayuso ha respondido: "si no quedan más opciones si, va a tener que ser así", había dicho solo un par de horas antes.

Ayuso volvía a dirigirse al Gobierno tras su decisión de cerrar solo los puentes: "Esto ya lo han hecho otras comunidades autónomas y espero que se nos escuche para que podamos tomar otras medidas intermedias y de esa manera evitar desplazamientos masivos", ha declarado.

El decreto del estado de alarma deja en manos de las comunidades la imposición del toque de queda (hasta el 9 de noviembre) o la restricción de la movilidad hacia otros territorios, lo que se conoce como cierre perimetral, pero establece los plazos de esas medidas. Según el decreto, en lo referente a las restricciones para viajar, las decisiones deben tomarse "a la vista de la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad" y nunca por menos de una semana. "La eficacia de la medida no podrá ser inferior a siete días naturales", recoge el texto.