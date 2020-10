Díaz Ayuso asegura que Nueva York está "mucho peor que Madrid" a pesar de que la incidencia de COVID-19 es cinco veces menor

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha equiparado la situación ante la crisis del coronavirus en Nueva York con la de Madrid durante la sesión plenaria en la Asamblea de Madrid de este miércoles. Es más, ha asegurado que la ciudad estadounidense está "mucho peor" que la capital española.

La paradoja de Nueva York en un país sin sanidad universal: pruebas gratis para todos en carpas y farmacias

Saber más

"Miren Nueva York, siempre fue el paradigma y el gran ejemplo del rastreo y ahora está en las mismas circunstancias y mucho peor que Madrid", ha asegurado durante una de sus intervenciones en la Asamblea para defender la gestión del Gobierno regional.

Sin embargo, la situación de ambas ciudades dista mucho de ser similar. No solo eso, sino que a menudo se han usado las dos regiones para contraponer la buena y la mala gestión de la pandemia.

En los últimos siete días, el estado de Nueva York ha registrado 49 casos por cada 100.000 habitantes, número que desciende a 47 en la ciudad neoyorkina, tal como informa The New York Times. Si bien es cierto que se han incrementado el número de casos respecto al mes pasado, cuando reportaba una incidencia de 23 por cada 100.000 personas, las cifras de esta región se alejan mucho de ser las "mismas" que las de Madrid.

A pesar de que los números exactos en la Comunidad no están claros y que las series más recientes no están consolidadas, Sanidad registraba en su última actualización una incidencia de 237 positivos por cada 100.000 habitantes en toda la comunidad autónoma en la última semana, una cifra casi cinco veces mayor que la del estado neoyorkino. En cuanto a las cifras de la capital madrileña, la incidencia registrada es de los últimos 14 días, no de los últimos siete. De nuevo, existe una discrepancia entre los que notifica el Ministerio y la Comunidad: el primero registra una incidencia de 710 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos siete días, mientras que la Consejería de Salud regional notifica 589. Se trata de entre 50 y 42 casos diarios por cada 100.000 habitantes, frente a los menos de siete de la ciudad de Nueva York.

Ambas regiones se han comparado a lo largo de la crisis de la COVID-19, ya que fueron fuertemente golpeadas durante la primera ola de contagios. No obstante, Nueva York ha logrado mantener el índice de infecciones bajo, mientras Madrid se situaba el mes pasado a la cabeza de la tasa de incidencia de las capitales de Europa –aunque ya entonces Ayuso aseguró que la situación madrileña era igual que "cualquier ciudad europea".

Interiores de bares y restaurantes cerrados, rastreadores y test

Una de las posibles diferencias que analizaban los expertos entre ambas gestiones es que el Gobierno neoyorkino decidió mantener cerrados los interiores de bares y restaurantes, mientras Madrid se precipitó en la apertura de estos recintos. En un artículo en la que analizaba la situación de ambas ciudades hace dos semanas, el Financial Times apuntaba, además, a la falta de rastreadores y de test como otras de las posibles causas de la disparidad en la evolución de ambas regiones.

Parte del plan de Nueva York para contener el virus ha sido hacer pruebas gratuitas de diagnóstico y de anticuerpos en toda la ciudad, tal como informaba Sarah Yáñez-Richards. Con una población de 8,4 millones, cada día el NYC Health + Hospitals lleva a cabo entre 20.000 y 40.000 test de coronavirus. En total ya se han realizado 3,9 millones. En el estado de Nueva York, se están realizando una media diaria de 488 tests por cada 100.000 habitantes.

En una estrategia opuesta, la semana pasada el gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció que dejaría de hacer test a los contactos cercanos de positivos a no ser que fueran convivientes, pacientes de riesgo o presentaran síntomas. De acuerdo con las cifras de Sanidad, la Consejería de Salud ha realizado en los últimos siete días una media de 19.000 PCR diarias en toda al comunidad autónoma. Con una población de 6,7 millones de habitantes, supone unos 285 test diarios por cada 100.000 habitantes, algo más de la mitad que en el estado neoyorkino. Ayuso ha asegurado que en toda la región se han llevado a cabo "más de un millón de PCR".

En cuanto a la tasa de positividad, las diferencias son aún mayores: la Comunidad de Madrid cuenta con una tasa del 18,5% en la última semana–la más alta de toda la península–, mientras que el estado de Nueva York registra una tasa del 1% en los últimos 14 días, tal como reflejan las cifras de The New York Times.

En cuanto al número de rastreadores, el profesor de Harvard Miguel Hernán señaló el pasado mes que el índice de rastreadores en el estado de Nueva York se encontraba alrededor de los 30 profesionales por cada 100.000 habitantes. Es decir, cerca de 6.000 rastreadores en total. Por su parte, con 600 rastreadores en Madrid, la tasa se sitúa alrededor de los 9 por cada 100.000 personas.

En definitiva, con una tasa de incidencia cinco veces inferior a la de la Comunidad de Madrid, casi el doble de tests de coronavirus, tres veces más rastreadores y una positividad 18 veces menor, Nueva York no está "mucho peor que Madrid", tal como afirma Díaz Ayuso.