¿Están bajando los casos en Madrid? Preguntas y respuestas sobre la evolución de la pandemia y los datos del Gobierno de Ayuso

Este martes, la confusión por las cifras de Madrid subió un peldaño: el Ministerio de Sanidad (con datos proporcionados por el Ejecutivo regional) y la Consejería de Sanidad autonómica publicaron hasta 3 o 4 datos distintos para la incidencia de casos en las últimas dos semanas. Según se consultaran los informes publicados por el Ministerio de Sanidad –a partir de información remitida por la Comunidad de Madrid–, el dato proporcionado por la Consejería de Sanidad, dirigida por Enrique Ruiz Escudero, o las cifras publicadas en la misma página web de la Comunidad, la incidencia por cada 100.000 habitantes podría estar entre 550 y 700 casos.

Por un lado, el Departamento dirigido por Salvador Illa confirmaba 47.329 casos diagnosticados y una IA de 710 casos en los últimos 14 días; por otro, la consejería de Ruiz Escudero publicaba que eran 38.250 los casos confirmados y una incidencia acumulada de 589 casos en ese mismo periodo de tiempo. ¿Es habitual que exista esta diferencia entre los datos de la Comunidad de Madrid y las cifras publicadas el mismo día por Sanidad? Sí, pero esta es la primera vez que la diferencia supera los 9.000 casos.

Este baile de cifras lo ha vuelto a corregir este miércoles el Ministerio de Sanidad, que ha repetido el dato de casos confirmados en 14 días que tenía el lunes para la comunidad de Madrid: 37.000. Ante tanta confusión en los números, explicamos, con gráficos y datos, las respuestas clave sobre la evolución de la epidemia en Madrid.

¿Están descendiendo los casos en Madrid?

Sí, prácticamente todas las cifras de contagios indican que el número de casos está bajando en la Comunidad de Madrid. Los datos de nuevos casos notificados, la incidencia de casos en la última semana y la incidencia de contagios en los últimos 14 días se ha reducido, según los informes publicados por el Ministerio de Sanidad y también según las mismas cifras publicadas por el Gobierno de Díaz Ayuso.

Para comparar las cifras, hemos recopilado los datos de Sanidad y los de la Comunidad de Madrid y hemos calculado: la media diaria (de 7 días) de nuevas notificaciones diarias, la media diaria de los casos diagnosticados en los últimos 7 días y 14 días (a partir de las actualizaciones del CCAES) y la media diaria (7 días) de casos diagnosticados por la CAM (calculada a partir de los datos diarios de los informes de situación).



Las cifras de contagios del Ministerio y la Consejería Evolución de la media diaria (de 7 días) de nuevas notificaciones diarias, la media diaria de los casos diagnosticados en los últimos 7 días y de los últimos 14 días y la media diaria (7 días) de casos diagnosticados por la CAM desde junio Fuente: Ministerio de Sanidad, CAM



A pesar de estas diferencias y confusiones en las cifras de contagios, todas las curvas muestran una bajada en los últimos días. Además, otros indicadores también confirman una mejoría de la situación: tanto en el número de pacientes hospitalizados, las personas que continúan en unidades de cuidados intensivos o la positividad de las pruebas PCR.

Desde finales de agosto el Ministerio de Sanidad incluye en sus informes diarios datos sobre la presión hospitalaria, es decir, el número de pacientes hospitalizados o ingresados en UCI con sospecha o confirmación de la Covid-19 y el porcentaje de ocupación que suponen.

Si bien hay que tener en cuenta que la serie de estos datos es muy corta (comenzaron a facilitarse hace apenas un mes), en el caso de la Comunidad de Madrid, los datos de personas ocupando camas en hospitales por casos de coronavirus llevan una semana en descenso.

El "pico" de ocupación de camas regulares se alcanzó el 28 de septiembre, con un 26%. El de camas UCI llegó unos días más tarde, el 2 de octubre, con un 42%. Aunque estas cifras han descendido ligeramente en los días siguientes, Madrid sigue registrando el dato más alto de ocupación tanto de camas hospitalarias como de camas UCI, muy por encima del resto de comunidades. Según los últimos datos disponibles (7 de octubre), la media de España se sitúa en el 9% (camas) y el 18% (UCI), mientras que las de la Comunidad que preside Díaz Ayuso ambos indicadores están al 22% y al 40%.

La única curva que, por ahora, sigue subiendo es la de fallecidos. Sin embargo, este es el indicador que lleva más retraso. De media, las muertes llegan dos o tres semanas después del momento del contagio, y, además, los fallecidos se notifican con mucho mayor retraso que los datos de casos confirmados.



Así evolucionan los principales indicadores en Madrid Evolución de las hospitalizaciones diarias, de ingresos en UCI diarios, media semanal de muertes y porcentaje de positividad en la Comunidad de Madrid Fuente: Ministerio de Sanidad



¿Sabemos cuál es la incidencia acumulada en 14 días en Madrid?

Es difícil de saber ante la disparidad de cifras, el último informe publicado por la Comunidad de Madrid, fechado a 7 de octubre, habla de 32.000 casos en los últimos 14 días. El documento publicado el mismo día por el Ministerio de Sanidad contabiliza 37.000 casos en el mismo periodo. La cifra está casi 9.000 contagios por debajo de los 47.000 que se incluyeron en el informe del Gobierno Central el 6 de octubre a partir de datos de la Comunidad.

No son las únicas cifras: los datos de casos por municipio publicados por la Comunidad de Madrid el martes 6 de octubre registran 38.000 casos confirmados en las últimas dos semanas.

Si miramos cuántos nuevos casos ha añadido el Gobierno de Ayuso al total de contagios en las últimas dos semanas, el dato de nuevos positivos sumados al total asciende a 73.000 durante ese periodo, casi el doble de las que está atribuyendo la propia Comunidad de Madrid a diagnósticos de las últimas dos semanas. El motivo es que estos 73.000 positivos no tienen en cuenta las fechas de diagnóstico sino el momento en el que el Ejecutivo regional ha notificado sus contagios, algo que da la idea del importante retraso acumulado en las notificaciones.

¿Se están incluyendo las pruebas de antígenos entre los casos confirmados?

Sí, pero por ahora son muy pocos en comparación con los confirmados por PCR. En la última actualización de la serie histórica de casos de Covid-19 del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) se han incluido de golpe 3.786 positivos detectados con pruebas de antígenos. Se trata de casos en personas que empezaron a tener síntomas, en su mayoría, a partir del 20 de septiembre. El ISCIII es la única fuente que publica los datos separados por tipo de prueba, por lo que no se puede determinar aún si los datos reportados por la Comunidad de Madrid y por el Ministerio de Sanidad también las incluyen.

De todos modos, esta serie está en constante revisión. La inclusión de los casos detectados por test de antígenos no explica en su totalidad el baile de cifras que ha habido con los datos de Madrid en los últimos días.



Variación en la evolución de los casos Comparación de la media de casos diarios por fecha de inicio de síntomas publicados por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) el 7 de octubre en relación con los publicados el 2 de octubre Fuente: ISCIII



En la mayoría de comunidades no se han reportado casos detectados por test de antígenos, ya sea porque no se han realizado pruebas de este tipo o porque todavía no están siendo notificadas a pesar de que el protocolo especifica que se tienen que incluir. Más allá de Madrid, sólo Andalucía y Castilla y León han comunicado casos detectados con este método. Catalunya también ha notificado casos detectados con "otras pruebas de laboratorio", pero se trata de positivos detectados con la técnica Elisa.

¿Cuánto han bajado los casos en las zonas de salud con restricciones?

El Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el vicepresidente Ignacio Aguado, anunciaron el 18 de septiembre medidas restrictivas para las 37 zonas de salud de Madrid más afectadas por la epidemia. Unas restricciones que se ampliaron una semana después a otras 8 zonas de salud que superaban los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

¿Cómo ha evolucionado la epidemia en estas zonas confinadas? Los datos de la Comunidad de Madrid indican que los casos se redujeron, de media, un 30% en las 45 áreas sanitarias confinadas entre el 22 de septiembre y el 6 de octubre. Es decir, los casos confirmados en 14 días se redujeron un tercio.

Aunque estas cifras avalan las restricciones en esas zonas de salud, hay que tener en cuenta que la caída de la incidencia fue similar en las áreas sanitarias más afectadas por el virus pero que no fueron confinadas. Por ejemplo, en más de 39 zonas de salud que tenían una incidencia superior a los 800 casos y no tuvieron restricciones de movilidad, los casos en dos semanas también bajaron un 24%, siempre según los datos que facilita la propia Comunidad de Madrid y que, como explicábamos, en los últimos días han estado sometidos a fuertes variaciones.







¿Ha bajado la incidencia de las grandes ciudades con restricciones de la CAM?

De las 10 ciudades grandes ciudades madrileñas confinadas por superar el criterio de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes, todas han visto reducida la incidencia del virus en la última semana. Los datos comparan las cifras de casos confirmados en 14 días el 6 de octubre con los que se registraron el 22 y el 29 de septiembre.

Aunque las cifras destacan la mejoría de la situación en las ciudades madrileñas, todavía 8 de los 10 municipios con más de 100.000 habitantes siguen registrando incidencias por encima de los 500 casos, el umbral definido por el Ministerio de Sanidad para decretar el confinamiento de grandes ciudades, junto a la ocupación de UCI y la positividad.

Además, 16 de las 25 ciudades españolas (con más de 40.000 residentes) con mayor número de contagios por habitante siguen estando en Madrid, según los datos recopilados por elDiario.es.



Evolución de la incidencia en los municipios de Madrid Evolución de la incidencia de casos de coronavirus en 14 días las últimas tres semanas en los municipios de Madrid donde se decretaron restricciones Fuente: Comunidad de Madrid



¿Ha afectado a los datos de pruebas realizadas que Madrid haya dejado de hacer PCR a los contactos directos?

La Comunidad de Madrid decidió hace una semana dejar de hacer PCR a contactos estrechos de contagiados de coronavirus si no tienen síntomas, no son convivientes o personas vulnerables. Esta decisión, tomada ante la avalancha de nuevos casos, ¿ha reducido el número de pruebas diagnósticas que se hacen en Madrid?

El número de pruebas PCR que realiza la Comunidad de Madrid subió durante todo el mes de septiembre. Sin embargo, después de llegar a un máximo de 169.000 pruebas entre el 21 y el 27 de septiembre, la cifra ha empezado a reducirse.

Para saber si son suficientes para el nivel de transmisión es necesario fijarse en la tasa de positividad. Este indicador, que mide la proporción de PCR que tienen resultado positivo, subió hasta llegar al 23% a mediados de septiembre: casi 1 de cada 4 pruebas salían positivas. Con el aumento notable de pruebas, el indicador empezó a bajar y se sitúa en el 18,5% la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre -la última con datos disponibles - pero corre el peligro de volver a subir si el número de pruebas bajan más rápido que el de los nuevos contagios.



Pruebas PCR y positividad en Madrid Evolución del número de pruebas PCR que se realizan semanalmente en la Comunidad de Madrid y de la tasa de positividad (porcentaje de pruebas con resultado positivo) Fuente: Ministerio de Sanidad



Cabe recordar que en los últimos días la Comunidad de Madrid ha empezado a hacer test de antígenos, que podrían estar sustituyendo parte de las pruebas PCR que se han dejado de realizar. Sin embargo, la Comunidad de Madrid no ha reportado el número de pruebas de ese tipo que se hacen semanalmente.