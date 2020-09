El portavoz de la comisión contra la pandemia de Madrid y el Gobierno dimite 48 horas después de ser nombrado

El doctor y catedrático Emilio Bouza, que fue elegido este jueves por consenso entre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el consejero madrileño, Enrique Ruiz-Escudero, ha presentado su dimisión como portavoz oficial del grupo COVID-19, según confirman fuentes de la Comunidad de Madrid a elDiario.es que además achacan la decisión a la "guerra que ha comenzado el Gobierno central por razones políticas".

Bouza ha publicado una carta en la que explica que el pasado miércoles recibió una convocatoria para reunirse con ambos mandatarios de la Sanidad española y madrileña, y que le pidieron "actuar como técnico y científico en el consejo creado por ambos gobiernos". Sin embargo, a pesar de haber aceptado "tras unas horas de reflexión" y "al percibir "la demanda como una obligación", el científico ha terminado renunciando. "Las circunstancias que he presenciado en los dos días siguientes, junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25, me obligan a renunciar", justifica.

Este grupo tiene la misión de "coordinar y planificar respuestas contra la pandemia", y fue creado entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid tras la reunión que mantuvo el pasado lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Bouza cuenta con una destacada trayectoria asistencial, científica e investigadora, y su nombramiento se acordó en la reunión del grupo COVID-19 celebrada este jueves, en la sede de Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid, en la que se abordaron las recomendaciones para las actuaciones que la Comunidad de Madrid frenar la expansión del coronavirus. Fue designado para atender "las demandas informativas de la sociedad" que deriven de este equipo, que busca "dar seguimiento y respuesta a la evolución de la pandemia en la Comunidad".

El objetivo del grupo es reunirse semanalmente, "con el objetivo coordinar y planificar respuestas contra la pandemia". "Sus propuestas servirán de recomendaciones a las actuaciones propias que seguirá ejecutando el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid en el ejercicio de sus competencias", explicaron desde Moncloa.

Esta dimisión llega un día después de que Gobierno central y autonómico mostraran sus diferencias con las medidas acordadas de ampliar las restricciones a 8 zonas básicas de la región. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, compareció en rueda de prensa para pedir medidas más contundentes y este mismo sábado ha pedido al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso "revisar sus decisiones y escuchar a la ciencia" a la hora de gestionar la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, le ha acusado de "enredar" y ha pedido que explique "por qué cambió de opinión" de martes a jueves, pues en un principio "descartó" cerrar la región.

Desde el Gobierno central, por su parte, están convencidos de que a la Comunidad de Madrid le da miedo tomar medidas drásticas, pero recuerdan que es competencia de Ayuso, y defienden la necesidad de adoptarlas: "No queríamos que pareciera que éramos copartícipes de una decisión que sabemos que se queda corta", señalan a este periódico fuentes gubernamentales.

Por eso, mientras los especialistas y epidemiólogos repetían en los medios de comunicación que Madrid llegaba tarde a las medidas para atajar la crisis sanitaria, y en los hospitales de la Comunidad la ocupación de las UCI les acercaba un poco más al colapso, el ministro Illa insistía: "Cada uno será responsable de la forma en que haga las cosas. Yo ahora me hago responsable de mis palabras y de mis actos y no quiero entrar en esta dinámica. Créame, no aportaría nada", zanjaba Illa. De momento, en las agendas del Gobierno y la Comunidad sigue apareciendo la reunión prevista para el próximo lunes.