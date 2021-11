El exconsejero de Madrid Alberto Reyero y dos exdiputados abandonan Ciudadanos

El goteo de dirigentes de Ciudadanos que se dan de baja de la formación en Madrid no cesa. Según ha podido saber elDiario.es, el exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero; la número dos de la lista de la formación a la Asamblea de Madrid para los comicios del 4 de mayo, Esther Ruiz; y el exportavoz de Cs en el Senado, Tomás Marcos, se han dado de baja como militantes de la formación que preside Inés Arrimadas en las últimas semanas. Los tres ya no estaban en la política activa y ahora también se borran de Ciudadanos para emprender otros caminos.

En concreto, Reyero, Ruiz y Marcos abandonan la militancia del partido para poner en marcha un proyecto empresarial "de índole social", explican, bajo el nombre de EMPATÍA. "Se trata de la primera consultora de asuntos públicos especializada en el sector de acción social en España", añaden.

La salida de la política activa de estos tres dirigentes se produce meses después de las elecciones del 4 de mayo en las que Ciudadanos no obtuvo representación. En la lista que lideró el portavoz en el Congreso Edmundo Bal, se integraron tanto Esther Ruiz como número dos y Tomás Marcos en el puesto nueve. Reyero no estuvo en la candidatura de Ciudadanos del 4 de mayo pese a haber ocupado una cartera en el primer gobierno de Isabel Díaz Ayuso, de la que dimitió por sus discrepancias en la gestión de las residencias. Con estas bajas, Ciudadanos pierde a su sector más progresista en Madrid.

Después de esos comicios en los que la formación de Arrimadas no obtuvo ningún escaño, los tres exdirigentes de Ciudadanos han estado trabajando en la preparación de su nuevo proyecto empresarial. "No nos planteamos seguir en política de partido en este momento. Seguiremos relacionados con la política, pero desde otro lugar, ayudando a que las entidades sociales consigan sus objetivos y a incrementar su peso político dentro de las políticas públicas. Ahora estamos muy ilusionados con un proyecto que no existe en España y que esperamos que aporte un verdadero valor añadido a las entidades del tercer sector", han declarado en conversación con esta redacción.

Alberto Reyero dimitió como consejero de Políticas Sociales del Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos presidido por Ayuso el 2 de octubre de 2020. Dejaba así su cargo al frente de la consejería que más polémicas protagonizó durante la primera ola de la pandemia por la crisis de las residencias en las que fallecieron en apenas dos meses más de 6.000 ancianos.

Durante los meses previos a su renuncia, el exconsejero desafió el discurso oficial de la presidenta madrileña y denunció públicamente los protocolos de la Consejería de Sanidad que negaron la derivación de ancianos de residencias a hospitales durante el peor momento de la pandemia. Reyero, en una comisión en la Asamblea de Madrid, los calificó de poco morales y posiblemente ilegales y dijo que estuvo "radicalmente en contra" de estos criterios reflejados en varias órdenes por las que se rechazaba el ingreso en hospitales a determinados usuarios de residencias de mayores.