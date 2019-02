Las lagunas en la explicación de Begoña Villacís sobre su sociedad mercantil

Begoña Villacís, concejala de Ciudadanos en Madrid y la favorita del partido para ser candidata a la alcaldía, omitió en su declaración de bienes al entrar en política que era administradora de una sociedad patrimonial junto a su marido. Según la información publicada por ABC, la mercantil Iuriscontencia posee inmuebles por valor de dos millones de euros y fue utilizada para construir una casa de 667 metros cuadrados en la que la pareja vive en Villanueva de la Cañada. Este patrimonio, al ocultarse su participación en la sociedad, no figuraba entre sus bienes.

En marzo de 2018, El Salto publicó que Villacís figuraba como administradora solidaria de Iuriscontencia. Esta mercantil gestiona un despacho de abogados que dirige su marido, Antonio Suárez-Valdés, y que entonces se querelló contra la concejal de Ahora Madrid, Rommy Arce, y Juan Carlos Monedero en nombre de un sindicato policial por incitación al odio tras los disturbios de Lavapiés.

La vinculación con esa sociedad obligó a la edil de Ciudadanos a rendir cuentas y rectificar su declaración de bienes tres años después de empezar a ser cargo público.

Este viernes, tras la información publicada por ABC que desgrana los movimientos y bienes de la sociedad, Villacís ha imputado todo a un "error administrativo" por el que no "elevó a público", es decir no registró oficialmente, su supuesta desvinculación de la empresa en el año 2011, según su versión. "Para ocultar una sociedad tienes que tenerla", ha manifestado Villacís, que ha relacionado la información con un ataque político y ha anunciado que pedirá una rectificación al periódico ABC. "Hay gente que empieza a ver en Ciudadanos una candidatura muy fuerte", ha apuntado.

Las explicaciones ofrecidas por la edil ofrecen, sin embargo, algunas lagunas y fechas enrevesadas.

La concejala de Ciudadanos ha asegurado a la prensa que vendió las acciones que tenía en la sociedad en 2009. "Me desvinculé a través de esta sociedad a través de una escritura seis años antes de entrar en política", ha afirmado este viernes. En la escritura que ha difundido a la prensa consta ese traspaso de participaciones a su marido con fecha 1 de abril de 2009.

Pero en el relato Villacís mezcla varias fechas. Se refiere a 2009 pero también a 2011, como fecha en la que asegura que sale del organigrama de la mercantil. Según su testimonio, entonces, tardó siete años en comunicar al Registro Mercantil su cese en calidad de administradora solidaria. La demora no importa, dice, porque los cambios se hicieron con "efecto retroactivo".

La documentación aportada por la propia concejala revela también que su marido, Antonio Suárez-Valdés, pasó a ser administrador único de la mercantil en septiembre de 2011. Él, como ella, tampoco no hizo constar este extremo en el Registro. En este caso hasta cuatro años después, el 22 de mayo de 2015. Quedaban dos días para las elecciones municipales madrileñas en las que Villacís concurría como candidata a la alcaldía.

Los retrasos al inscribir los cambios de administradores de la sociedad no incurren, en principio, en ninguna ilegalidad, según el Colegio de Registradores de Madrid. "El problema viene cuando alguien empieza a actuar como algo que ya no es amparándose en el Registro no actualizado", explica Jorge Salazar, vocal coordinador de servicios mercantiles. Según sus comprobaciones, no hay constancia de que Villacís inscribiera ninguna acción como administradora desde 2011, cuando cesó como tal según el acta de la junta de la sociedad. Este fue el documento aportado al Registro Mercantil para elevar la nueva circunstancia en 2018 y justificarlo ante el Ayuntamiento.

El lío de fechas no queda ahí. Villacís solicitó modificar su declaración de bienes el 21 de marzo de 2018, un día después de que El Salto publicara su vinculación con Iuriscontencia. El documento del Registro Mercantil que acredita que no es administradora de la sociedad desde septiembre de 2011, sin embargo, está fechado cuatro días después, el 26 de marzo de 2018. El entorno de la concejala explica que Villacís comunicó "de inmediato" el error sin esperar a tener el papel, que se aportó al secretario del pleno en cuanto lo "dio" el Registro.

La edil de Ciudadanos también ha justificado este viernes que no "firmó" nada en nombre de la mercantil desde que es cargo público y antes también. En el portal de Transparencia también figura que su cargo no tiene aparejada ninguna "retribución" y que no ha "simultaneado" con su condición actual de concejala ninguna "acción, asistencia a juntas o suscripción de cuentas" relacionada con la empresa.

Pero la concejala sí trabajó como letrada para el bufete que gestiona la sociedad patrimonial al menos hasta 2014. Su nombre figura en sentencias de esa época, recopiladas por El Salto. Esta ocupación contradice la "dedicación exclusiva" que, según ella misma contó a eldiario.es el año pasado, le exigía su trabajo en el área fiscal de Legálitas desde 2009.

La oposición carga contra Villacís

La oposición ha pedido claridad y transparencia a la concejala. La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Purificación Causapié, acusa a Villacís de "vulnerar la ley de transparencia" y advierte de que "quien miente sobre su patrimonio puede mentir sobre más cosas". "La pregunta es si Villacís va a dimitir; o eso o demostrarán que cada vez se parece más al PP", ha dicho la portavoz de Podemos, Clara Serra.

El PP ha señalado que respeta "la presunción de inocencia" pero ha afeado al partido naranja que se "autodenomine" como el adalid de la "regeneración y la transparencia". "Sería muy triste que de lo único que hablan fallaran en esta cosa tan grave", ha dicho el portavoz parlamentario del PP, Enrique Ossorio.

El líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado, no ha querido entrar en el asunto y remite a las explicaciones de Villacís.