Familias madrileñas exigen actuar ya contra el calor extremo en los colegios: “Los patios son una sartén”

Hacen falta toldos en los patios de los colegios madrileños cuando el sol aprieta y las temperaturas pasan de 30 grados centígrados. Y si no son toldos, al menos telas o cerramientos que aíslen las ventanas de las aulas. Lo que sea para prevenir los golpes de calor, según vienen reclamando reiteradamente padres y madres de alumnos de los distritos de Carabanchel y Latina en Madrid y volvieron a hacer el martes por la tarde ante la sede de la Dirección de Área Territorial (DAT) de la Consejería de Educación. “Los patios son una sartén”, resume Jesús Dimas, de la Asociación de Familias del Alumnado del colegio Lope de Vega de Carabanchel.

“No hay toldos, no hay sombras, no hay árboles”, enumera Mari Carmen Morillas, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Fapa) Francisco Giner de los Ríos, que agrupa a 800 entidades. “Esto no es la tormenta Filomena o la pandemia; se repite cada año”, critica Morillas, que entiende que la Comunidad de Madrid no atiende las reclamaciones de urgencia y aprueba partidas presupuestarias que después no ejecuta. “En 2021 fueron más de 10 millones en infraestructuras”, señala. Los problemas suceden en los centros más antiguos, pero también en los nuevos “que se construyen sin sombras en patios, sin puntos de agua” y que se hacen “insoportables” para los niños.

Los estudiantes del instituto Neil Armstrong de Valdemoro acabaron en 2017 en una sala del cercano tanatorio municipal, más refrigerada, porque en sus clases habituales empezaban a abundar las lipotimias. El año pasado volvió a pasar lo mismo. Esta reiteración sin soluciones es lo que más solivianta a padres y madres, que incluso se plantean actuar por su cuenta, sufragando gastos de emergencia con sus propios fondos, como en el instituto Jane Goodall de Canillejas, que pese a las frondas que evoca su nombre “es todo cemento y no hay sombras”, según dice Ana María Navarro, presidenta del AMPA.

Pero Educación no responde, denuncian. La Comunidad de Madrid remitió el mes pasado un “plan de alerta y prevención frente a olas de calor” de 11 páginas que acaba siendo una guía de buenas prácticas. El texto propone dar las clases al aire libre, vigilar que todo el mundo vaya vestido con ropa ligera o ir a regar los centros por la noche para liberar el calor, entre otros parches. “A lo mejor viene a regar el consejero [de Educación, Enrique Ossorio]”, ironiza Morillas.

La Consejería de Educación dice que sí está manos a la obra, o lo estará pronto. “Se está trabajando para sacar a licitación en breve” un contrato por 1,5 millones de euros para instalar unidades enfriadoras de suelo en 31 escuelas infantiles públicas, responde por correo electrónico. También anuncia “38,2 millones de euros” entre este año y el que viene “para acometer 35 actuaciones en colegios e institutos centradas en reforzar su respuesta ante episodios de olas de calor y frío”.

Las familias creen que estas cifras acostumbran a quedarse en papel mojado y, en todo caso, no se verán resultados inmediatos en este final de primavera, que se anuncia sobrecalentado. Acompañados de los niños y niñas ante la sede de la DAT, reclamaron mejoras tangibles. “Tanto calor y ni un ventilador”, “el año pasado parecía un pollo asado” o “mi niña se desmaya y tú estás en la playa”, cantaron mientras mostraban pancartas con mensajes como “por la salud de los peques, 'sombras' ya”.

Apoyo de Más Madrid y PSOE

La candidata del PSOE a la alcaldía de la capital, Reyes Maroto, acudió a la protesta. “Nadie asume la responsabilidad”, criticó. “Hemos pasado de ir [vestidos] de invierno a ir de verano y mandar [a los alumnos] a casa cuando la ola de calor es insoportable. Eso también afecta a las familias”, apuntó. Es de sentido común que los niños no se achicharren en los patios“, dijo Lucía Lois, fichaje de Rita Maestre para la lista de Más Madrid al Ayuntamiento. La acompañaba la portavoz de Educación en la Asamblea de Madrid, María Pastor, quien hizo balance rápido de los últimos cuatro años de legislatura en lo que se refiere a este problema de calor excesivo extemporáneo en las aulas: ”El Partido Popular ha votado en contra de cada medida que hemos llevado para que esto no suceda“.