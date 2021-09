La Fiscalía también rechaza que los ediles escindidos de Más Madrid tengan grupo mixto

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid paralizaba este martes temporalmente la creación del grupo mixto integrado por los cuatro concejales próximos a Manuela Carmena escindidos de Más Madrid. La formación que en la capital lidera Rita Maestre solicitaba medidas cautelarísimas tras la decisión del Gobierno del PP y Ciudadanos de José Luis Martínez-Almeida de otorgar el grupo mixto y estas eran aceptadas por la justicia. Pero además de este proceso judicial, los ediles de Recupera Madrid iniciaron hace meses otro que ahora también se les vuelve en contra después de que la el Ministerio fiscal se haya pronunciado a un recurso presentado por los cuatro concejales que su destino debe ser el grupo de los no adscritos, como solicita Más Madrid.

Marta Higueras, Luis Cueto, José Manuel Calvo y Felipe Llamas recurrieron la decisión del Ayuntamiento de Madrid de dejar en suspenso el pasado 8 de abril la formación del grupo mixto tras un recurso de Maestre, portavoz de Más Madrid en la corporación local. La respuesta de la Fiscalía a aquel recurso llega ahora en forma de malas noticias para los ediles de Recupera Madrid, según ha podido comprobar elDiario.es que ha tenido acceso al informe del Ministerio Fiscal.

La Fiscalía hace suyos los argumentos de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de la Comunidad de Madrid, cuya opinión solicitó en mayo el presidente del pleno municipal, Borja Fanjul, para defender que el grupo mixto no cabe en este caso. El organismo es claro a la hora de determinar que solo pueden constituir un grupo mixto, "aquellos concejales que hubieran concurrido a las elecciones en formaciones que no hubieran alcanzado el mínimo de dos escaños para formar grupo propio. En este caso son cuatro ediles y concurrieron en el partido de Más Madrid, aunque ahora hayan decidido abandonarlo y mantener el acta.

Los ediles de Recupera Madrid habían argumentado que Más Madrid era una coalición electoral, un resquicio que deja la ley para que miembros de las coaliciones puedan formar un grupo mixto. En este caso, sin embargo, consideran que la formación que en 2019 lideró Manuela Carmena concurrió como partido y no como coalición electoral.

Fue la propia Junta Electoral la que corroboró que Mas Madrid se presentó como partido político a las elecciones asegurando que lo hizo "sin formar coalición con ningún otro partido o formación", desmontando así la tesis a la que se acogió también Secretario del Pleno del Ayuntamiento.

Los ediles iban a formar grupo mixto en un pleno extraordinario este viernes, que la justicia ha paralizado al aceptar las cautelarísimas de Más Madrid al considerar que hay "circunstancias de especial urgencia". Con ello, el juzgado se refiere a la celebración el viernes 3 de septiembre de un pleno extraordinario planteado para reestructurar las comisiones municipales y dar cabida al grupo mixto, que adquiriría así la habilitación para participar en los debates y votaciones que en ellas se celebren.

Recupera Madrid acusa a sus excompañeros de actuar "como el perro del hortelano, que ni come ni deja comer", en su intento de judicializar la situación para que pasen a no adscritos, lo que supondría quedarse sin recursos económicos y sin apenas visibilidad. "No están tratando de defender sus derechos sino de conculcar los nuestros", aseguró Marta Higueras cuando estalló la polémica.