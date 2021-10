El gobierno de Ayuso, dispuesto a hacer cambios "muy profundos" en las leyes LGTBI para lograr el apoyo de Vox a los Presupuestos

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, está dispuesto a hacer cambios "muy profundos" en las leyes LGTBI para lograr el apoyo de Vox a los Presupuestos. Lo ha dicho en una entrevista en La Razón el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty que, preguntado por su margen de negociación en lo relativo a derechos LGTBI con el partido de extrema derecha a cambio de su apoyo en las cuentas, ha expresado que para esa formación terminar con estas leyes "es una cuestión central, importantísima". "Nosotros le hemos dicho que estamos dispuestos a hablar de ello".

Lasquetty ha insistido en que ese "no es el único punto" de Vox para aprobar las cuentas y ha añadido que necesitan conocer todas las propuestas. Para que salgan adelante los Presupuestos de 2022, el Ejecutivo regional necesita al menos la abstención del partido de extrema derecha. El pasado miércoles, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el anteproyecto de esta ley, que ahora debe pasar un trámite de dos meses en la Asamblea hasta su votación en un Pleno extraordinario. El consejero ha subrayado en la entrevista en La Razón que "cree" que van a salir adelante y ha añadido que "convertirán a Madrid en la ciudad más vibrante de Europa, 'the place to be".

El gasto que planean las cuentas asciende a 23.000 millones, el mayor hecho nunca, en parte por los fondos europeos, que suponen cerca de 2.000 millones. A falta de conocer todos los detalles de los Presupuestos regionales, destaca cómo la partida de Sanidad es la que menos crece de las más importantes: gana un 8,6%, con 693 millones más. Educación, sin embargo, se encuentra entre las que más suben, con un aumento de 806,7 millones, esto es, un 16,4%. Por su parte, a políticas sociales le corresponden 353,3 millones más que hace dos años, un 19,2% de diferencia.

Este jueves llegará a la Asamblea regional este proyecto de Presupuestos. A partir de ese momento, cada consejería tendrá que explicar sus partidas en comisión y las enmiendas a la totalidad se debatirán en la primera semana de diciembre. Las parciales, en las que el Gobierno quiere llegar a los acuerdos con Vox, se alargarán hasta la votación definitiva a finales de diciembre.