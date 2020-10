Madrid planea pedir al Gobierno un toque de queda para cuando expire el estado de alarma

La Comunidad de Madrid estudia la implantación de un toque de queda en la región similar al de Francia a partir del sábado cuando decae el estado de alarma. Así lo ha avanzado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en un desayuno informativo de Europa Press. Escudero ha asegurado que es una medida que propusieron este lunes los colegios profesionales de sanitarios en la reunión que mantuvieron con el consejero y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

No obstante, el consejero de Sanidad ha explicado que la Comunidad no dispone de competencias para implantarlo y que necesitarían el apoyo del Gobierno para hacerlo. “El toque de queda permitiría establecer en ciertas horas lo que todos conocemos, que no haya movilidad, como se ha decretado en Francia, por ejemplo", ha defendido el consejero. "Para eso hay que tener una cobertura legal que no tiene la comunidad autónoma, tendría que ser una decisión del Gobierno de España. Es una decisión que nosotros tampoco veríamos mal", ha explicado.

VÍDEO | La Comunidad de Madrid estudia pedir al Gobierno el toque de queda

Escudero ha desvelado que lo han hablado a "nivel interno" pero todavía no con sus homólogos de otras autonomías. El consejero ha defendido las medidas del Gobierno regional de restricción de movilidad por zonas sanitarias con mayor incidencia y ha cargado contra las medidas del Ministerio de Sanidad. El consejero ha avanzado que mantendrán su postura para que las nuevas medidas después de que decaiga el estado de alarma siga en la idea de las zonas básicas de salud.

El titular de Sanidad no es partidario del parón de entre 14 y 21 días que propone el vicepresidente regional, Ignacio Aguado. A su juicio el modelo actual en la Comunidad de Madrid por zonas básicas de salud "está funcionando" y provocaría que la economía más vulnerable "no remonte". "Hay que encontrar ese punto de equilibrio, entre controlar los contagios y, sobre todo, no parar la vida de manera tan drástica. Sin triunfalismos, la tendencia ahora es descendente", ha celebrado.

"Lo que queremos es que no se produzca transmisión del virus pero siempre las decisiones que hemos tomado han sido avaladas por los técnicos. Las medidas que hemos tomado desde hace cinco semanas están funcionando y creo que hay que continuar con ello. La pandemia tiene un comportamiento que tenemos que valorar día a día y, a partir de ahí, tomar las decisiones. Quedan dos meses para navidades y este modelo está funcionando. Ese planteamiento no lo haría", ha defendido.